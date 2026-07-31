Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

මත්ද්‍රව්‍ය විරෝධී මෙහෙයුම්වල දැලට හසුවූ දහස් ගණන් ශ්‍රී ලාංකික නව යොවුන් විය දරුවන්

31 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
මත්ද්‍රව්‍ය විරෝධී මෙහෙයුම්වල දැලට හසුවූ දහස් ගණන් ශ්‍රී ලාංකික නව යොවුන් විය දරුවන්

ශ්‍රී ලංකාවේ මත්ද්‍රව්‍ය යුද්ධයේ හරස් ගිනිවලට හසුවූ තරුණ පරපුර

ශ්‍රී ලංකාවේ තීව්‍ර වෙමින් පවතින අ불egal මත්ද්‍රව්‍ය විරෝධී මෙහෙයුම් හේතුවෙන් දිවයිනේ සෑම දෙසකම දහස් ගණන් නව යොවුන් දරුවන් අත්අඩංගුවට ගැනීම, තරුණ පරපුර අතර මත්ද්‍රව්‍ය භාවිතය ව්‍යාප්ත වී ඇති පරිමාණය හා රටේ වැළැක්වීමේ පියවරවල ඵලදායිතාව පිළිබඳව බරපතල ගැටළු මතු කර ඇත.

තරුණ පරපුර අතර ගැඹුරු වෙමින් පවතින අර්බුදය

පොලිස් හා නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ බලධාරීන් මෑත මාසවලදී මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරම හා භාවිතය ඉලක්ක කරගත් මෙහෙයුම් තීව්‍ර කර ඇති අතර, ඒ හරහා ලැබෙන සංඛ්‍යා කලබල කළ යුතු තත්ත්වයක් පිළිබිඹු කරයි. ජාතික මත්ද්‍රව්‍ය විරෝධී ව්‍යාපාරයේ දලේ හසුවූවන් අතර සැලකිය යුතු ප්‍රමාණයක් වයස්කාර නොවූ අය හා නව යොවුන් වියේ පසුවන්නන් ඇතුළත් වන අතර, ශ්‍රී ලංකාවේ තරුණ පිරිස් අතරට මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරම කෙතරම් ගැඹුරට විනිවිද ගොස් ඇත්දැයි එමගින් ඉස්මතු වේ.

අත්අඩංගුවට ගැනීම් පළාත් කිහිපයකම සිදු වී ඇති බැවින් ගැටළුව නාගරික කේන්ද්‍රවලට පමණක් සීමා නොවී අර්ධ නාගරික හා ග්‍රාමීය ප්‍රජාවන් දක්වා ද පැතිර ඇති බව පැහැදිලි වේ. භාවිතකරුවන් මෙන්ම බෙදා හැරීමේ ජාලවල කාර්යභාරයක් ඉටු කළ බවට සැකසිටින අය ද බලධාරීන් විසින් හඳුනාගෙන ඇත.

රජයේ දැඩි ස්ථාවරය

ශ්‍රී ලංකා රජය මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරමට එරෙහිව සටන් කිරීම ප්‍රධාන ප්‍රමුඛතාවක් ලෙස නම් කර ඇති අතර, ශුන්‍ය ඉවසීමේ ප්‍රතිපත්තිය යටතේ මෙහෙයුම් ක්‍රියාත්මක කරන ලෙස පොලිසිය හා අනෙකුත් බලාත්මක කිරීමේ ආයතනවලට නියෝග කර ඇත. ප්‍රජාවන් ආරක්ෂා කිරීමට හා රට පුරා ඇබ්බැහිකම පෝෂණය කරන සැපයුම් දාමයන් බිඳ දැමීමට තීරණාත්මක ක්‍රියාමාර්ග අවශ්‍ය බව නිලධාරීන් තර්ක කරයි.

එහෙත්, නව යොවුන් දරුවන් ගොන් ලෙස අත්අඩංගුවට ගැනීම, දණ්ඩනීය පියවරවලට සමගාමීව වඩාත් ප්‍රතිසංස්කරණශීලී ප්‍රවේශයක් ඉල්ලා සිටින ළමා අයිතිවාසිකම් ක්‍රියාකාරීන් හා සිවිල් සමාජ කණ්ඩායම් අතර ප්‍රශ්නෝත්පාදක ප්‍රතිචාර ඇති කර ඇත. නිසි උපදේශන හා පුනරුත්ථාපන වැඩසටහන් නොමැතිව කිසිදු පූර්වාපරාධ නොමැති තරුණ අපරාධකරුවන් අපරාධකරණය කිරීම දිගු කාලීනව වැඩි හානියක් ගෙනදෙනු ඇතැයි විවේචකයන් තර්ක කරයි.

