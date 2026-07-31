Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

එල් නිනියෝ තර්ජනය තීව්‍ර වීමත් සමඟ ශ්‍රී ලංකාව දේශගුණික අවදානම් පිළිබඳව අවදියෙන්

31 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
එල් නිනියෝ තර්ජනය තීව්‍ර වීමත් සමඟ ශ්‍රී ලංකාව දේශගුණික අවදානම් පිළිබඳව අවදියෙන්

ශ්‍රී ලංකාව වැඩෙමින් පවතින එල් නිනියෝ තර්ජනයකට මුහුණ දීමට සූදානම් වෙමින් සිටින අතර, ඉදිරි මාසවලදී දිවයිනේ කාලගුණ රටාවන්ට සැලකිය යුතු බාධාවක් සිදු විය හැකි බව කාලගුණ විද්‍යාඥයෝ අනතුරු අඟවනු ලබති.

එල් නිනියෝ යනු කුමක්ද සහ ශ්‍රී ලංකාවට එය වැදගත් වන්නේ ඇයි?

එල් නිනියෝ යනු මධ්‍යම හා නැගෙනහිර පැසිෆික් සාගරයේ මතුපිට ජල උෂ්ණත්වය ඉහළ යාම මගින් සංලක්ෂිත ස්වාභාවිකව ඇති වන දේශගුණික සංසිද්ධියකි. එහි බලපෑම් ලොව පුරා ව්‍යාප්ත වන අතර, වර්ෂාපතන රටාවන් වෙනස් කිරීම, නියඟය තීව්‍ර කිරීම සහ සමහර කලාපවල භයංකර ගංවතුර ඇති කිරීමට හේතු වේ. පුරෝකථනය කළ හැකි මෝසම් චක්‍රයන් මත කෘෂිකාර්මික අංශය හා ජල සම්පත් බෙහෙවින් රඳා පවතින ශ්‍රී ලංකාව වැනි රටකට, ශක්තිමත් එල් නිනියෝ සිදුවීමක් මතු වීම බරපතල ගැටළු රාශියකට තුඩු දෙයි.

දිවයිනට සිදු විය හැකි බලපෑම

තීව්‍ර වන එල් නිනියෝවක් ප්‍රධාන මෝසම් කාලවලදී සාමාන්‍යයට වඩා අඩු වර්ෂාපතනයකට හේතු විය හැකි බව දේශගුණ විශේෂඥයෝ අනතුරු අඟවා ඇති අතර, ඒ හේතුවෙන් ජලාශ, ගොවිජන ප්‍රජාවන් හා පුළුල් ග්‍රාමීය ආර්ථිකය මත ඒකරාශී වීමක් ඇති කළ හැකිය. එවැනි දේශගුණික සිදුවීමකින් ඇති විය හැකි දීර්ඝ කාලීන නියං සෘතු ගැන, සෘතුමය වර්ෂාව මත රඳා පවතින ශ්‍රී ලංකාවේ වී වගාව විශේෂයෙන් අවදානමට ලක්ව ඇත.

  • කෘෂිකාර්මික නිෂ්පාදනයට හා ආහාර සුරක්ෂිතතාවයට තර්ජනය කරන වර්ෂාපතන අඩු වීම
  • ජල විදුලි ජනනයට හා පානීය ජල සැපයුමට බලපාන ජලාශ මට්ටම් පහළ යාම
  • වියළි කලාප ප්‍රදේශවල වනඅලාව ඇතිවීමේ වැඩි අවදානමක්
  • සාගර උෂ්ණත්ව වෙනස්වීම් හේතුවෙන් ධීවර ප්‍රජාවන්ට ඇති විය හැකි බාධා

කල්තියාම ක්‍රියාත්මක වන ලෙස අධිකාරීන්ට බල කෙරේ

තත්ත්වය පිරිහෙන තෙක් බලා නොසිට, ඉදිරිදර්ශී පියවර ගන්නා ලෙස කාලගුණ විද්‍යාඥයෝ හා දේශගුණ විශේෂඥයෝ රජයේ අධිකාරීන්ට බලකර සිටිති. නරකම ප්‍රතිඵල අවම කර ගැනීම සඳහා නිර්දේශිත පියවර අතර ඉක්මන් අනතුරු අඟවන පද්ධති, ජල සංරක්ෂණ උපාය මාර්ග සහ ආශ්‍රිත ගොවිජන දිස්ත්‍රික්ක සඳහා හදිසි සැලසුම් ඇතුළත් වේ.

