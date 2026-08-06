දිර්ඝ විභාග පූර්ව රිමාන්ඩ් රඳවාතැබීමේ අවදානම පිළිබඳව දූෂණ විරෝධී සංශෝධන පනත් කෙටුම්පත සම්බන්ධයෙන් නිදහස් නීතිඥ සංවිධානය අනතුරු අඟවයි
රජය විසින් මෑතකදී ගැසට් කරන ලද දූෂණ විරෝධී (සංශෝධන) පනත් කෙටුම්පත සම්බන්ධයෙන් නිදහස් නීතිඥ සංවිධානය දැඩි අනතුරු ඇඟවීමක් නිකුත් කර ඇති අතර, ඇප සම්බන්ධ විධිවිධානවලට යෝජිත වෙනස්කම් හේතුවෙන් විශාල සංඛ්යාවක් වූ පුද්ගලයින් දීර්ඝ කාලයක් විභාග පූර්ව රිමාන්ඩ් රඳවාතැබීමට ලක්විය හැකි බවට තම සංවිධානය දැඩි කනස්සල්ලට පත්ව සිටින බව ඔවුහු පෙන්වා දෙති.
ඇප විධිවිධාන විමර්ශනයට
සංවිධානයේ අනතුරු ඇඟවීම මූලිකවම කේන්ද්රගත වන්නේ 2023 අංක 9 දරන දූෂණ විරෝධී පනතේ 149 වන වගන්තියට යෝජිත සංශෝධන සම්බන්ධයෙනි. එම වගන්තිය නීතිය යටතේ චෝදනා එල්ල වූ පුද්ගලයින්ගේ ඇප සුදුසුකම් පාලනය කරයි. සංවිධානය තුළ ක්රියාත්මක නීති විශේෂඥයින් තර්ක කරන්නේ, දැනට සකස් කර ඇති ආකාරයට යෝජිත සංශෝධන, නඩු විභාගය පෙනී සිටින තෙක් ඇප ලබාගැනීමේ හැකියාව චෝදනා ලැබූ පුද්ගලයින්ට සැලකිය යුතු ලෙස සීමා කළ හැකි බවයි.
නිදහස් නීතිඥ සංවිධානය අනතුරු ඇඟවූයේ, මෙම සංශෝධන දැනට ඇති ස්වරූපයෙන් ක්රියාත්මක වුවහොත්, ශ්රී ලංකාවේ ඔවුන්ගේ නඩු විභාගයට ගත වන දීර්ඝ කාලය තිස්සේ රිමාන්ඩ් රඳවාතැබීමට ලක්ව සිටිනා පුද්ගලයින් සංඛ්යාව සැලකිය යුතු ලෙස ඉහළ යාමට ඉඩ ඇති බවයි. මෙම තත්ත්වය මූලික අයිතිවාසිකම් දෘෂ්ටිකෝණයෙන් ඉතාමත් කලකිරීමට කරුණක් බව ඔවුහු විස්තර කළහ.
අයිතිවාසිකම් සහ නිසි නෛතික ක්රියාවලිය පිළිබඳ කනස්සල්ල
සංවිධානය හා සම්බන්ධ නීති ක්ෂේත්රයේ ප්රවීණයන් අවධාරණය කළේ, ඇපකර ලැබීමේ අයිතිය නිසි නෛතික ක්රියාවලියේ සහ නිර්දෝෂිතාවයේ උපකල්පනයේ මූලාශ්රය බවයි. දූෂණ විරෝධී පනත මෙන් පුළුල් ව්යාප්තියෙන් යුත් නීති රාමුවක් තුළ ඉතා සීමිත ඇප කොන්දේසි, කිසිදු වරදක් සිදු කළ බව තවම තීරණය නොවූ පුද්ගලයින්ට අසාමාන්ය ලෙස බලපෑ හැකි බවටද ඔවුහු අනතුරු ඇඟවූහ.
දූෂණ විරෝධී පනතේ 149 වන වගන්තියට යෝජිත සංශෝධන, තනි පුද්ගල නිදහස ආරක්ෂා කිරීම සහ සාධාරණ හා ඉක්මන් නඩු විභාගයක් සඳහා ඇති අයිතිය පිළිබඳ බරපතල ප්රශ්න මතු කරයි.
නෛතික ප්රජාව සහ සිවිල් සමාජය සමඟ අර්ථාන්විත සාකච්ඡාවකට කැඳවමින්, දූෂණ විරෝධී පියවර ව්යවස්ථාවෙන් සහතික කරන ලද අයිතිවාසිකම් වලට හානි නොවන ලෙස සහතික කිරීම සඳහා, කෙටුම්පත නීතිය බවට පත්කිරීමට පෙර පාර්ලිමේන්තුව එය ප්රවේශමෙන් සමීක්ෂා කරන ලෙස සංවිධානය 촉구 කළේය.
දූෂණ විරෝධී උත්සාහයන් සහ සිවිල් නිදහස අතර සමතුලිතතාවය
නිදහස් නීතිඥ සංවිධානය ශ්රී ලංකාවේ ශක්තිමත් දූෂණ විරෝධී නීති රාමුවක වැදගත්කම පිළිගත්තද, එවැනි නීති තනි පුද්ගල නිදහස ආරක්ෂා කිරීම සමඟ ප්රවේශමෙන් සමතුලිත විය යුතු බවට ඔවුහු නිලකළහ. දිගු විභාග පූර්ව රිමාන්ඩ් රඳවාතැබීමේ බලතල අනිසි ලෙස භාවිත කිරීම හෝ අවභාවිත කිරීම වැළැක්වීම සඳහා ප්රමාණවත් ආරක්ෂාකාරී විධිවිධාන ස්ථාපිත කරමින්, ඇප සම්බන්ධ විධිවිධාන නැවත සලකා බැලීමට නීති立法 සම්පාදකයින්ගෙන් ඔවුහු ඉල්ලා සිටියහ.
2023 අංක 9 දරන දූෂණ විරෝධී පනත, රටේ පුළුල් පාලනය ප්රතිසංස්කරණවල කොටසක් ලෙස ගෙනෙන ලද සුවිශේෂ නීති යෙදවීමක් විය. ඊට ඕනෑම සංශෝධනයක් නීති ප්රවීණයන්, මානව හිමිකම් ක්රියාකාරිකයන් සහ පොදු ජනතාව අතර සැලකිය යුතු අවධානයක් ආකර්ෂණය කරගනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.