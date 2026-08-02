Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවට නව සෘජු ගුවන් මාර්ග විවෘත වීමත් සමඟ සංචාරක ව්‍යාපාරය ශක්තිමත් කිරීමට සූදානම්

02 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ශ්‍රී ලංකාවට නව සෘජු ගුවන් මාර්ග විවෘත වීමත් සමඟ සංචාරක ව්‍යාපාරය ශක්තිමත් කිරීමට සූදානම්

ඉන්දියාවේ දකුණු කෙළවරට ඔබ්බෙන් ඉන්දියන් සාගරයේ මුතු ඇටයක් සේ පිහිටි ශ්‍රී ලංකාව, ආසියාවේ වඩාත්ම සිත් ඇදගන්නා ගමනාන්තයන්ගෙන් එකක් වන මෙරටට ගමන් කිරීම පහසු කරනු ඇති නව සෘජු ගුවන් සේවා දියත් කිරීමත් සමඟ, නව විදේශීය සංචාරකයන් රැසක් පිළිගැනීමට සූදානම් වෙමින් සිටී.

නැගී එන ගමනාන්තයක්

අද්විතීය වෙරළ තීරයන්, පුරාණ විහාරස්ථාන, සශ්‍රීක තේ වතු සහ පොහොසත් සාංස්කෘතික උරුමය හේතුවෙන් දිගුකලක් ප්‍රසිද්ධියට පත් ශ්‍රී ලංකාව, වසර කිහිපයක් පුරා පැවති ආර්ථික හා දේශපාලන කළඹලාවෙන් පසු සංචාරක ව්‍යාපාරය ක්‍රමයෙන් යළි ගොඩනඟා ගනිමින් සිටී. නව සෘජු ගුවන් මාර්ග හඳුන්වා දීමෙන් සංචාරකයන්ගේ ගමන් කාලය සැලකිය යුතු ලෙස කෙටි කිරීමට සහ දිගු පාර සන්ධිගත ගමන්වල අපහසුතා ඉවත් කිරීමට අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, එමඟින් ශ්‍රී ලංකාව ලොව පුරා නිවාඩු සංචාරකයන්ට වඩාත් ආකර්ෂණීය ගමනාන්තයක් බවට පත් වනු ඇත.

ශ්‍රී ලංකාව සංචාරකයන්ට ලබා දෙන අත්දැකීම්

සාපේක්ෂව කුඩා භූගෝලීය සීමාවක් තුළ ශ්‍රී ලංකාව අසාමාන්‍ය විවිධත්වයකින් යුත් අත්දැකීම් රාශියක් ඇසිරී ගෙන ඇත. සංචාරකයන්ට ගවේෂණය කළ හැකි ස්ථාන අතර:

  • සීගිරිය, පොළොන්නරුව සහ මහනුවර පූජ්‍ය නගරය ඇතුළු යුනෙස්කෝ ලෝක උරුම අඩවි
  • රළ පැදීමට හා කිමිදීමට ඉතා සුදුසු දකුණු හා නැගෙනහිර වෙරළේ නිර්මල වෙරළ තීරයන්
  • නුවරඑළියේ සිසිල් මීදුම් සහිත කඳු රට සහ ලෝකප්‍රසිද්ධ තේ වතු
  • යාල සහ උඩවලාව ජාතික වනෝද්‍යාන වල පොහොසත් වනජීවී අත්දැකීම්
  • කුළු බඩු සහිත සම්ප්‍රදායන් මත රඳා පවතින විචිත්‍රවත් ආහාර සංස්කෘතියක්

සංචාරක ව්‍යාපාර වර්ධනයේ ආර්ථික වැදගත්කම

ශ්‍රී ලංකාවට ගුවන් සම්බන්ධතා වැඩිදියුණු වීම, ඉතාමත් තීරණාත්මක අවස්ථාවක ලැබෙන ජයග්‍රහණයකි. සංචාරක අංශය රටේ ආර්ථික යථා තත්ත්වයට පත් කිරීමේ උපාය මාර්ගයේ ප්‍රධාන ශක්තිස්ථම්භයක් ව පවතින අතර, වැඩිවන සංචාරකයන් ගණනාවක් ආකර්ෂණය කර ගැනීමටත්, විදේශ විනිමය ආදායම් ඉහළ නැංවීමටත් බලධාරීන් කටයුතු කරමින් සිටිති. සෘජු ගුවන් ප්‍රවේශය, සංචාරක පැමිණීම් ශක්තිමත් කිරීමේ වඩාත්ම ඵලදායී සාධකයක් ලෙස කර්මාන්ත විශේෂඥයින් විසින් පුළුල් ලෙස පිළිගනු ලැබේ.

