Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

වෙලිගම වෙරළේ රළු මුහුදට ගසාලීමෙන් තුනීසියානු සංචාරකයෙකු මිය යයි

09 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
වෙලිගම වෙරළේ රළු මුහුදට ගසාලීමෙන් තුනීසියානු සංචාරකයෙකු මිය යයි

ශ්‍රී ලංකාවේ දකුණු වෙරළබඩ නගරය වන වෙලිගම අසල මුහුදේ සර්ෆිං කිරීමේ යෙදී සිටියදී රළු මුහුදට ගසාලීමෙන් 21 හැවිරිදි තුනීසියානු සංචාරකයෙකු ජීවිතක්ෂයට පත්ව ඇත.

සර්ෆිං අතරතුර සංචාරකයා මුහුදට ගසාලේ

වෙලිගම මුහුදේ සර්ෆිං කිරීමේ යෙදී සිටි තරුණ සංචාරකයා රළු මුහුදට ගසාලූ බව පොලීසිය තහවුරු කළේය. මෙම සිදුවීම ප්‍රාදේශීය ජනතාව කම්පනයට පත් කරමින්, දිවයිනේ ප්‍රසිද්ධ සර්ෆිං ස්ථාන වෙත පැමිණෙන සංචාරකයන්ගේ ජල සුරක්ෂිතතාව සම්බන්ධ නැවුම් කනස්සල්ලක් මතු කර ඇත.

සැඟවුණු අනතුරු රැගත් ප්‍රියතම ගමනාන්තයක්

ශ්‍රී ලංකාවේ දකුණු වෙරළ තීරය ඔස්සේ පිහිටි වෙලිගම, ආරම්භක හා පළපුරුදු සර්ෆර්වරුන් යන දෙඅංශයටම වඩාත් ජනප්‍රිය ගමනාන්ත අතරින් එකක් ලෙස පුළුල් ලෙස සැලකේ. උණුසුම් මුහුදු ජලය සහ නිරන්තර රළු බලය ආකර්ෂණය කරගනිමින් නගරය වෙත වසරින් වසර දහස් ගණනක් විදේශීය සංචාරකයන් පැමිණෙති. කෙසේ වෙතත්, විශේෂයෙන් දේශීය තත්ත්වයන් හුරු නැති අය සඳහා මුහුද බරපතළ අනතුරු රැගත් විය හැකිය.

ජල ක්‍රීඩාවල නිරත වන සියලුම සංචාරකයන් හා දේශීය ජනතාව අතිශය ප්‍රවේශමෙන් කටයුතු කරන ලෙසත්, සුරක්ෂිතතා මාර්ගෝපදේශ අනුගමනය කරන ලෙසත්, පුහුණු ජල ආරක්ෂකවරුන් විසින් නිරීක්ෂණය නොකෙරෙන ස්ථානවල මුහුදට නොබසින ලෙසත් බලධාරීහු දැඩි ලෙස අනතුරු අඟවති.

වෙරළ සුරක්ෂිතතාව වැඩිදියුණු කිරීමේ ඉල්ලීම්

තරුණ තුනීසියානු ජාතිකයාගේ දුක්ඛිත මරණය, ශ්‍රී ලංකාවේ වෙරළ තීරය දිගේ වෙරළ සුරක්ෂිතතා යටිතල පහසුකම් ශක්තිමත් කිරීමේ හදිසි අවශ්‍යතාව නැවත වරක් ඉස්මතු කර ඇත. ජනප්‍රිය සර්ෆිං වෙරළ ස්ථානවල වැඩි සංඛ්‍යාවක් පුහුණු ජල ආරක්ෂකවරුන් සිටිය යුතු බවටත්, අනතුරුදායක තත්ත්වයන් ගැන සංදර්ශකයන් දැනුවත් කිරීම සඳහා පැහැදිලි අනතුරු ඇඟවීමේ පද්ධති ස්ථාපිත කළ යුතු බවටත් සුරක්ෂිතතා ක්ෂේත්‍රයේ සෙල්ලම්කාරීහු හා සංචාරක කර්මාන්ත පාර්ශ්වකරුවෝ දිගු කලක් තිස්සේ ඉල්ලා සිටිති.

සිදුවීම සම්බන්ධ විමර්ශනයක් දේශීය පොලීසිය විසින් දැනට සිදු කෙරෙමින් පවතී.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

සිංගප්පූරුවට එරෙහිව 51-62 පරාජයකට පත් වූ ශ්‍රී ලංකාව Sinhala

සිංගප්පූරුවට එරෙහිව 51-62 පරාජයකට පත් වූ ශ්‍රී ලංකාව

ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික කණ්ඩායම සිංගප්පූරුවට එරෙහිව 51-62 ක් ලෙස පරාජය වෙමින් කලකිරීමක් ගෙන දෙන පසුබෑමකට මුහුණ දුන් අතර, එය දූපත් රාජ්‍යයේ කණ්ඩායමට ඉතා දුෂ්කර…

09 Aug 2026 Discuss
ශක්ති සහයෝගිතාව ශක්තිමත් කිරීමට ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාව නව දිල්ලියේදී ඉහළ මට්ටමේ සාකච්ඡා පවත්වයි Sinhala

ශක්ති සහයෝගිතාව ශක්තිමත් කිරීමට ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාව නව දිල්ලියේදී ඉහළ මට්ටමේ සාකච්ඡා පවත්වයි

ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාවේ ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරීන් මෑතකදී නව දිල්ලියේදී රැස්වී විදුලි බල අංශයේ ද්විපාර්ශ්වික සහයෝගිතාවේ ප්‍රගතිය සමාලෝචනය කළ අතර, දෙරටම ශක්ති…

09 Aug 2026 Discuss
දිගු කලක් තිස්සේ අපේක්ෂිත ආදිවාසී ජනතා පනත් කෙටුම්පත අමාත්‍ය මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් වෙයි — මෙම සතියේ සාකච්ඡා ආරම්භ වේ Sinhala

දිගු කලක් තිස්සේ අපේක්ෂිත ආදිවාසී ජනතා පනත් කෙටුම්පත අමාත්‍ය මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් වෙයි — මෙම සතියේ සාකච්ඡා ආරම්භ වේ

ශ්‍රී ලංකාවේ ආදිවාසී ප්‍රජාවන්ගේ අයිතිවාසිකම් පිළිගැනීම සඳහා රජය තීරණාත්මක පියවරක් ගනිමින්, දිගු කලක් තිස්සේ බලාපොරොත්තු වූ ආදිවාසී ජනතා පනත් කෙටුම්පත අමාත්‍ය…

09 Aug 2026 Discuss