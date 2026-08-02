ඉරිදා දින පළාත් කිහිපයක සහ දිස්ත්රික්ක කිහිපයක විසිරුණු වැසි අපේක්ෂිතයි
කාලගුණ විද්යා දෙපාර්තමේන්තුව 2026 අගෝස්තු මස 02 වැනි ඉරිදා දිනය සඳහා කාලගුණ අනාවැකිය නිකුත් කරමින්, දිවයිනේ ප්රදේශ කිහිපයක පදිංචිකරුවන්ට දවස පුරා විටින් විට වැසි ඇතිවිය හැකි බව දැනුම් දී ඇත.
බලපෑමට ලක්වන ප්රදේශ
පෙරවරු 5.30 ට නිකුත් කරන ලද අනාවැකියට අනුව, පහත සඳහන් පළාත් සහ දිස්ත්රික්කවල විටින් විට වැසි ඇතිවීමට නියමිතය:
- බස්නාහිර පළාත
- සබරගමුව පළාත
- වයඹ පළාත
- ඌව පළාත
- මහනුවර දිස්ත්රික්කය
- නුවරඑළිය දිස්ත්රික්කය
- ගාල්ල දිස්ත්රික්කය
- මාතර දිස්ත්රික්කය
- අම්පාර දිස්ත්රික්කය
- මඩකලපුව දිස්ත්රික්කය
බලපෑමට ලක්වන ප්රදේශවල පදිංචිකරුවන් සහ මගීන්, අවශ්ය ආරක්ෂාකාරී පූර්වෝපාය ගෙන දිනය පුරා තෙත් කාලගුණ තත්ත්වයන්ට මුහුණ දීමට සූදානම් ව සිටින ලෙස උපදෙස් දෙනු ලැබේ.
දිනය ගෙවී යත්ම අනාවැකියේ සිදුවිය හැකි කිසිදු වෙනස් කිරීමක් සම්බන්ධයෙන් කාලගුණ විද්යා දෙපාර්තමේන්තුවේ නිල නිවේදන හරහා යාවත්කාලීන ව සිටින ලෙස මහජනතාවට දන්වා සිටී.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.