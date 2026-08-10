Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ජයිස්වාල්ගේ ආක්‍රමණශීලී ප්‍රතිප්‍රහාර ශෛලිය ඉන්දිය-ශ්‍රී ලංකා තරගාවලියේ තීරණාත්මක සාධකයක් විය හැකිය

10 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ජයිස්වාල්ගේ ආක්‍රමණශීලී ප්‍රතිප්‍රහාර ශෛලිය ඉන්දිය-ශ්‍රී ලංකා තරගාවලියේ තීරණාත්මක සාධකයක් විය හැකිය

ඉන්දියාව ශ්‍රී ලංකාව සමඟ ඉදිරි තරගාවලිය සඳහා සූදානම් වන මෙම මොහොතේ, ආක්‍රමණශීලී ප්‍රතිප්‍රහාර ක්‍රීඩාවෙන් තරගයේ ගමන් මග වෙනස් කිරීමේ සුවිශේෂ හැකියාවක් ඇති තරුණ පිවිසුම් පිතිකරු යශස්වී ජයිස්වාල් කෙරෙහි සැවොම දෑස් යොමු කර සිටිති. ඔහුගේ මෙම හැකියාව තරගාවලිය තීරණය කිරීමේ මූලික සාධකයක් බවට පත් විය හැකි බව විශේෂඥයෝ පෙන්වා දෙති.

වැදගත් අවස්ථා සඳහා සකස් වූ පිතිකරුවෙකු

ජයිස්වාල් ඉතා ඉක්මනින් ඉන්දීය ක්‍රිකට් වල වඩාත්ම උද්යෝගිමත් ක්‍රීඩකයෙකු ලෙස තමා තහවුරු කර ගෙන ඇත. ඔහු ආකර්ෂණය දිනාගෙන ඇත්තේ කේවලම ඔහුගේ පහර දැමීමේ හැකියාව නිසා නොව, පීඩනය යටතේ ඔහු දක්වන ස්ථාවරභාවය හා බුද්ධිය නිසාද වේ. වම් අතින් පිතිකරන මෙම ක්‍රීඩකයා වෙනස් කරන්නේ, පන්දු යවන්නන් තමන්ට වාසිය ඇතැයි සිතන හරියටම තදින් ප්‍රතිප්‍රහාර දැක්වීමේ ඔහු සතු සහජ හැකියාවයි. මෙම ගුණය, ඉතාම විනයගරුක පන්දු යැවීමේ ප්‍රහාරයන් පවා කලබලයට පත් කළ හැකිය.

ඔහුගේ ප්‍රතිප්‍රහාර ශෛලිය හේතුවෙන් විරුද්ධ කණ්ඩායම්වලට සාම්ප්‍රදායික ආකාරයෙන් පීඩනය ගොඩනගා ගැනීමට ඉඩක් නොමැත. පන්දු යවන්නෙකු දැඩි මායිමකින් යුත් ඕවර මාලාවක් ලබා දෙන මොහොතේ, ජයිස්වාල් එය ක්ෂණිකව බිඳ දැමීමේ කාලගුණය හා තාක්ෂණික විස්තාරය ප්‍රදර්ශනය කර ඇති අතර, ඒ මගින් තරගයේ මානසික තුලාව ඉන්දියාවට අනුකූලව වෙනස් කරයි.

ශ්‍රී ලංකාවට එහි අරුත කුමක්ද

ශ්‍රී ලංකා පන්දු යැවීමේ ඒකකය සඳහා ජයිස්වාල් මැඩලීම ප්‍රවේශමෙන් සකස් කළ සැලසුම් හා ස්ථාවර ක්‍රියාත්මක කිරීමක් ඉල්ලා සිටිනු ඇත. ශ්‍රී ලංකා පන්දු යවන්නන් නිශ්චිත රටාවන්ට හසු වීමෙන් වැළකී සිටිය යුතු වේ, මන්ද මෙම තරුණ පිවිසුම් ක්‍රීඩකයා පුරෝකථනය කළ හැකි රේඛා හා දිග කියවා දඬුවම් කිරීමේ විශේෂ හැකියාවක් ඇත.

ශ්‍රී ලංකාව මෑත කාලයේ තරගකාරී පන්දු යැවීමේ ප්‍රහාර නිෂ්පාදනය කර ඇති අතර, වේගය හා දෙකෙළවර ස්පින් දෙකෙන්ම ඉහළ පෙළ පිතිකරුවන් කරදරයට පත් කිරීමේ හැකියාව ඇත. කෙසේ වෙතත්, ජයිස්වාල් කෙටි පන්දු ක්‍රීඩා කිරීමට හා ඕෆ් ස්ටම්ප් පිටතින් පුළුල්ව ක්‍රීඩා කිරීමට දක්වන කැමැත්ත අනුව, කිසිදු තනි මැඩලීමේ උපාය මාර්ගයක් තනිව ප්‍රමාණවත් නොවනු ඇත.

