ඉන්දීය විදේශ ලේකම් මිශ්රි ශ්රී ලංකාව සම්බන්ධයෙන් නව දිල්ලියේ කැපවීම නැවත තහවුරු කරයි; රඳවාගත් ධීවරයින් මුදාහැරීමට බලකරයි
ඉන්දීය විදේශ ලේකම් වික්රම් මිශ්රි, ඉන්දියාවේ දීර්ඝකාලීන අසල්වැසි රටවල් ප්රථමයෙන් ප්රතිපත්තිය යටතේ ශ්රී ලංකාව සම්බන්ධයෙන් නව දිල්ලිය දක්වන අචල කැපවීම නැවත තහවුරු කරමින්, දැනට ශ්රී ලංකා අත්අඩංගුවේ සිටින ඉන්දීය ධීවරයින් ඉක්මනින් මුදාහැරීම සඳහා බලකොට තිබේ.
අසල්වැසි රටවල් ප්රථමයෙන් ප්රතිපත්තිය මූලස්ථානයේ
කොළඹදී පැවති සාකච්ඡාවලදී මිශ්රි අවධාරණය කළේ, ඉන්දියාවේ පුළුල් විදේශ ප්රතිපත්ති රාමුව තුළ ශ්රී ලංකාව විශේෂ වැදගත්කමක් දරන ස්ථානයක් හිමිකරගෙන ඇති බවයි. ඉන්දියාවේ ආසන්නතම අසල්වැසි රටවල් සමඟ ශක්තිමත් හා සහයෝගී සබඳතාවලට ප්රමුඛත්වය දෙන අසල්වැසි රටවල් ප්රථමයෙන් ප්රතිපත්තිය, නව දිල්ලියේ රාජතාන්ත්රික ප්රවේශයේ ශිලාස්ථම්භයක් ලෙස පවතින අතර, ශ්රී ලංකාව මෙම උපාය මාර්ගික දිශානතියේ ප්රධාන ප්රතිලාභියක් ලෙස දිගින් දිගටම සිටී.
ශ්රී ලංකාව සංකීර්ණ ආර්ථික ප්රකෘතිමත් වීමක් හරහා ගමන් කරන මෙම අවස්ථාවේ, ද්විපාර්ශ්වික සබඳතා ගැඹුරු කිරීමේ ඉන්දියාවේ අභිප්රාය මිශ්රිගේ සංචාරය සංකේතවත් කරයි; ද්වීප රාජ්යය ස්ථාවර කිරීමේ උත්සාහයන් සඳහා සහාය දැක්වීමේදී නව දිල්ලිය වඩාත් ක්රියාශීලී හවුල්කරුවන් අතර වේ.
ධීවරයින් මුදාහැරීම හදිසි අවශ්යතාවක්
සාකච්ඡාවලදී මතු කරන ලද කරුණු අතරින්, ශ්රී ලංකා බලධාරීන් විසින් රඳවාගෙන සිටින ඉන්දීය ධීවරයින්ගේ දුක්ඛිත තත්ත්වය කැපී පෙනුණි. ඉන්දියාව-ශ්රී ලංකා සබඳතාවලට, විශේෂයෙන් තමිල්නාඩු සහ ශ්රී ලංකාවේ උතුරු පළාත අතර, දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ සංකූලතා ඇති කළ ධීවර ප්රජා ආරවුලේ සංවේදිතාව පිළිබිඹු කරමින් මිශ්රි ඔවුන් ඉක්මනින් හා මානවීය ලෙස මුදාහැරීම 촉구 කළේය.
පාක් සමුද්රධුනියේ දෙපස ධීවරයින් රඳවාගැනීම ඉන්දියා-ශ්රී ලංකා සබඳතාවල දිගටම පවතින ප්රධාන මානුෂීය ප්රශ්නයක් ලෙස දකුණු ඉන්දියාවේ දේශපාලන නායකයින්ගේ සහ ධීවර ප්රජා නියෝජිතයින්ගේ අවධානය නිතර ආකර්ශනය කරයි.
පුළුල් ද්විපාර්ශ්වික න්යාය පත්රිකාව
ධීවරයින්ගේ ප්රශ්නයට අමතරව, මිශ්රිගේ සංචාරයේදී පහත සඳහන් ද්විපාර්ශ්වික කරුණු පුළුල් පරාසයක් ආවරණය කර ඇති බව වටහාගෙන ඇත:
- ආර්ථික සහයෝගීතාව සහ සංවර්ධන සහාය
- දෙරට සම්බන්ධ කෙරෙන සම්බන්ධතා ව්යාපෘති
- බලශක්ති හවුල්කාරිත්ව මුලපිරීම්
- විශේෂයෙන් ශ්රී ලාංකික දෙමළ ජනතාව සම්බන්ධ ජනතා අතර සබඳතා
ශ්රී ලංකාවේ මෑත ආර්ථික අර්බුදය අතරතුර, ණය මාර්ග, මුදල් හුවමාරු කටයුතු සහ මානුෂීය ආධාර හරහා සැලකිය යුතු මූල්ය සහාය ලබාදෙමින් ඉන්දියාව තීරණාත්මක හවුල්කරුවෙකු ලෙස කටයුතු කළේය.
හවුල්කාරිත්වයේ පණිවිඩය
ඉන්දියාවේ අසල්වැසි රටවල් ප්රථමයෙන් ප්රතිපත්තිය හුදෙක් රාජතාන්ත්රික උද්ඝෝෂණයක් නොවේ — එය අසල්වැසි රටවල සමෘද්ධිය සහ ස්ථාවරත්වය සඳහා දරන සත්යවාදී කැපවීමක් නියෝජනය කරන අතර, ශ්රී ලංකාව එම දෘෂ්ටිවාදයේ විශේෂ ස්ථානයක් හිමිකරගනී.
කොළඹ නිරීක්ෂකයින් මෙම ඉහළ මට්ටමේ සම්බන්ධතාව ද්විපාර්ශ්වික සබඳතාවල අඛණ්ඩතාවේ ධනාත්මක සංඥාවක් ලෙස ගෙනහැර දක්වමින්, විදේශ ලේකම් මට්ටමේ නිරන්තර රාජතාන්ත්රික සබඳතා දෙරට අතර ප්රධාන ගිවිසුම් සහ සහයෝගිතා ව්යාපෘතිවල ගම්යතාව පවත්වාගෙන යාමට සහාය වන බව සඳහන් කරති.
විදේශ ලේකම් මිශ්රිගේ සංචාරය ශක්තිමත් ආයතනික සහයෝගීතාව සඳහා තවදුරටත් පදනම් සකස් කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, ඉදිරි මාසවලදී බහු අංශයන් හරහා තම හවුල්කාරිත්වය ඉදිරියට ගෙන යාමට දෙපාර්ශ්
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.