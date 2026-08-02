Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ගාලු ගෝලියන්ට්ස් පිතිකරුවන් බබලා කොළඹ කැප්ස්ට LPL ශ්‍රේණිගත කිරීම්වල ඉහළම තැන ලබා ගැනීම වළකයි

02 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ගාලු ගෝලියන්ට්ස් පිතිකරුවන් බබලා කොළඹ කැප්ස්ට LPL ශ්‍රේණිගත කිරීම්වල ඉහළම තැන ලබා ගැනීම වළකයි

පල්ලෙකැලේ ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේ සෙනසුරාදා පැවති ලංකා ප්‍රිමියර් ලීගයේ 19 වැනි තරඟයේදී ගාලු ගෝලියන්ට්ස් කණ්ඩායම ඉතා කල්පනාකාරී පන්දු යැවීමේ දස්කමක් දක්වමින් දිරිමත් කොළඹ කැප්ස් කණ්ඩායමට එරෙහිව පන්දු 13කින් ජයග්‍රහණය ලබා ගත්තේය.

ගෝලියන්ට්ස්ගේ පන්දු යවන්නන් ජයග්‍රහණය굳 තහවුරු කරයි

පන්දු 202ක ඉලක්කය හඹා ගිය කොළඹ කැප්ස් කණ්ඩායම අවසාන අදියරේදී ධෛර්යසම්පන්න ලෙස ලකුණු රැස් කිරීමට තැත් කළ ද, ඉලක්කයට පන්දු 13කට ආසන්නව ඇද වැටෙමින් පරාජයට පත් විය. ගාලු ගෝලියන්ට්ස්ගේ පන්දු යැවීමේ ප්‍රහාරය පීඩනය යටතේ ඉතා ශික්ෂිත ලෙස ක්‍රියාත්මක වූ අතර, ස්පින් පන්දු යවන්නා වන මොහොමඩ් නවාස් ඕවර 24කට පන්දු 3ක් ගනිමින් කැපී පෙනෙන ලෙස දායකත්වය ලබා දුන්නේය.

වේගවත් පන්දු යවන්නා වන අකිෆ් ජාවේඩ් ඕවර 42කට පන්දු 2ක් ගනිමින් සැලකිය යුතු දායකත්වයක් ලබා දුන් අතර, දේශීය වේගවත් පන්දු යවන්නා වන එෂාන් මාලිංගද ඕවර 43කට පන්දු 2ක් ගනිමින් ගෝලියන්ට්ස් කණ්ඩායමට ලකුණු 201ක ඉලක්කය සාර්ථකව ආරක්ෂා කර ගැනීමට දායක විය.

කුසලාන තරඟයේ තීරණාත්මක ජයග්‍රහණයක්

මෙම ජයග්‍රහණය LPL ශ්‍රේණිගත කිරීම්වල ඉතා වැදගත් ඵලයක් ගෙන දුන් අතර, ගාලු ගෝලියන්ට්ස් කණ්ඩායම ලකුණු වගුවේ ශීර්ෂ ස්ථානයට ලිස්සා ගිය අතර, කොළඹ කැප්ස් කණ්ඩායමට ජයග්‍රහණය ලබා ඉදිරියට යාමේ අවකාශය ද ප්‍රතික්ෂේප විය.

පල්ලෙකැලේ ක්‍රීඩාංගණයේ පැවති මෙම තරඟය ටී20 ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේදී ශික්ෂිත පන්දු යැවීමේ වැදගත්කම නැවතත් ඉස්මතු කළ අතර, ගෝලියන්ට්ස් කණ්ඩායමේ පන්දු ප්‍රහාරය, කැප්ස් කණ්ඩායමේ පිතිකරුවන් අවසාන අදියරේදී තර්ජනාත්මක ලෙස ලකුණු රැස් කිරීමට තැත් කළ මොහොතේ දිරිය සිතින් ක්‍රියාත්මක විය.

ලංකා ප්‍රිමියර් ලීගය නිරන්තරයෙන් තරඟකාරී මුහුණුවරක් ගනිමින් ඉදිරියට ගෙන යන අතර, තරඟාවලියේ බලසම්පන්නතම කණ්ඩායම් දෙකක් අතර මෙලෙස ඇති වූ ගැටුම, ඵලදායී අවසාන ඕවර පන්දු යැවීමේ සහ පීඩනය යටතේ දක්ෂ නායකත්වයේ ආදර්ශ ප්‍රදර්ශනයක් ලෙස සිහිතබා ගනු ඇත.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාවට නව සෘජු ගුවන් මාර්ග විවෘත වීමත් සමඟ සංචාරක ව්‍යාපාරය ශක්තිමත් කිරීමට සූදානම් Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවට නව සෘජු ගුවන් මාර්ග විවෘත වීමත් සමඟ සංචාරක ව්‍යාපාරය ශක්තිමත් කිරීමට සූදානම්

ඉන්දියාවේ දකුණු කෙළවරට ඔබ්බෙන් ඉන්දියන් සාගරයේ මුතු ඇටයක් සේ පිහිටි ශ්‍රී ලංකාව, ආසියාවේ වඩාත්ම සිත් ඇදගන්නා ගමනාන්තයන්ගෙන් එකක් වන මෙරටට ගමන් කිරීම පහසු කරනු…

02 Aug 2026 Discuss
2026 උ/පෙළ සහ 5 ශ්‍රේණිය ශිෂ්‍යත්ව විභාගයට සූදානම් වන සිසුන්ගේ ටියුෂන් පන්ති මේ සතියේ අවසන් විය යුතුයි Sinhala

2026 උ/පෙළ සහ 5 ශ්‍රේණිය ශිෂ්‍යත්ව විභාගයට සූදානම් වන සිසුන්ගේ ටියුෂන් පන්ති මේ සතියේ අවසන් විය යුතුයි

2026 අ.පො.ස. උසස් පෙළ විභාගයට සහ 5 ශ්‍රේණිය ශිෂ්‍යත්ව විභාගයට සූදානම් වන සිසුන් මේ සතියේ තීරණාත්මක සන්ධිස්ථානයකට මුහුණ දෙනු ලබන අතර, එම විභාග දෙක හා සම්බන්ධ…

02 Aug 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකා බන්ධනාගාරයක ප්‍රචණ්ඩත්වය උත්සන්න වීමෙන් රැඳවුම්කරුවෙකු මරුට Sinhala

ශ්‍රී ලංකා බන්ධනාගාරයක ප්‍රචණ්ඩත්වය උත්සන්න වීමෙන් රැඳවුම්කරුවෙකු මරුට

ශ්‍රී ලංකාවේ බන්ධනාගාරයක හටගත් මාරාන්තික ප්‍රචණ්ඩ සිදුවීමකින් අවම වශයෙන් එක් රැඳවුම්කරුවෙකු මියගොස් ඇති බව බලධාරීන් තහවුරු කර ඇති අතර, මෙය රටේ සංශෝධනාගාර…

02 Aug 2026 Discuss