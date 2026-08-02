Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව විසින් ප්‍රකට වයලීන් මාස්ටර් එල්. සුබ්‍රමාණියම්ට ශ්‍රේෂ්ඨතම රාජ්‍ය සම්මානය පිරිනමයි

02 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ශ්‍රී ලංකාව විසින් ප්‍රකට වයලීන් මාස්ටර් එල්. සුබ්‍රමාණියම්ට ශ්‍රේෂ්ඨතම රාජ්‍ය සම්මානය පිරිනමයි

මායිම් හරහා දිවෙන ඓතිහාසික පිළිගැනීමක්

ශ්‍රී ලංකාව විසින් ප්‍රතිභාසම්පන්න ඉන්දීය වයලීන් ශිල්පී ආචාර්ය එල්. සුබ්‍රමාණියම්ට රටේ ශ්‍රේෂ්ඨතම රාජ්‍ය සම්මානය පිරිනමා ඇති අතර, එය ශ්‍රී ලංකාව සහ ඉන්දියාව අතර සංස්කෘතික සබඳතාවල සුවිශේෂී මංසලකුණක් ලෙස සලකනු ලැබේ. මෙම ගෞරවනීය සම්මානය, සම්භාව්‍ය සංගීතයට ගුරුතුමාගේ අසාමාන්‍ය දායකත්වය සහ ගෝලීය සංගීත ක්ෂේත්‍රයට ඔහු ඇති කළ චිරස්ථායී බලපෑම පිළිගනිමින් පිරිනමනු ලැබේ.

සම්භාව්‍ය සංගීත ලෝකයේ ජනප්‍රිය නාමයක්

ලොව ශ්‍රේෂ්ඨතම වයලීන් වාදකයන් අතර පෙරමුණේ සිටින ව්‍යක්තියකු ලෙස පෙළ ගැසෙන ආචාර්ය ලක්ෂ්මීනාරායණ සුබ්‍රමාණියම්, දශක ගණනාවක් පුරා කාර්නාටික් සම්භාව්‍ය සම්ප්‍රදාය සහ බටහිර සංගීත ආකෘතීන් අතර පාලමක් ලෙස කටයුතු කර ඇත. වයලීනය ඔහු ප්‍රගුණ කළ ආකාරයත්, ෆ්‍යූෂන් සංගීතයේ පුරෝගාමියකු ලෙස ඔහු කළ දෙව්මිනිස් කාර්යයත් හේතුවෙන් ලොව පුරා ඔහු රසිකයන් සහ ප්‍රශංසාවන් දිනාගෙන ඇති අතර, ශ්‍රී ලංකාවෙන් ලැබෙන මෙම සම්මානය ද ඔහුගේ ශ්‍රේෂ්ඨ ජීවිතයේ තවත් ột සනිටුහනකි.

සංස්කෘතික බන්ධනය තවදුරටත් ශක්තිමත් කිරීම

ආචාර්ය සුබ්‍රමාණියම් වැනි ප්‍රතිභාවක් සතු විදේශ කලාකරුවෙකුට ශ්‍රී ලංකාවේ ශ්‍රේෂ්ඨතම රාජ්‍ය සම්මානය පිරිනැමීම, කලාත්මක විශිෂ්ටතාව කෙරෙහි ශ්‍රී ලංකාව දරන ගැඹුරු අගයකිරීම සහ අසල්වැසි ඉන්දියාව සමඟ සංස්කෘතික රාජ්‍යතාන්ත්‍රිකත්වය ශක්තිමත් කිරීමේ අභිලාෂය ඉස්මතු කරයි. දකුණු ආසියාවේ ජනයා බැඳ ගන්නා ශක්තිමත් නූලක් ලෙස සංගීතය දීර්ඝ කාලයක් සිට සේවය කර ඇති අතර, මෙම පිළිගැනීම ඒ ශාශ්වත බන්ධනය ප්‍රතිබිම්බ කරයි.

