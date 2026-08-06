ශ්රී ලංකා AI සතිය 2026 සඳහා අමාත්යාංශය සහ SLT-MOBITEL 'AI Amplified' සමඟ එක්වෙයි
කෘත්රිම බුද්ධිය සඳහා ශ්රී ලංකාවේ වර්ධනශීලී කැපවීම ජාතික මුලපිරීමකින් පිළිබිඹු වෙයි
ජනවාරි 5 වැනි සඳුදා, ඩිජිටල් ආර්ථිකය පිළිබඳ අමාත්යාංශය සහ ප්රමුඛ විදුලිසංදේශ සේවා සපයන්නා වන SLT-MOBITEL එකතු වී ශ්රී ලංකා AI සතිය 2026 නිල වශයෙන් දියත් කිරීමත් සමඟ ශ්රී ලංකාව ඩිජිටල් පරිවර්තන ගමනේ තීරණාත්මක පියවරක් ඉදිරියට තැබීය.
සවිබල ගැන්වීම වටා ගොඩනැඟූ තේමාවක්
මෙම මුලපිරීම දියත් කර ඇත්තේ 'AI Amplified' යන තේමාව යටතේ වන අතර, එය රටේ ප්රධාන අංශ හරහා කෘත්රිම බුද්ධියේ ව්යාප්තිය හා බලපෑම පුළුල් කිරීමේ දැක්මක් ප්රතිබිම්බ කරයි. ශ්රී ලාංකික ප්රේක්ෂකයන්ට AI සංකල්ප හුවාදැක්වීමට පමණක් සීමා නොවී, දෛනික ජීවිතයේ, ව්යාපාර ක්ෂේත්රයේ සහ රාජ්ය පාලනයේ ඒවායේ යෙදීම් සක්රීයව ව්යාප්ත කිරීමේ අභිලාෂය මෙම තේමාව ඉදිරිපත් කරයි.
රජය හා කර්මාන්ත අංශය අතර හවුල්කාරිත්වයක්
ඩිජිටල් ආර්ථිකය පිළිබඳ අමාත්යාංශය සහ SLT-MOBITEL අතර සහයෝගීතාවය, ශ්රී ලංකාවේ තාක්ෂණික අභිලාෂයන් ඉදිරියට ගෙන යාමේදී රාජ්ය-පෞද්ගලික හවුල්කාරිත්වයන්හි වැදගත්කම අවධාරණය කරයි. රාජ්ය ප්රතිපත්ති නායකත්වය සහ රටේ ප්රමුඛ ඒකාබද්ධ විදුලිසංදේශ ක්රියාකරු එකමුතු කිරීම තුළින්, මෙම මුලපිරීමට ආයතනික බලයක් සහ දිවයිනේ ප්රායෝගික ව්යාප්තියක් ලබා ගැනීමට හැකියාව ලැබේ.
අපේක්ෂා කළ හැකි දේ
ශ්රී ලංකා AI සතිය 2026, පහත සඳහන් දෑ ඇතුළත් වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරෙන ජාතික වේදිකාවක් ලෙස සිතින් නිරූපණය කර ඇත:
- කෘත්රිම බුද්ධිය නවෝත්පාදනය හා අනුගත කිරීම කේන්ද්ර කොට ගත් සාකච්ඡා හා සංසද
- දේශීය හා ජාත්යන්තර තාක්ෂණ පාර්ශ්වකරුවන් සමඟ සහභාගිත්වය
- ශ්රී ලාංකික ප්රජාවන් අතර AI දැනුවත්කම හා හැකියාව ගොඩනැඟීම ඉලක්ක කර ගත් මුලපිරීම්
රාෂ්ට්රයට කාලෝචිත පියවරක්
ආසියා-පැසිෆික් කලාපයේ රටවල් AI-සුදානම් ආර්ථිකයන් ලෙස ස්ථාපිත වීමට තරඟ කරන මෙකල, මෙම දියත් කිරීම සිදු වීම විශේෂ වැදගත්කමක් ගනී. ඩිජිටල් යටිතල පහසුකම් ශක්තිමත් කිරීමට හා තාක්ෂණ ආයෝජන誘ආකර්ෂණය කර ගැනීමට කටයුතු කරමින් සිටින ශ්රී ලංකාවට, AI සතිය 2026 රාජ්යයව් කලාපීය තාක්ෂණ සිතියමේ ස්ථිරව ස්ථාපිත කිරීමේ කාලෝචිත හා උපාය මාර්ගික පියවරක් නියෝජනය කරයි.
රජයේ අනුහස සහ කර්මාන්ත අංශයේ සහාය දැනටමත් ලැබී ඇති බැවින්, ශ්රී ලංකා AI සතිය 2026 සිය ආශාජනක තේමාව ව්යාපාරිකයන්ට, වෘත්තිකයන්ට සහ පොදු ජනතාවට ස්පර්ශ කළ හැකි ප්රතිඵල බවට පත් කරන ආකාරය නිරීක්ෂකයෝ ඉතා සමීපව නිරීක්ෂණය කරනු ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.