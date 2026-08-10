Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

සිසිලියේ වෙරළ තීරයෙන් කල්පවත්නා භාණ්ඩ සමඟ පුරාණ රෝමානු නෞකා 難船යක් සොයා ගනී

10 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
සිසිලියේ වෙරළ තීරයෙන් කල්පවත්නා භාණ්ඩ සමඟ පුරාණ රෝමානු නෞකා 難船යක් සොයා ගනී

ඉතාලි කිනිතුල්ලන් පිරිසක් සිසිලියේ වෙරළ තීරය ඔස්සේ වසර 2,000කට වඩා පැරණි යැයි විශ්වාස කෙරෙන පුරාණ රෝමානු නෞකා 难船යක් සොයා ගනිමින් සුවිශේෂී සුවිශේෂී මුහුදු අතීතය කිමිදීමේ සොයාගැනීමක් සිදු කර ඇති අතර, එය පුරාණ ලෝකයේ සමුද්‍රීය වාණිජ ජාලයන් පිළිබඳ දුර්ලභ හා අසාමාන්‍ය දර්ශනයක් ලබා දෙයි.

කාලය තුළ කැටි වූ නෞකාවක්

එම ගිලී ගිය නෞකාව, රෝමානු යුගයේ වයින් සහ ඔලිව් තෙල් වැනි වටිනා භාණ්ඩ ප්‍රවාහනය කිරීමට බහුලව භාවිත කළ හොඳින් සංරක්ෂිත භාජන සිය ගණනක් රැගෙන ගිය බව සොයා ගෙන ඇත. සංරක්ෂණයේ සුවිශේෂී තත්ත්වය පුරාවිද්‍යාඥයින් හා ඉතිහාසඥයින් උද්යෝගයට පත් කර ඇති අතර, මෙම සොයාගැනීම පුරාණ මධ්‍යධරණී වාණිජ්‍යය හා නාවුකත්වය පිළිබඳ අතිශය වටිනා අවබෝධයක් ලබා දිය හැකි බව ඔවුන් පවසයි.

සැලකිය යුතු සාංස්කෘතික සොයාගැනීමක්

ඉතාලියේ සංස්කෘතික අධිකාරීන් මෙම සොයාගැනීමට සම්බන්ධ වී ඇති අතර, එය දේශයේ අතිශයින් පොහොසත් පුරාවිද්‍යාත්මක උරුමයට ලැබෙන වැදගත්කම සනිටුහන් කරයි. මෙම ප්‍රමාණයේ හා තත්ත්වයේ රෝමානු නෞකා难船 ඉතා දුර්ලභ ලෙස සැලකෙන බැවින්, මෑත වසරවල ප්‍රාදේශීය මුහුදු සොයාගැනීම් අතර මෙය වඩාත් සැලකිය යුතු ඒවායින් එකක් බවට පත් වේ.

මධ්‍යධරණී මුහුද දිගුකාලීනව පුරාණ ශිෂ්ටාචාරවල රහස් තම ජලය යට රඳවාගෙන ඇති බව දන්නා කරුණකි; රෝමානු අධිරාජ්‍යය පුරා වාණිජ්‍යය හා සන්නිවේදනය සඳහා එය ප්‍රාථමික මාර්ගය ලෙස සේවය කළේය. මෙවැනි සොයාගැනීම් රළු යටින් සැඟවී ඇති ඉතිහාසයේ ගැඹුර පිළිබඳ බලවත් මතක් කිරීමක් ලෙස ක්‍රියා කරයි.

නෞකාව, පුරාණ රෝමානු වාණිජ්‍යයේ හා දෛනික ජීවිතයේ ප්‍රධාන ද්‍රව්‍ය වූ වයින් හා ඔලිව් තෙල් වැනි භාණ්ඩ ප්‍රවාහනය සඳහා යොදා ගත් හොඳින් සංරක්ෂිත භාජන සිය ගණනකින් ගොඩ ගසා ඇති බව සොයා ගන්නා ලදී.

නෞකා难船ය පිළිබඳ පරීක්ෂණ ඉදිරියටත් කරගෙන යාමට අපේක්ෂිත අතර, ඒවායේ ඓතිහාසික අඛණ්ඩතාව ආරක්ෂා කරන ආකාරයෙන් කෞතුක වස්තු ලේඛනගත කිරීමට හා ප්‍රතිසාධනය කිරීමට අධිකාරීන් තවදුරටත් පුරාවිද්‍යාත්මක සමීක්ෂණ සිදු කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාව මලේසියාව සමඟ රුධිර උණුසුම් පළමු ජයග්‍රහණය 66-52ක් ලෙස හිමිකරගනී Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව මලේසියාව සමඟ රුධිර උණුසුම් පළමු ජයග්‍රහණය 66-52ක් ලෙස හිමිකරගනී

ශ්‍රී ලංකාව බාස්කට්බෝල් ක්‍රීඩාවේ ඓතිහාසික පළමු ජයග්‍රහණයක් වාර්තා කරමින්, මලේසියාව 66-52ක් ලෙස පරාජය කිරීමට සමත් වූ අතර, මෙම ජයග්‍රහණය දිවයිනේ ක්‍රීඩා…

10 Aug 2026 Discuss
බටහිර කොලොම්බියාවට රික්ටර් මාන 7.4 බලගතු භූකම්පනයක් — විශාල පිරිසක් ඉවත් කෙරේ Sinhala

බටහිර කොලොම්බියාවට රික්ටර් මාන 7.4 බලගතු භූකම්පනයක් — විශාල පිරිසක් ඉවත් කෙරේ

සඳුදා දින බටහිර කොලොම්බියාවට රික්ටර් මාන 7.4 ක් සහිත බලගතු භූකම්පනයක් හා වැදී, පුළුල් ප්‍රදේශයක් පුරා කම්පන දැනුණු අතර, එය හදිසි ඉවත් කිරීම් රැසකට හේතු විය.…

10 Aug 2026 Discuss
මත්ද්‍රව්‍ය වරදවලට මරණ දණ්ඩනය පනවන්නේද? — රටම එකට ජාතික මෙහෙයුම් මණ්ඩලයේ දී උසස් මට්ටමේ සාකච්ඡාවක් Sinhala

මත්ද්‍රව්‍ය වරදවලට මරණ දණ්ඩනය පනවන්නේද? — රටම එකට ජාතික මෙහෙයුම් මණ්ඩලයේ දී උසස් මට්ටමේ සාකච්ඡාවක්

ශ්‍රී ලංකා රජය මත්ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධ වරදවලට මරණ දණ්ඩනය හඳුන්වා දීම සක්‍රීයව සලකා බලමින් සිටින අතර, එය රට තුළ ගැඹුරු වෙමින් පවතින මත්ද්‍රව්‍ය අර්බුදයට එරෙහිව ගනු…

10 Aug 2026 Discuss