වැඩිදියුණු සම්බන්ධතාවක් ගමනාන්තයක් හුදෙක් සලකා බැලීමේ තේරීමක සිට, ජාත්‍යන්තර සංචාරකයන්ගේ ගමන් සැලසුම්වල ප්‍රමුඛ තේරීමක් බවට පරිවර්තනය කරයි.

අද්විතීය ස්වාභාවික සෞන්දර්යය, ඓතිහාසික ගැඹුර සහ උණුසුම් ආගන්තුක සත්කාරය ඒකාබද්ධ කරගත් ශ්‍රී ලංකාව, නව සෘජු ගුවන් මාර්ග ජනනය කරනු ඇතැයි අපේක්ෂිත උනන්දුවේ ඉහළ නැංවීමෙන් ප්‍රතිලාභ ලබා ගැනීමට හොඳ ස්ථානයක සිටී. ඉදිරි මාස කිහිපය තුළ මෙම සංවර්ධනයන් ගොඩ නැගෙන විට, දිවයිනේ සංචාරක ක්‍ෂේත්‍රයේ පාර්ශවකරුවන් ඒවා සමීපව නිරීක්ෂණය කරනු ඇත.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

2026 උ/පෙළ සහ 5 ශ්‍රේණිය ශිෂ්‍යත්ව විභාගයට සූදානම් වන සිසුන්ගේ ටියුෂන් පන්ති මේ සතියේ අවසන් විය යුතුයි Sinhala

2026 උ/පෙළ සහ 5 ශ්‍රේණිය ශිෂ්‍යත්ව විභාගයට සූදානම් වන සිසුන්ගේ ටියුෂන් පන්ති මේ සතියේ අවසන් විය යුතුයි

2026 අ.පො.ස. උසස් පෙළ විභාගයට සහ 5 ශ්‍රේණිය ශිෂ්‍යත්ව විභාගයට සූදානම් වන සිසුන් මේ සතියේ තීරණාත්මක සන්ධිස්ථානයකට මුහුණ දෙනු ලබන අතර, එම විභාග දෙක හා සම්බන්ධ…

02 Aug 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකා බන්ධනාගාරයක ප්‍රචණ්ඩත්වය උත්සන්න වීමෙන් රැඳවුම්කරුවෙකු මරුට Sinhala

ශ්‍රී ලංකා බන්ධනාගාරයක ප්‍රචණ්ඩත්වය උත්සන්න වීමෙන් රැඳවුම්කරුවෙකු මරුට

ශ්‍රී ලංකාවේ බන්ධනාගාරයක හටගත් මාරාන්තික ප්‍රචණ්ඩ සිදුවීමකින් අවම වශයෙන් එක් රැඳවුම්කරුවෙකු මියගොස් ඇති බව බලධාරීන් තහවුරු කර ඇති අතර, මෙය රටේ සංශෝධනාගාර…

02 Aug 2026 Discuss
ගාලු ගෝලියන්ට්ස් පිතිකරුවන් බබලා කොළඹ කැප්ස්ට LPL ශ්‍රේණිගත කිරීම්වල ඉහළම තැන ලබා ගැනීම වළකයි Sinhala

ගාලු ගෝලියන්ට්ස් පිතිකරුවන් බබලා කොළඹ කැප්ස්ට LPL ශ්‍රේණිගත කිරීම්වල ඉහළම තැන ලබා ගැනීම වළකයි

පල්ලෙකැලේ ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේ සෙනසුරාදා පැවති ලංකා ප්‍රිමියර් ලීගයේ 19 වැනි තරඟයේදී ගාලු ගෝලියන්ට්ස් කණ්ඩායම ඉතා කල්පනාකාරී පන්දු යැවීමේ දස්කමක්…

02 Aug 2026 Discuss