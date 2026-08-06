ශ්රී ලංකාව හා නේපාලය තුළ පිරිසිදු බලශක්ති ආධිපත්යය සඳහා ඉන්දියාව හා චීනය අතර තරඟය
ඉන්දියා-චීන තරඟකාරිත්වයේ නව පෙරමුණක්
පුනර්ජනනීය බලශක්තිය දෙසට ගෝලීය මාරුවීම වේගවත් වන මෙම සන්දර්භය තුළ, ලෝකයේ විශාලතම ආර්ථිකයන් දෙකක් අතර බලපෑම් පොරට දකුණු ආසියාව තීරණාත්මක රණබිමක් බවට පත්ව ඇත. ඉන්දියාව හා චීනය යන දෙරටම මෙම කලාපය පුරා ස්වච්ඡ බලශක්ති වෙළඳ පිහිටීම් ක්රියාශීලීව පුළුල් කරමින් සිටින අතර, මෙලෙස උග්ර වෙමින් පවතින තරඟය තුළ ශ්රී ලංකාව හා නේපාලය ප්රධාන කේන්ද්රස්ථාන බවට පත්ව ඇත.
ශ්රී ලංකාවේ පුනර්ජනනීය බලශක්ති පරිසරය
දශක ගණනාවක් තුළ රටට ඇති වූ දරුණුතම ආර්ථික අර්බුදයෙන් සෙමෙන් මිදෙමින් සිටින ශ්රී ලංකාව, තම බලශක්ති යටිතල පහසුකම් නවීකරණය කිරීම හා පුළුල් කිරීම සඳහා විදේශ හවුල්කාරිත්වයන් ක්රියාශීලීව සොයා ගනිමින් සිටී. ඉන්දියාව හා චීනය යන දෙරටම ද්වීපය පුරා සෞරශක්ති, සුළං බලශක්ති හා ජල විදුලිය ව්යාපෘති සඳහා මූල්ය සහාය, තාක්ෂණය හා විශේෂඥතාව ලබා දෙමින් කැමැත්තෙන් ඉදිරිපත් වෙමින් සිටී.
ශ්රී ලංකාවේ බලශක්ති අංශය තුළ චීනයේ සම්බන්ධීකරණය දිගු ඉතිහාසයක් සහිත වන අතර, එය බෙල්ට් ඇන්ඩ් රෝඩ් මුලපිරීම් රාමුව යටතේ සිදු කළ සැලකිය යුතු ආයෝජන ඔස්සේ ශක්තිමත් ව ඇත. ඒ අතරම, ඉන්දියාව ද බීජිං හි ක්රමයෙන් වර්ධනය වන කලාපීය බලපෑම් කිරා මැන බලමින් කොළඹ සමඟ ද්විපාර්ශ්වික බලශක්ති සබඳතා ශක්තිමත් කිරීමේ අපේක්ෂාවෙන් තම සහභාගිත්වය වඩාත් ක්රියාශීලී ලෙස ඉදිරියට ගෙනයමින් සිටී.
නේපාලයේ ජල විදුලි විභවය දෙරටේ ම තරඟකාරී උනන්දුව ඇති කරයි
ලෝකයේ වඩාත්ම බහුල ජල විදුලි සම්පත් වලින් සමහරක් හිමි නේපාලය, දෙරටටම විශේෂයෙන් ආකර්ෂණීය අවස්ථාවක් ඉදිරිපත් කරයි. ජල විදුලිය සංවර්ධනය හා විදුලිය වෙළඳාම සඳහා ඉන්දියාව දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ නේපාලයේ ප්රාථමික හවුල්කරු ව සිටි නමුත්, හිමාලය රාජ්යයේ බලශක්ති අංශය තුළ තම කාර්යභාරය පුළුල් කිරීමට චීනය ද ක්රමයෙන් ඉදිරිපත් ව ඇත.
නේපාලය තුළ ආසියාතික දේශ දෙකක් අතර ඇති මෙම තරඟය පුළුල් භූ-දේශපාලනික තතනුවල ප්රතිබිම්බයක් වන අතර, බලශක්ති යටිතල පහසුකම් ආර්ථික මෙවලමක් ලෙසත් රාජ්යතාන්ත්රික උත්තේජකයක් ලෙසත් ක්රියා කරයි.
තරඟය හැඩගස්වන ප්රධාන ප්රවණතා
- රටවල් දෙකෙහිම විශාල පරිමාණ ස්වච්ඡ බලශක්ති ව්යාපෘති මූල්ය කිරීම සඳහා චීනය සහන ණය හා රාජ්ය සහාය ලත් ව්යාපාරික ආයතන ක්රියාවට නංවා ඇත.
- ඉන්දියාව, තම අසල්වැසි රටවල් සමඟ බලශක්ති අන්තර් පරායත්තතාව ගැඹුරු කිරීමේ ක්රමවේදයක් ලෙස විදුලිජාල සම්බන්ධිතාව හා දේශ සීමා හරහා විදුලිය වෙළඳ ගිවිසුම් කෙරෙහි අවධානය යොමු කර ඇත.
- දෙරටම සෞරශක්ති යෙදවීම ප්රවර්ධනය කරමින් තිබෙන අතර, තරඟකාරී මිල ගණන් හා තාක්ෂණ මාරු කිරීම් ඔවුන් ඉදිරිපත් කරන දීමනාවල කොටසක් ව ඇත.
- භූ-දේශපාලනික සලකා බැලීම් සැලකිය යුතු කාර්යභාරයක් ඉටු කරන අතර, ශ්රී ලංකාව හා නේපාලය මෙම බලවතුන් දෙදෙනා සමඟ ඇති සබඳතා ප්රවේශමෙන් සමතුලිත කරමින් ඉදිරිපත් ව සිටී.
ශ්රී ලංකාවට ඇති ඇඟවුම්
ශ්රී ලංකාව සම්බන්ධයෙන් ගත් කළ, ඉන්දියාව හා චීනය අතර ඇති මෙම තරඟය ස්වච්ඡ බලශක්ති ව්යාපෘති සඳහා කොන්දේසි සාකච්ඡා කිරීමේදී වැඩි ක්ෂිතිජ බලයක් ලෙස සිය කාරුණිකාව භාවිත කිරීමේ ඉඩකඩ සලසා දිය හැකිය. කෙසේ වෙතත්, ප්රභවය කුමක් වුවද, විදේශ මූල්ය සහාය කෙරෙහි අධික ලෙස රඳා පැවතීම — රටේ මෑත ණය තිරසාරතා අභියෝගයන් අනුව විශේෂයෙන් — 固有 අවදානම් රැගෙන ඇති බව විශ්ලේෂකයෝ අනතුරු අඟවති.
වඩාත් තිරසාර බලශක්ති අනාගතයක් කරා ගමන් කිරීමේදී, ශ්රී ලංකාව සිය බලශක්ති හවුල්කාරිත්වයන් විවිධාංගීකරණය කරමින් ද ද්රව්යමය විනය පවත්වාගනිමින් ද ඉදිරියට යාම
අදාළ වීඩියෝව
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.