ශ්‍රී ලංකාව වර්ධනය වන එල් නිනියෝ සංඥාව බරපතල අනතුරු ඇඟවීමක් ලෙස සලකා, ප්‍රමාදයකින් තොරව ප්‍රධාන අංශ හරහා සූදානම් වීමේ කටයුතු සංවිධානය කළ යුතුය.

තත්ත්වය වර්ධනය වත්ම යාවත්කාලීන සෘතුමය පෙරදසුන් නිකුත් කරන ලෙස කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, දිවයිනේ ආපදා කළමනාකරණ අධිකාරීන්, කෘෂිකාර්මික සැලසුම්කරුවන් හා පළාත් පාලන ආයතනවලට මඟ පෙන්වීම ලබා දීමට නියමිතය.

දේශගුණික පීඩනයන්ගෙන් දැනටමත් පරීක්ෂාවට ලක් වූ රටක්

මෑත වසරවලදී ශ්‍රී ලංකාව ඉතා අවිධිමත් කාලගුණ රටාවන්ට ලක් ව ඇති අතර, ඒ අතරට දිවයිනේ ප්‍රජාවන්ගේ ඔරොත්තු දීමේ ශක්තිය වරින් වර පරීක්ෂා කළ භයංකර ගංවතුර, දීර්ඝ නියඟ සහ අසාමාන්‍ය කාලවල ඇති වූ වර්ෂාව ද ඇතුළත් වේ. සැලකිය යුතු එල් නිනියෝ සිදුවීමක් ඇති විය හැකිය යන ඉදිරිදර්ශය, රටේ පුළුල් දේශගුණ අනුකූලතා න්‍යාය පත්‍රයට තවත් හදිසි ස්ථරයක් එක් කරනු ලබයි.

නිලධාරීන් හා සිවිල් සමාජ කණ්ඩායම් යන දෙඅංශයෙන්ම ජීවනෝපාය ආරක්ෂා කිරීමට, ජල සම්පත් රැකගැනීමට සහ දේශගුණ අස්ථාවරත්වයේ බරෙහිම ගොදුරු වන ප්‍රජාවන් තනිවම ඊට මුහුණ දෙන්නට නොහැරෙන සේ සහතික කිරීමට, සම්බන්ධීකෘත ජාතික ක්‍රියාමාර්ගයක් ගන්නා ලෙස ඉල්ලා සිටිති.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකා කාන්තා කණ්ඩායම විකට් හයකින් පාකිස්තානය පරාජය කරමින් දිනුම් ලබයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකා කාන්තා කණ්ඩායම විකට් හයකින් පාකිස්තානය පරාජය කරමින් දිනුම් ලබයි

ආධිපත්‍යය දැරූ දක්ෂ ක්‍රීඩා දර්ශනයක් ශ්‍රී ලංකා කාන්තා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම අන්තර්ජාතික වේදිකාවේ තම පෙළඹවීමේ ප්‍රකාශය දියත් කරමින්, පාකිස්තාන කාන්තා කණ්ඩායමට…

31 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවට ඉන්දියාවේ සම්පූර්ණ ආධාර ඩොලර් බිලියන 7.5 ඉක්මවයි — ඉන්දීය තානාපති Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවට ඉන්දියාවේ සම්පූර්ණ ආධාර ඩොලර් බිලියන 7.5 ඉක්මවයි — ඉන්දීය තානාපති

ශ්‍රී ලංකාවේ ඉන්දීය මහකොමසාරිස්වරයා විසින් නිකුත් කරන ලද ප්‍රකාශයකට අනුව, ශ්‍රී ලංකාවට ඉන්දියාව සපයා ඇති සමුච්චිත මූල්‍ය හා සංවර්ධන ආධාර ඩොලර් බිලියන 7.5 සීමාව…

31 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ වෙළඳ හා කාර්මික අංශ ශක්තිමත් කිරීමට ADB ඩොලර් මිලියන 200ක ණයක් ලබාදෙයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ වෙළඳ හා කාර්මික අංශ ශක්තිමත් කිරීමට ADB ඩොලර් මිලියන 200ක ණයක් ලබාදෙයි

ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව (ADB) ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථික පදනම් ශක්තිමත් කිරීම අරමුණු කරගත් ඩොලර් මිලියන 200ක සුවිශේෂී ප්‍රතිපත්ති පදනම් ණයක් ලබාදීමට එකඟ වී ඇති අතර,…

31 Jul 2026 Discuss