Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

මාරාන්තික බන්ධනාගාර කෝලාහලයකට අනුගාමීව ශ්‍රී ලංකාව හමුදා බලකා යොදවයි

02 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
මාරාන්තික බන්ධනාගාර කෝලාහලයකට අනුගාමීව ශ්‍රී ලංකාව හමුදා බලකා යොදවයි

සාමය යළි පිහිටුවීමට පියවර ගනිමින් හමුදා බල ඒකක සක්‍රීය කෙරේ

රැඳවියන් අතර ඇති වූ ප්‍රචණ්ඩ කෝලාහලයකට අනුගාමීව ශ්‍රී ලංකා බලධාරීන් විසින් බන්ධනාගාර පහසුකමකට හමුදා පුද්ගලයන් යොදවා ඇති අතර, එමඟින් රජය හදිසි ආරක්ෂක ප්‍රතිචාරයක් ගෙනහැර දක්වා ඇත.

මෙම යොදවාලීම සිදු වූ නොසන්සුන්තාවයේ බරපතළ ස්වභාවය මනාව ඉස්මතු කරන අතර, සන්නද්ධ හමුදාව පහසුකම තුළ සාමය යළි ස්ථාපිත කිරීමටත්, තවදුරටත් ප්‍රචණ්ඩත්වය වැළැක්වීමටත් බන්ධනාගාර කාර්ය මණ්ඩලයට සහාය වීම සඳහා කැඳවා ඇත.

තත්ත්වය හදිසි ප්‍රතිචාරයක් ඇති කරයි

මෙම සිදුවීම ශ්‍රී ලංකාවේ නිවැරදිකිරීමේ පද්ධතිය තුළ බන්ධනාගාර තත්ත්වයන් සහ රැඳවියන් කළමනාකරණය සම්බන්ධ පවතින ගැටළු කෙරෙහි අවධානය යොමු කරයි. බලධාරීන් ඉක්මනින් ක්‍රියාත්මක වෙමින් තත්ත්වය ඇහිරීම සඳහා පියවර ගත් අතර, හමුදා ඒකක ප්‍රතිකාර ලද පහසුකම තුළ පාලනය පවත්වා ගැනීමට හා ඕනෑම උත්සන්නයක් වළක්වා ගැනීමට ස්ථාන ගත් හ.

ශ්‍රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර කෝලාහල ඓතිහාසිකව අධික ජනාකීර්ණතාවය, දුර්වල ජීවන තත්ත්වයන් සහ එකිනෙකාට සතුරු රැඳවි කණ්ඩායම් අතර ගැටුම් වැනි ගැටළු සමඟ සම්බන්ධ වී ඇත. මෙම නවතම සිද්ධියේ හේතුව සම්බන්ධ නිශ්චිත විස්තර සම්පූර්ණයෙන් තහවුරු නොවූවත්, ප්‍රතිචාරයේ පරිමාණය, හමුදා මැදිහත්වීම සාධාරණීකරණය කිරීමට තරම් තත්ත්වය බරපතළ ලෙස සලකනු ලැබූ බව පෙන්නුම් කරයි.

රජය විසින් සම්පූර්ණ නිවේදනය තවමත් නිකුත් කර නැත

අධිකාරීන් විසින් අනතුරට ලක් වූවන්ගේ ගණන, පහසුකමට සිදු වූ හානියේ ප්‍රමාණය හෝ නොසන්සුන්තාවයට සම්බන්ධ පුද්ගලයන්ගේ අනන්‍යතාව විස්තර කරන සවිස්තරාත්මක නිවේදනයක් තවමත් නිකුත් කර නොමැත. මහජනතාවත්, රැඳවියන්ගේ කනස්සල්ලට පත් පවුල්වලත් අදාළ බලධාරීන්ගෙන් වැඩිදුර පැහැදිලි කිරීමක් අපේක්ෂාවෙන් සිටිති.

අභ්‍යන්තර බන්ධනාගාර අෑළිලිලි කළමනාකරණය කිරීම සඳහා හමුදාව යෙදවීම ශ්‍රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර යටිතල පහසුකම් සහ රැඳවියන් සහ නිවැරදිකිරීමේ කාර්ය මණ්ඩලය යන දෙපක්ෂයම ආරක්ෂා කිරීම සඳහා ගෙන ඇති පියවර පිළිබඳ නව ප්‍රශ්න මතු කරයි.

තත්ත්වය වර්ධනය වන විට සහ කෝලාහලයේ හේතුව සම්බන්ධ නිලyelp පරීක්ෂණ ආරම්භ වන විට වැඩිදුර යාවත්කාලීන කිරීම් අපේක්ෂා කෙරේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ඩෙංගු එන්නත හඳුන්වාදීම පිළිබඳ ශ්‍රී ලංකාව "ධනාත්මක" සාකච්ඡාවල Sinhala

ඩෙංගු එන්නත හඳුන්වාදීම පිළිබඳ ශ්‍රී ලංකාව "ධනාත්මක" සාකච්ඡාවල

ශ්‍රී ලංකාවේ දිගුකාලීන පොදු සෞඛ්‍ය අභියෝගයන්ගෙන් එකක් වන ඩෙංගු රෝගයට එරෙහිව සටන් කිරීමේ උත්සාහයන් වේගවත් වෙමින් පවතින අතර, ඩෙංගු එන්නතක් හඳුන්වාදීම සම්බන්ධ…

02 Aug 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාව විසින් ප්‍රකට වයලීන් මාස්ටර් එල්. සුබ්‍රමාණියම්ට ශ්‍රේෂ්ඨතම රාජ්‍ය සම්මානය පිරිනමයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව විසින් ප්‍රකට වයලීන් මාස්ටර් එල්. සුබ්‍රමාණියම්ට ශ්‍රේෂ්ඨතම රාජ්‍ය සම්මානය පිරිනමයි

මායිම් හරහා දිවෙන ඓතිහාසික පිළිගැනීමක් ශ්‍රී ලංකාව විසින් ප්‍රතිභාසම්පන්න ඉන්දීය වයලීන් ශිල්පී ආචාර්ය එල්. සුබ්‍රමාණියම්ට රටේ ශ්‍රේෂ්ඨතම රාජ්‍ය සම්මානය පිරිනමා…

02 Aug 2026 Discuss
ලෝක පාසල් විවාද ශූරතාවලියේදී ශ්‍රී ලාංකික පාසල් විවාදකරුවන් ඓතිහාසික이정표යක් තබයි Sinhala

ලෝක පාසල් විවාද ශූරතාවලියේදී ශ්‍රී ලාංකික පාසල් විවාදකරුවන් ඓතිහාසික이정표යක් තබයි

ශ්‍රී ලංකාවේ පාසල් විවාද ප්‍රජාව එහි ඉතිහාසයේ සුවිශේෂී සන්ධිස්ථානයකට ළඟා වී ඇති අතර, ලෝක වේදිකාවේ වඩාත් ප්‍රතිෂ්ඨාසම්පන්න තරඟකාරී විවාද ඉසව් අතරින් ප්‍රමුඛ…

02 Aug 2026 Discuss