Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ඉරිදා දින පළාත් කිහිපයක සහ දිස්ත්‍රික්ක කිහිපයක විසිරුණු වැසි අපේක්ෂිතයි

02 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ඉරිදා දින පළාත් කිහිපයක සහ දිස්ත්‍රික්ක කිහිපයක විසිරුණු වැසි අපේක්ෂිතයි

කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව 2026 අගෝස්තු මස 02 වැනි ඉරිදා දිනය සඳහා කාලගුණ අනාවැකිය නිකුත් කරමින්, දිවයිනේ ප්‍රදේශ කිහිපයක පදිංචිකරුවන්ට දවස පුරා විටින් විට වැසි ඇතිවිය හැකි බව දැනුම් දී ඇත.

බලපෑමට ලක්වන ප්‍රදේශ

පෙරවරු 5.30 ට නිකුත් කරන ලද අනාවැකියට අනුව, පහත සඳහන් පළාත් සහ දිස්ත්‍රික්කවල විටින් විට වැසි ඇතිවීමට නියමිතය:

  • බස්නාහිර පළාත
  • සබරගමුව පළාත
  • වයඹ පළාත
  • ඌව පළාත
  • මහනුවර දිස්ත්‍රික්කය
  • නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කය
  • ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කය
  • මාතර දිස්ත්‍රික්කය
  • අම්පාර දිස්ත්‍රික්කය
  • මඩකලපුව දිස්ත්‍රික්කය

බලපෑමට ලක්වන ප්‍රදේශවල පදිංචිකරුවන් සහ මගීන්, අවශ්‍ය ආරක්ෂාකාරී පූර්වෝපාය ගෙන දිනය පුරා තෙත් කාලගුණ තත්ත්වයන්ට මුහුණ දීමට සූදානම් ව සිටින ලෙස උපදෙස් දෙනු ලැබේ.

දිනය ගෙවී යත්ම අනාවැකියේ සිදුවිය හැකි කිසිදු වෙනස් කිරීමක් සම්බන්ධයෙන් කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවේ නිල නිවේදන හරහා යාවත්කාලීන ව සිටින ලෙස මහජනතාවට දන්වා සිටී.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ට්‍රම්ප් ඉරානයට එරෙහි ප්‍රහාර සැලසුම් අත්හිටුවයි; වේගවත් රාජතාන්ත්‍රික ගිවිසුමක් කෙරෙහි විශ්වාසය තබයි Sinhala

ට්‍රම්ප් ඉරානයට එරෙහි ප්‍රහාර සැලසුම් අත්හිටුවයි; වේගවත් රාජතාන්ත්‍රික ගිවිසුමක් කෙරෙහි විශ්වාසය තබයි

එක්සත් ජනපද ජනාධිපති ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප් ඉරානයට එරෙහිව සැලසුම් කළ හමුදා ප්‍රහාර අත්හිටුවූ බව ප්‍රකාශ කරමින්, ඒ වෙනුවට තෙහෙරාන් සමඟ ශීඝ්‍ර රාජතාන්ත්‍රික ගිවිසුමක්…

02 Aug 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාව ජාත්‍යන්තර රසායන විද්‍යා ඔලිම්පියාඩ් තරඟාවලියේදී ඓතිහාසික ජයග්‍රහණයක් සමරයි — ලBronze පදක්කම් හතරක් දිනා ගනී Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව ජාත්‍යන්තර රසායන විද්‍යා ඔලිම්පියාඩ් තරඟාවලියේදී ඓතිහාසික ජයග්‍රහණයක් සමරයි — ලBronze පදක්කම් හතරක් දිනා ගනී

ශ්‍රී ලංකාවේ දක්ෂ තරුණ රසායන විද්‍යා ප්‍රතිභාවන් 58වන ජාත්‍යන්තර රසායන විද්‍යා ඔලිම්පියාඩ් තරඟාවලියේදී Bronze පදක්කම් හතරක් දිනා ගනිමින්, ජාගත විද්‍යා රංගනයේ…

02 Aug 2026 Discuss
සිලෝන් බැංකුව 2026 වර්ෂය සඳහා රුපියල් බිලියන 65.5ක් වටිනාකමින් ශ්‍රී ලංකාවේ වඩාත්ම වටිනා සන්නාමය ලෙස නම් කෙරේ Sinhala

සිලෝන් බැංකුව 2026 වර්ෂය සඳහා රුපියල් බිලියන 65.5ක් වටිනාකමින් ශ්‍රී ලංකාවේ වඩාත්ම වටිනා සන්නාමය ලෙස නම් කෙරේ

සිලෝන් බැංකුව (BOC) Brand Finance Lanka විසින් පිළිගැනීමට ලක් කරමින්, 2026 වර්ෂය සඳහා ශ්‍රී ලංකාවේ වඩාත්ම වටිනා සන්නාමය ලෙස නැවතත් ශීර්ෂ ස්ථානය දිනා ගෙන, රටේ…

02 Aug 2026 Discuss