මෙම සම්මානය කොළඹ සහ නවදිල්ලිය අතර උණුසුම් සංස්කෘතික සබඳතාව තවදුරටත් ශක්තිමත් කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, ඒ සබඳතාව පවතින්නේ හවුල් කලා උරුමය සහ ප්‍රසංගාත්මක කලාව කෙරෙහි අන්‍යෝන්‍ය ගෞරවය තුළ ය.

ආචාර්ය එල්. සුබ්‍රමාණියම්ගේ කෘතිය ජාතික සීමාවන් ඉක්මවා යයි; ඔහුගේ දක්ෂතාවය ශ්‍රී ලංකාව විසින් පිළිගැනීම, ඒ මිනිසාට පමණක් නොව සංගීතයේ විශ්වීය භාෂාවට ම ගෞරව කිරීමක් ලෙස සැලකිය හැකිය.

මෙම නිවේදනය ශ්‍රී ලංකාව සහ ඉන්දියාව යන දෙරටෙහිම සංගීත රසිකයන් සහ සංස්කෘතික නිරීක්ෂකයන් විසින් උණුසුමින් සාදරයෙන් පිළිගෙන ඇති අතර, බොහෝ දෙනා එය උපමහාද්වීපයේ අගනාම සංගීත නිරූපයකු වන ඔහුට ලැබෙන සුදුසු ශ්‍රද්ධාංජලියක් ලෙස ප්‍රශංසා කරයි.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ඩෙංගු එන්නත හඳුන්වාදීම පිළිබඳ ශ්‍රී ලංකාව "ධනාත්මක" සාකච්ඡාවල Sinhala

ඩෙංගු එන්නත හඳුන්වාදීම පිළිබඳ ශ්‍රී ලංකාව "ධනාත්මක" සාකච්ඡාවල

ශ්‍රී ලංකාවේ දිගුකාලීන පොදු සෞඛ්‍ය අභියෝගයන්ගෙන් එකක් වන ඩෙංගු රෝගයට එරෙහිව සටන් කිරීමේ උත්සාහයන් වේගවත් වෙමින් පවතින අතර, ඩෙංගු එන්නතක් හඳුන්වාදීම සම්බන්ධ…

02 Aug 2026 Discuss
ලෝක පාසල් විවාද ශූරතාවලියේදී ශ්‍රී ලාංකික පාසල් විවාදකරුවන් ඓතිහාසික이정표යක් තබයි Sinhala

ලෝක පාසල් විවාද ශූරතාවලියේදී ශ්‍රී ලාංකික පාසල් විවාදකරුවන් ඓතිහාසික이정표යක් තබයි

ශ්‍රී ලංකාවේ පාසල් විවාද ප්‍රජාව එහි ඉතිහාසයේ සුවිශේෂී සන්ධිස්ථානයකට ළඟා වී ඇති අතර, ලෝක වේදිකාවේ වඩාත් ප්‍රතිෂ්ඨාසම්පන්න තරඟකාරී විවාද ඉසව් අතරින් ප්‍රමුඛ…

02 Aug 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවට නව සෘජු ගුවන් මාර්ග විවෘත වීමත් සමඟ සංචාරක ව්‍යාපාරය ශක්තිමත් කිරීමට සූදානම් Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවට නව සෘජු ගුවන් මාර්ග විවෘත වීමත් සමඟ සංචාරක ව්‍යාපාරය ශක්තිමත් කිරීමට සූදානම්

ඉන්දියාවේ දකුණු කෙළවරට ඔබ්බෙන් ඉන්දියන් සාගරයේ මුතු ඇටයක් සේ පිහිටි ශ්‍රී ලංකාව, ආසියාවේ වඩාත්ම සිත් ඇදගන්නා ගමනාන්තයන්ගෙන් එකක් වන මෙරටට ගමන් කිරීම පහසු කරනු…

02 Aug 2026 Discuss