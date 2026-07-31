ශ්රී ලංකාවට ඉන්දියාවේ සම්පූර්ණ ආධාර ඩොලර් බිලියන 7.5 ඉක්මවයි — ඉන්දීය තානාපති
ශ්රී ලංකාවේ ඉන්දීය මහකොමසාරිස්වරයා විසින් නිකුත් කරන ලද ප්රකාශයකට අනුව, ශ්රී ලංකාවට ඉන්දියාව සපයා ඇති සමුච්චිත මූල්ය හා සංවර්ධන ආධාර ඩොලර් බිලියන 7.5 සීමාව ඉක්මවා ගොස් ඇති අතර, මෙය අසල්වැසි රාජ්ය දෙකෙහි ද්විපාර්ශ්වික සබඳතාවල ගැඹුර විදහා දක්වයි.
අර්බුදය හා යථා තත්ත්වයට පත්වීම තුළ රූපගත් හවුල්කාරිත්වයක්
මෙම සංඛ්යාව දශක ගණනාවක් පුරා ශ්රී ලංකාවට ඉන්දියාව ලබාදුන් ආධාරවල ප්රතිඵලයක් වන අතර, ශ්රී ලංකාව නිදහසින් පසු මෙරට ආර්ථිකය අත්විඳි දරුණුතම අර්බුදය හමුවේ මෑත වසරවල දී එය තවත් සැලකිය යුතු ලෙස ශක්තිමත් විය. 2022 වර්ෂයේ දූපත් රාජ්යයේ මූල්ය කඩාවැටීම උච්චස්ථානයට ළඟා වූ වේලාවේ ඉන්දියාව, හදිසි සහනය ලබාදීමේ ප්රථම හා ප්රධානතම රාජ්යයන්ගෙන් එකක් ලෙස ඉදිරිපත් වී, රට ස්ථාවර කිරීමට ණය සීමා, ඉන්ධන, ඖෂධ සහ අත්යවශ්ය ආහාර ද්රව්ය සපයා ලීය.
ඉන්දීය තානාපතිවරයාගේ ප්රකාශ මගින් නව දිල්ලිය කොළඹ සමඟ පවත්වාගෙන යන සබඳතාවට ආරෝපණය කරන උපායමාර්ගික වැදගත්කම ඉස්මතු වන අතර, මෙම ආධාරය හුදෙක් අර්බුද ප්රතිචාරයක් ලෙස නොව ශ්රී ලංකාවේ ආර්ථික ස්ථිතිස්ථාපකත්වය හා සංවර්ධනය සඳහා කරනු ලබන දිගුකාලීන කැපවීමක් ලෙස සනිටුහන් කෙරේ.
ආධාරවලින් ආවරණය වූ ක්ෂේත්ර
- 2022 ආර්ථික අර්බුදය අතරතුර ලබාදුන් හදිසි ණය සීමා
- ඉන්ධන, ඖෂධ හා ආහාර ද්රව්ය ඇතුළු අත්යවශ්ය භාණ්ඩ සැපයීම
- බහු අංශීය සංවර්ධන යටිතල පහසුකම් ව්යාපෘති
- ශ්රී ලංකාවේ විදේශ සංචිත ශක්තිමත් කිරීම සඳහා මුදල් හුවමාරු ගිවිසුම්
ද්විපාර්ශ්වික සබඳතා තහවුරු කිරීම
මෙම නිවේදනය නිකුත් වී ඇත්තේ ශ්රී ලංකාව IMF වැඩසටහනක් හා ජාත්යන්තර හවුල්කරුවන් සමඟ අළුත් කරගත් සහයෝගිතාවක් ඔස්සේ ප්රවේශමෙන් ආර්ථික සුවය සොයා යන අවස්ථාවකය. මෙම සුවලාභ ගමනේ ඉන්දියාව ඉදිරිපෙළ කාර්යභාරයක් ඉටු කිරීම ආර්ථික හා භූ දේශපාලනික වශයෙන් සැලකිය යුතු වැදගත්කමක් දරන අතර, කලාපීය බලවතුන් දූපත සමඟ සිය සහයෝගිතාව ගැඹුරු කිරීම අඛණ්ඩව ව්යාප්ත කරමින් සිටිති.
ඉන්දියාව ශ්රී ලංකාවේ ළඟම අසල්වැසිය; අවශ්යතාවේ මොහොතවල වඩාත්ම විශ්වාසවන්ත හවුල්කරුවන්ගෙන් එකෙකි — ඔහු ප්රකාශ කළ අතර, විධිමත් රාජ්යතාන්ත්රික සබඳතාවලට පදනම් වන ජනතාවෙන් ජනතාවට ගලා බදිනා සම්බන්ධතාව කෙරෙහි විශේෂ අවධානය යොමු කළේය.
ශ්රී ලාංකික පුරවැසියන්ට හා ප්රතිපත්ති立案කරුවන්ට, ඩොලර් බිලියන 7.5 ột සන්ධිස්ථානය රටේ ඉතිහාසයේ කෝළාහලකාරීතම පරිච්ඡේදයේ දී ඉන්දීය ආධාරය සළකා ලු තීරණාත්මක ආරක්ෂිත ජාලය පිළිබඳ මතක් කිරීමක් සේ ම, ඉදිරි වර්ෂවල දී ද අඛණ්ඩ සහයෝගිතාව ගැන අපේක්ෂාවන් ගොඩ නගමිනි.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.