සමබර ප්‍රවේශයක් සඳහා ඉල්ලීම්

පොදු සෞඛ්‍ය හා ළමා අපරාධ සාධාරණ ක්ෂේත්‍රවල වෘත්තිකයන්, දරිද්‍රතාව, අධ්‍යාපන අවස්ථා නොමැතිකම හා පවුල් අස්ථාවරත්වය ඇතුළු තරුණ දරුවන් මත්ද්‍රව්‍ය වෙත ඇදගන්නා මූල හේතු සලකා බලන ලෙස රජයට නිර්දේශ කර ඇත. ඔවුන් යෝජනා කරන්නේ:

  • පාසල් පදනම් කරගත් මත්ද්‍රව්‍ය දැනුවත් කිරීමේ හා වැළැක්වීමේ වැඩසටහන් පුළුල් කිරීම
  • ප්‍රජා මට්ටමේ පුනරුත්ථාපන මධ්‍යස්ථාන සඳහා ප්‍රවේශය වැඩිදියුණු කිරීම
  • පළමු වරට අපරාධ කරන ළමා අපරාධකරුවන් සඳහා හරවා යැවීමේ වැඩසටහන් හඳුන්වා දීම
  • අධික අවදානම් සහිත ප්‍රජාවන්හි පවුල් සඳහා ආධාරක ක්‍රමවේද ශක්තිමත් කිරීම
නව යොවුන් දරුවන් අත්අඩංගුවට ගැනීම සමීකරණයේ එක් කොටසක් පමණි. පුනරුත්ථාපනය හා නැවත ඒකාබද්ධ කිරීම නොමැතිව, අවදානමට ලක්ව සිටින තරුණ දරුවන් සමාජයේ දාරිකයට තවදුරටත් තල්ලු කිරීමේ අවදානම අප විඳිනු ඇත.

ශ්‍රී ලංකාව මත්ද්‍රව්‍ය විරෝධී ප්‍රහාරය අඛණ්ඩව ක්‍රියාත්මක කරන විට, දැන් අධිකරණ පද්ධතිය තුළ හසුවී සිටින දහස් ගණන් නව යොවුන් දරුවන්ගේ ඉරණම ප්‍රමුඛ මානවීය කරුණක් ව පවතී — දෘඪ නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම මෙන්ම දිවයිනේ තරුණ පරපුරේ미래ය නැවත ගෙනදීමට කරුණාශීලී, දිගු කාලීන උපාය මාර්ගයක් ද ඉල්ලා සිටිනා කරුණකි.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ලුතිනන් ජෙනරාල් නිලන්ත ප්‍රේමරත්න ශ්‍රී ලංකා යුද සේනාවේ අණදෙන නිලධාරී ධුරයට පත්වෙයි Sinhala

ලුතිනන් ජෙනරාල් නිලන්ත ප්‍රේමරත්න ශ්‍රී ලංකා යුද සේනාවේ අණදෙන නිලධාරී ධුරයට පත්වෙයි

ලුතිනන් ජෙනරාල් නිලන්ත ප්‍රේමරත්න, ශ්‍රී ලංකා යුද සේනාවේ නව අණදෙන නිලධාරී ලෙස පත් කර ඇති අතර, එය රටේ ප්‍රධාන භූමි හමුදා බලකායේ නායකත්වය සම්බන්ධයෙන් සිදු වූ…

31 Jul 2026 Discuss
මගී රථවාහන සඳහා ඩ්‍රෝන යානා හඳුන්වාදීමට සිවිල් ගුවන් සේවා අධිකාරිය සූදානම් වෙයි — ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රවාහන ක්ෂේත්‍රයේ විප්ලවයක් අපේක්ෂිතයි Sinhala

මගී රථවාහන සඳහා ඩ්‍රෝන යානා හඳුන්වාදීමට සිවිල් ගුවන් සේවා අධිකාරිය සූදානම් වෙයි — ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රවාහන ක්ෂේත්‍රයේ විප්ලවයක් අපේක්ෂිතයි

ශ්‍රී ලංකාවේ නාගරික ගමනාගමනය නව යුගයකට පිවිසීමට ළඟා වෙමින් තිබෙන අතර, සිවිල් ගුවන් සේවා අධිකාරිය (CAA) රටේ ප්‍රවාහන ජාලයට මගී රථවාහන ඩ්‍රෝන යානා හඳුන්වා දීම…

31 Jul 2026 Discuss
දඹුල්ල T20I තරඟාවලියේ පළමු තරඟයේදී ශ්‍රී ලංකාව පාකිස්තානයට එරෙහිව මුල් ලකුණ ගනී Sinhala

දඹුල්ල T20I තරඟාවලියේ පළමු තරඟයේදී ශ්‍රී ලංකාව පාකිස්තානයට එරෙහිව මුල් ලකුණ ගනී

2026 ජූලි 31 වැනිදා දඹුල්ලේදී පාකිස්තානයට එරෙහිව පැවැති පළමු T20 ජාත්‍යන්තර තරඟයේදී තීරණාත්මක වික්කට් සැමරූ ශ්‍රී ලංකාව, තරඟාවලිය ආරම්භයේ සිටම ආධිපත්‍යය තහවුරු…

31 Jul 2026 Discuss