තරගාවලිය ආරම්භයත් සමඟ පෝරමය හා විශ්වාසය

ජයිස්වාල් මෙම තරගාවලියට ළඟා වන්නේ ශක්තිමත් මෑත පෝරමයක් හා ජාත්‍යන්තර මට්ටමේ වර්ධනය වෙමින් පවතින විශ්වාසයක් රැගෙනය. ඔහුගේ දස්කම් ඔප්පු කර ඇත්තේ ගුණාත්මක ප්‍රහාරවලට එරෙහිව ඔහු හුදෙක් ගලවා ගනිමින් නොසිටින බවයි. ඒ වෙනුවට ඒවා ආධිපත්‍ය කිරීමට ඔහු ඉලක්ක කරන අතර, බොහෝ විට ඔහුගේ හොඳම ක්‍රිකට් ඉදිරිපත් කරන්නේ ඉහළ පීඩනයේ අවස්ථාවල ය.

ඉන්දීය සහය දක්වන්නන් හා ක්‍රිකට් විශ්ලේෂකයන් දෙපිරිස සඳහාම, ශ්‍රේණිගත කිරීමේ ඉහළ ස්ථානයේ ඔහුගේ සිටීම සැලකිය යුතු උපායශීලී වාසියක් සපයයි. ඒ මගින් කණ්ඩායමට ආධිපත්‍ය දරන ලකුණු එකතු කිරීමේ හෝ ඉලක්ක බලාත්මකව හඹා යාමේ හැකියාව ලබා දෙයි.

ඉන්දිය-ශ්‍රී ලංකා තරගාවලිය ළඟා වෙද්දී, ජයිස්වාල්ගේ ආරක්ෂාව ක්ෂණිකව ප්‍රහාරයක් බවට පත් කිරීමේ සුවිශේෂ හැකියාව, සමස්ත තරගාවලිය පුරා අනුගමනය කිරීමට ඇති වඩාත්ම සිත් ඇදගන්නා කතාන්දරයක් බවට පත් වීමට නියමිතව ඇත.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාව මලේසියාව සමඟ රුධිර උණුසුම් පළමු ජයග්‍රහණය 66-52ක් ලෙස හිමිකරගනී Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව මලේසියාව සමඟ රුධිර උණුසුම් පළමු ජයග්‍රහණය 66-52ක් ලෙස හිමිකරගනී

ශ්‍රී ලංකාව බාස්කට්බෝල් ක්‍රීඩාවේ ඓතිහාසික පළමු ජයග්‍රහණයක් වාර්තා කරමින්, මලේසියාව 66-52ක් ලෙස පරාජය කිරීමට සමත් වූ අතර, මෙම ජයග්‍රහණය දිවයිනේ ක්‍රීඩා…

10 Aug 2026 Discuss
බටහිර කොලොම්බියාවට රික්ටර් මාන 7.4 බලගතු භූකම්පනයක් — විශාල පිරිසක් ඉවත් කෙරේ Sinhala

බටහිර කොලොම්බියාවට රික්ටර් මාන 7.4 බලගතු භූකම්පනයක් — විශාල පිරිසක් ඉවත් කෙරේ

සඳුදා දින බටහිර කොලොම්බියාවට රික්ටර් මාන 7.4 ක් සහිත බලගතු භූකම්පනයක් හා වැදී, පුළුල් ප්‍රදේශයක් පුරා කම්පන දැනුණු අතර, එය හදිසි ඉවත් කිරීම් රැසකට හේතු විය.…

10 Aug 2026 Discuss
මත්ද්‍රව්‍ය වරදවලට මරණ දණ්ඩනය පනවන්නේද? — රටම එකට ජාතික මෙහෙයුම් මණ්ඩලයේ දී උසස් මට්ටමේ සාකච්ඡාවක් Sinhala

මත්ද්‍රව්‍ය වරදවලට මරණ දණ්ඩනය පනවන්නේද? — රටම එකට ජාතික මෙහෙයුම් මණ්ඩලයේ දී උසස් මට්ටමේ සාකච්ඡාවක්

ශ්‍රී ලංකා රජය මත්ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධ වරදවලට මරණ දණ්ඩනය හඳුන්වා දීම සක්‍රීයව සලකා බලමින් සිටින අතර, එය රට තුළ ගැඹුරු වෙමින් පවතින මත්ද්‍රව්‍ය අර්බුදයට එරෙහිව ගනු…

10 Aug 2026 Discuss