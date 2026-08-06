පළාත් සභා මැතිවරණ තවදුරටත් ප්රමාද නොකර පැවැත්වීමට ශ්රී ලංකාවට ඉන්දියාවෙන් බලකිරීමක්
ඉන්දියාවේ විදේශ ලේකම් වික්රම් මිශ්රි, ශ්රී ලංකාවේ ප්රජාතන්ත්රවාදී ක්රියාවලියේ තීරණාත්මක අංගයක් වන පළාත් සභා මැතිවරණ හැකි ඉක්මනින් පැවැත්වීමට ශ්රී ලංකාවට ඉල්ලීමක් කර ඇති අතර, දිගු කලක් තිස්සේ එම ක්රියාවලිය අත්හිටුවා තිබීම පිළිබඳ නවදිල්ලියේ වර්ධනය වන කනස්සල්ල මෙයින් පිළිබිඹු වේ.
නවදිල්ලියෙන් නිකුත් වූ සෘජු පණිවිඩය
කොළඹට සිදු කළ සිය නිල සංචාරය අතරතුර, මිශ්රි ශ්රී ලංකා බලධාරීන්ට ඉන්දියාවේ ස්ථාවරය පැහැදිලිව ඉදිරිපත් කරමින්, වසර කිහිපයක සිට අඛණ්ඩව කල් දමනු ලැබ ඇති පළාත් සභා මැතිවරණ ඉදිරියට ගෙන යෑමට බලකළේය. 2018 වර්ෂයේ අවසන් වරට පැවැති මෙම මැතිවරණ, නීතිමය හා දේශපාලනික සංකූලතා හේතුවෙන් අත්හිටුවා ඇති අතර, කෝටි ගණනක් ශ්රී ලාංකිකයන්ට දිගු කලක් තිස්සේ පළාත් සභා නියෝජනයෙන් තොරව සිටීමට සිදු වී ඇත.
ඉන්දීය විදේශ ලේකම්වරයාගේ ප්රකාශ විශේෂ තාන්ත්රික බරක් දරයි. මන්ද, ශ්රී ලංකාවේ ආණ්ඩුක්රම ව්යවස්ථාවේ 13 වැනි සංශෝධනය සම්පූර්ණයෙන් ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා ඉන්දියාව අඛණ්ඩව පෙනී සිටී. 1987 ඉන්දු-ශ්රී ලංකා ගිවිසුමෙන් අනතුරුව ප්රධාන වශයෙන්ම ඉන්දියාවේ යෝජනාවකට අනුව හඳුන්වා දෙනු ලැබූ මෙම ව්යවස්ථා සංශෝධනය, පළාත් සභාවලට අර්ථවත් බලතල ලබා දෙන විධිවිධානයකි.
පළාත් සභා මැතිවරණ වැදගත් වන්නේ ඇයි?
විශේෂයෙන් සිංහල නොවන දෙමළ කතාකරන ජනගහනය සැලකිය යුතු ලෙස පදිංචිව සිටින උතුරු හා නැගෙනහිර පළාත්වල, බලය විමධ්යගත කිරීමේ තීරණාත්මක යාන්ත්රණයක් ලෙස පළාත් සභා සැලකේ. තේරී පත් වූ පළාත් සභා නොමැතිකම, දෙමළ දේශපාලන පක්ෂ, සිවිල් සමාජ සංවිධාන සහ ජාත්යන්තර නිරීක්ෂකයන් අතර බොහෝ කලක සිට කනස්සල්ලට කරුණක් ව පවතී.
- 2018 වර්ෂයේ අවසන් වරට පළාත් සභා මැතිවරණ පැවැත්විණ
- පළාත් නවය ම තේරී පත් සාමාජිකයන් නොමැතිව කටයුතු කරමින් පවතී
- 13 වැනි සංශෝධනය පළාත් සභා ක්රමයේ ආධාරස්ථම්භය වේ
- දෙමළ දේශපාලන පක්ෂ මැතිවරණ පැවැත්වීමට නැවත නැවතත් ඉල්ලා ඇත
සංචාරයේ පුළුල් පසුබිම
මිශ්රිගේ ශ්රී ලංකා සංචාරය, ආර්ථික සහයෝගිතාව, සම්බන්ධිතාව හා කලාපීය ආරක්ෂාව ඇතුළු ක්ෂේත්ර ආවරණය කරන, යාබද රටවල් දෙක අතර පුළුල් තාන්ත්රික සබඳතාවල කොටසක් විය. කෙසේ වෙතත්, ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායකගේ රජය බලයේ මුල් මාස ගෙවන අතරවාරයේ, පළාත් සභා මැතිවරණ පිළිබඳ ඔහුගේ ප්රසිද්ධ ප්රකාශ ශ්රී ලාංකික දේශපාලන කවයන්ගෙන් සැලකිය යුතු අවධානයක් ලබා ගනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
පළාත් සභා මැතිවරණ හැකි ඉක්මනින් පැවැත්වීමට ශ්රී ලංකාවට ඉල්ලා සිටීමෙන්, බලය විමධ්යගත කිරීම හා ප්රජාතන්ත්රවාදී නියෝජනය පිළිබඳ ඉන්දියාවේ දීර්ඝකාලීන ස්ථාවරය ඉන්දියාව නැවත තහවුරු කර ඇත.
කොළඹ දේශපාලන විශ්ලේෂකයෝ පෙන්වා දෙන්නේ, විමධ්යගත කිරීමේ ප්රශ්නය සම්බන්ධයෙන් නව ආණ්ඩුව දේශීය දේශපාලන පීඩනයන්ට මෙන්ම ජාත්යන්තර අපේක්ෂාවන්ටද මුහුණ දෙන බවයි. ඉන්දියාවේ නවතම බල කිරීම, අනුප්රාප්තික ශ්රී ලාංකික රජයන් නැවත නැවතත් කල් දැමූ මෙම විවාදයට නැවුම් හදිසිභාවයක් එක් කරයි.
වර්තමාන රජය සුනිශ්චිත මැතිවරණ කාලසටහනකින් ප්රතිචාර දක්වයිද යන්න තවම අනාවරණය නොවූවත්, ශ්රී ලංකාව සමඟ ඉන්දියාවේ තාන්ත්රික න්යාය පත්රයේ මෙම කරුණ굳ිනික ව ස්ථාපිතව ඇති බව මිශ්රිගේ ප්රකාශය පැහැදිලිව ඉස්මතු කරයි.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.