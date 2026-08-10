සිසිලියේ වෙරළ තීරයෙන් කල්පවත්නා භාණ්ඩ සමඟ පුරාණ රෝමානු නෞකා 難船යක් සොයා ගනී
ඉතාලි කිනිතුල්ලන් පිරිසක් සිසිලියේ වෙරළ තීරය ඔස්සේ වසර 2,000කට වඩා පැරණි යැයි විශ්වාස කෙරෙන පුරාණ රෝමානු නෞකා 难船යක් සොයා ගනිමින් සුවිශේෂී සුවිශේෂී මුහුදු අතීතය කිමිදීමේ සොයාගැනීමක් සිදු කර ඇති අතර, එය පුරාණ ලෝකයේ සමුද්රීය වාණිජ ජාලයන් පිළිබඳ දුර්ලභ හා අසාමාන්ය දර්ශනයක් ලබා දෙයි.
කාලය තුළ කැටි වූ නෞකාවක්
එම ගිලී ගිය නෞකාව, රෝමානු යුගයේ වයින් සහ ඔලිව් තෙල් වැනි වටිනා භාණ්ඩ ප්රවාහනය කිරීමට බහුලව භාවිත කළ හොඳින් සංරක්ෂිත භාජන සිය ගණනක් රැගෙන ගිය බව සොයා ගෙන ඇත. සංරක්ෂණයේ සුවිශේෂී තත්ත්වය පුරාවිද්යාඥයින් හා ඉතිහාසඥයින් උද්යෝගයට පත් කර ඇති අතර, මෙම සොයාගැනීම පුරාණ මධ්යධරණී වාණිජ්යය හා නාවුකත්වය පිළිබඳ අතිශය වටිනා අවබෝධයක් ලබා දිය හැකි බව ඔවුන් පවසයි.
සැලකිය යුතු සාංස්කෘතික සොයාගැනීමක්
ඉතාලියේ සංස්කෘතික අධිකාරීන් මෙම සොයාගැනීමට සම්බන්ධ වී ඇති අතර, එය දේශයේ අතිශයින් පොහොසත් පුරාවිද්යාත්මක උරුමයට ලැබෙන වැදගත්කම සනිටුහන් කරයි. මෙම ප්රමාණයේ හා තත්ත්වයේ රෝමානු නෞකා难船 ඉතා දුර්ලභ ලෙස සැලකෙන බැවින්, මෑත වසරවල ප්රාදේශීය මුහුදු සොයාගැනීම් අතර මෙය වඩාත් සැලකිය යුතු ඒවායින් එකක් බවට පත් වේ.
මධ්යධරණී මුහුද දිගුකාලීනව පුරාණ ශිෂ්ටාචාරවල රහස් තම ජලය යට රඳවාගෙන ඇති බව දන්නා කරුණකි; රෝමානු අධිරාජ්යය පුරා වාණිජ්යය හා සන්නිවේදනය සඳහා එය ප්රාථමික මාර්ගය ලෙස සේවය කළේය. මෙවැනි සොයාගැනීම් රළු යටින් සැඟවී ඇති ඉතිහාසයේ ගැඹුර පිළිබඳ බලවත් මතක් කිරීමක් ලෙස ක්රියා කරයි.
නෞකාව, පුරාණ රෝමානු වාණිජ්යයේ හා දෛනික ජීවිතයේ ප්රධාන ද්රව්ය වූ වයින් හා ඔලිව් තෙල් වැනි භාණ්ඩ ප්රවාහනය සඳහා යොදා ගත් හොඳින් සංරක්ෂිත භාජන සිය ගණනකින් ගොඩ ගසා ඇති බව සොයා ගන්නා ලදී.
නෞකා难船ය පිළිබඳ පරීක්ෂණ ඉදිරියටත් කරගෙන යාමට අපේක්ෂිත අතර, ඒවායේ ඓතිහාසික අඛණ්ඩතාව ආරක්ෂා කරන ආකාරයෙන් කෞතුක වස්තු ලේඛනගත කිරීමට හා ප්රතිසාධනය කිරීමට අධිකාරීන් තවදුරටත් පුරාවිද්යාත්මක සමීක්ෂණ සිදු කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.