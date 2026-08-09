පදික්කල් සහ ගුර්නූර් කොටුව රකිද්දී ශ්රී ලංකා XI සමඟ වූ සූදානම් තරගයේ ඉන්දියාව ජයට ළඟා වෙයි
ශ්රී ලංකා XI සමඟ පැවැත්වෙන සූදානම් තරගයේ තෙවන දිනයේදී ඉන්දීය සංචාරක කණ්ඩායම 緊張感 ததம் (ආතතිකාරී) තත්ත්වයකට මුහුණ දුනි — දේව්දත් පදික්කල් සහ ගුර්නූර් බ්රාර් ක්රීඩා කරද්දී ඉන්දියාව ධාවන හය කින් පිටුපසින් සිටි අතර, තරගයේ ප්රතිඵලය අවිනිශ්චිත ව පැවතිණි.
දැඩි ලෙස තරඟකාරී සූදානම් තරගයක්
ඉදිරි දෙමාලු කොම්මිට්මන්ට් (ශ්රේණිගත) තරග සඳහා ඉන්දීය කණ්ඩායමට ඉතාමත් අවශ්ය තරග පුහුණුවක් ලබා දීමේ අරමුණින් සකසන ලද මෙම දින-තුන් පුහුණු තරගය, බොහෝ දෙනා අපේක්ෂා කළාට වඩා බෙහෙවින් තරඟකාරී එකක් බවට පත් විය. ශක්තිමත් ප්රතිවාදීන්ට එරෙහිව හොඳ හැඟීමක් ඇති කර ගැනීමට කෙළෙහිල්ලෙන් සිටි නවකයන්ගෙන් සමන්විත ශ්රී ලංකා XI කණ්ඩායම, ජාතික ප්රතිවාදීන්ට බොහෝ කාරණා ගැන සිතීමට සැලැස්සූහ.
ධාවන හය ක් පමණ ඉතිරිව තිබියදී ශ්රී ලංකා XI ගේ එකතුව ඉක්මවා යාමට ඉන්දියාවට තවමත් කටයුතු කළ යුතු ව තිබූ අතර, ක්රීඩාංගණයේදී ආරක්ෂාව ගෙන සිටි පදික්කල් සහ ගුර්නූර් බ්රාර් ඉදිරිපිට ඒ වගකීම ස්ථිරව රැඳී තිබිණි.
පදික්කල් සහ ගුර්නූර් නෞකාව ස්ථාවර කරයි
ජාත්යන්තර මට්ටමේදී සැලකිය යුතු හැකියාවක් ප්රදර්ශනය කර ඇති විලාසිත සහිත වම්හස්ත පිතිකරු දේව්දත් පදික්කල්, ඉන්දීය ඉනිම නැවා ලක්ෂ්ය ලගා කර ගැනීමට කණ්ඩායම මෙහෙයවීමට දිරිය ගත්තේය. ඔහු හා එකතු ව, වේගවත් ගෙන්දගම් ක්රීඩා කරන සර්වශක්තිමත් ක්රීඩකයා වන ගුර්නූර් බ්රාර් හවුලේ ප්රබල පහළ-ක්රමපත්ර ප්රතිරෝධයක් ඉදිරිපත් කළේය.
දෙදෙනාට හිඟය පියවා ගැනීම පමණක් නොව, තෙවන දිනය ඉදිරියට යත්ම ඉන්දියාවට තරඟකාරී ඉලක්කයක් ළඟා කර ගැනීමට හෝ ඉතිරිව ඇති හිඟය හඹා යාමට පදනමක් සකසා දීමේ කාර්යභාරයද ඉටු කිරීමට සිදු විය.
සූදානම් තරග ඉටු කරන ඉතාමත් වැදගත් කාර්යභාරය
ශ්රී ලංකා XI සමඟ පැවැත්වෙන සූදානම් තරග, සංචාරක ජාත්යන්තර කණ්ඩායම් සඳහා දිගු කාලයක් තිස්සේ වැදගත් සූදානම් මෙවලමක් ලෙස සේවය කර ඇත. ස්ථානීය තත්ත්ව, පිච් හැසිරීම, සහ දිවයිනේ ක්රීඩාවට දැඩි ලෙස බලපාන අධික තෙතමනයට හුරු වීමේ අවස්ථාව ක්රීඩකයන්ට ලැබෙන්නේ මෙවැනි තරග හරහාය. ඉන්දීය කණ්ඩායමේ දාර ක්රීඩකයන් සඳහා, අවසන් ක්රීඩා කරන එකොළොස් දෙනාගේ ස්ථානය සඳහා ඇති ධාවනයේදී එවැනි තරගවල ක්රීඩා ශේෂ ඊටත් වඩා විශේෂ වැදගත්කමක් දරයි.
ඉන්දියාවේ පිතිකරණ ගැඹුර සහ ඔවුන්ගේ පහළ-මැද ශ්රේණියේ ස්ථිරභාවය ශ්රී ලාංකික ක්රිකට් රසිකයන්ට කලින් දැකගැනීමේ අවස්ථාව මෙම තරගය සලසා දෙද්දී, ස්ථානීය සංවර්ධන කණ්ඩායම තුළ ඇති ගුණාත්මකභාවයද එමඟින් ඉස්මතු විය.
අවසන් දිනේ ක්රීඩාව ඉදිරියට ගෙන යත්ම, ප්රධාන දෙමාලු කොම්මිට්මන්ට (ශ්රේණිගත) තරගවලට පෙර සංචාරක කණ්ඩායමට විශ්වාසය ඇති කරන ජයක් ලබා දෙමින් පදික්කල් සහ ගුර්නූර්ට ඉන්දියාවේ කඩේ කඩා ගත හැකි දැයි සියලු ආකර්ෂකයන්ගේ දෑස් යොමු විය.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.