ඩෙංගු එන්නත හඳුන්වාදීම පිළිබඳ ශ්රී ලංකාව "ධනාත්මක" සාකච්ඡාවල
ශ්රී ලංකාවේ දිගුකාලීන පොදු සෞඛ්ය අභියෝගයන්ගෙන් එකක් වන ඩෙංගු රෝගයට එරෙහිව සටන් කිරීමේ උත්සාහයන් වේගවත් වෙමින් පවතින අතර, ඩෙංගු එන්නතක් හඳුන්වාදීම සම්බන්ධ සාකච්ඡා "ධනාත්මක" ලෙස ඉදිරියට යන බව නිලධාරීන් සඳහන් කරයි.
ඩෙංගු රෝගයට එරෙහි සටනේ නව පියවරක්
ඩෙංගු උණ දිගු කලක් තිස්සේ ශ්රී ලංකාවේ සෞඛ්ය පද්ධතියට සැලකිය යුතු බරක් දරා සිටින අතර, ගිම් නොබලා ඇදෙන කාලගුණය හේතුවෙන් මදුරුවන් සංඛ්යාව ඉහළ යන්නේ ඇති කල, රෝහල් කෙරෙහි විශාල පීඩනයක් එල්ල කරමින් වාර්ෂිකව රෝගය නැවත නැවත පැතිරෙයි. ජාතික සෞඛ්ය වැඩසටහනකට එන්නතක් ඇතුළත් කර ගැනීමේ ඉදිරිදර්ශනය, ඒ නිසාම, වෛද්ය වෘත්තිකයන් සහ පොදු සෞඛ්ය ප්රවර්ධකයන් විසින් ආදරයෙන් පිළිගෙන ඇත.
ඩෙංගු එන්නතක් ප්රසම්පාදනය කිරීම සහ සිදු විය හැකි ක්රියාත්මක කිරීම සම්බන්ධ සාකච්ඡා දිරිගන්වන සුළු දිශාවකට ඉදිරියට යන බව බලධාරීන් පෙන්වා දී ඇති නමුත්, කාල සීමාවන් හෝ සලකා බලනු ලබන නිශ්චිත එන්නත සම්බන්ධ කිසිදු තොරතුරක් තවම ප්රසිද්ධියට පත් කර නොමැත.
ශ්රී ලාංකිකයන්ට මෙය වැදගත් වන්නේ ඇයි?
ඩෙංගු රෝගය දිවයින පුරා රෝහල් ගත වීමට ප්රමුඛ හේතුවක් ලෙස තවමත් පවතින අතර, සෑම වසරකම දහස් ගණනක් ජනතාවට එය බලපායි. Aedes aegyptes මදුරුවාගේ දෂ්ටනය හරහා සෑදෙන මෙම රෝගයෙන් ඇති වන දරුණු සංකූලතාවලට ළමයින් සහ වැඩිහිටියන් විශේෂයෙන් ගොදුරු වෙයි.
- ඩෙංගු වසංගත වර්ෂය පුරාම වාර්තා වන අතර, මෝසම් වර්ෂාවන්ට පසු ඒවා සාමාන්යයෙන් උච්ච අවස්ථාවට පත් වෙයි
- රෝගය රජයේ රෝහල් සහ වෛද්ය කාර්ය මණ්ඩලය කෙරෙහි සැලකිය යුතු පීඩනයක් ඇති කරයි
- ඓතිහාසිකව වැළැක්වීමේ ක්රියාමාර්ග, එන්නත් කිරීම වෙනුවට මදුරු පාලනය මත රඳා පවතී
එන්නතක් හඳුන්වාදීම ශ්රී ලංකාවේ පොදු සෞඛ්ය උපායමාර්ගයේ සැලකිය යුතු වෙනසක් සනිටුහන් කළ හැකි අතර, ප්රතික්රියාශීලී ප්රතිකාර හා දෛශික පාලනය ඉක්මවා ක්රියාශීලී ප්රතිශක්තිකරණය දෙසට ගමන් කළ හැකිය.
සතර්කසහිත ශුභවාදී ආකල්පයක්
සාකච්ඡාවල ස්වභාවය ධනාත්මක ලෙස විස්තර කර ඇති නමුත්, විධිමත් වැඩසටහනකට කැපවීමට පෙර ඕනෑම එන්නතක ආරක්ෂාව, ඵලදායිතා දත්ත සහ පිරිවැය ඇඟවීම් හොඳින් ඇගයීමට සෞඛ්ය නිලධාරීන් බලාපොරොත්තු වෙයි. ඕනෑම ක්රියාත්මක කිරීමකට පෙර නියාමන අනුමැතිය සහ ආයෝජන සැලසුම් ද සකස් කිරීමට අවශ්ය වනු ඇත.
ඩෙංගු රෝගය වැළැක්වීමේ ක්ෂේත්රයේ වැඩි ආයෝජනයක් සඳහා පොදු සෞඛ්ය විශේෂඥයන් දිගු කලක් තිස්සේ කඩිනම් ව ඉල්ලා සිටි අතර, එන්නත් කිරීම කරා ගමන් කිරීමේ ඕනෑම පියවරක් ශ්රී ලංකාවේ ජනතාව මෙම දුර්වල කරවන සහ සමහර විට මාරාන්තික රෝගයෙන් ආරක්ෂා කිරීමේ ප්රයත්නවල සීමාන්ත සංවර්ධනයක් ලෙස සැලකෙනු ඇත.
ඩෙංගු එන්නතක් හඳුන්වාදීම සම්බන්ධ සාකච්ඡා "ධනාත්මක" දිශාවකට ඉදිරියට යන බව නිලධාරීන් විසින් විස්තර කර ඇත.
සාකච්ඡා ඉදිරියට ගෙන යාමත් සමග තවදුරටත් නිවේදන අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, සෞඛ්ය අංශය සහ පොදු ජනතාව ද ඒ පිළිබඳ සංවර්ධනයන් දැඩි අවධානයෙන් නිරීක්ෂණය කරයි.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.