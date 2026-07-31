ශ්රී ලංකාවේ වෙළඳ හා කාර්මික අංශ ශක්තිමත් කිරීමට ADB ඩොලර් මිලියන 200ක ණයක් ලබාදෙයි
ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව (ADB) ශ්රී ලංකාවේ ආර්ථික පදනම් ශක්තිමත් කිරීම අරමුණු කරගත් ඩොලර් මිලියන 200ක සුවිශේෂී ප්රතිපත්ති පදනම් ණයක් ලබාදීමට එකඟ වී ඇති අතර, දිගු කාලීන ආර්ථික අර්බුදයකින් සුවය ලබමින් සිටින රටේ වෙළඳ හා කාර්මික අංශ යළි සක්රිය කිරීම ඒ සඳහා විශේෂ අවධානයක් යොමු කෙරේ.
ආර්ථික සුවය සඳහා ජීවන රේඛාවක්
රාජ්ය මූල්ය ස්ථාවර කිරීම, ආයෝජක විශ්වාසය යළි ගොඩනැගීම සහ තිරසාර වර්ධනය උත්තේජනය කිරීම ඇතුළු සංකීර්ණ ආර්ථික පීඩනයන් මධ්යයේ ශ්රී ලංකාව ඉදිරියට යන මෙම අවස්ථාවේ, බහුපාර්ශ්වික ණය ආයතනය මෙම මූල්ය කැපවීම තහවුරු කළේය. ප්රතිපත්ති පදනම් ණය නිශ්චිත යටිතල පහසුකම් ව්යාපෘති සඳහා නොව, ව්යුහාත්මක ප්රතිසංස්කරණ සඳහා සහාය වීමට සකස් කර ඇති බැවින්, රටේ වෙළඳ හා ව්යාපාරික පරිසරය තුළ පුළුල් නීති හා නියාමන වෙනස්කම් ඔස්සේ එහි බලපෑම දැනෙනු ඇත.
මෙවැනි ප්රතිපත්ති පදනම් ණය සාමාන්යයෙන් සම්මත ආර්ථික ප්රතිසංස්කරණ ක්රියාත්මක කිරීමට සම්බන්ධ වන අතර, පාලනය, වෙළඳපල ලිබරල්කරණය හා මූල්ය කළමනාකරණය වැනි ක්ෂේත්රවල නිශ්චිත ඉලක්ක සපුරාලීමට ලාභී රජයන්ගෙන් අවශ්ය කෙරේ.
ශ්රී ලංකාවේ ව්යාපාරික පරිසරය සඳහා වැදගත්කම
2022 වර්ෂයේ අද්විතීය විදේශ විනිමය අර්බුදයෙන් පසු ආර්ථිකය යළි ගොඩනගා ගැනීමට කටයුතු කරමින් සිටින ශ්රී ලංකාවට, මෙම පරිමාණයේ ජාත්යන්තර මූල්ය සහාය සැලකිය යුතු වැදගත්කමක් දරයි. ADB ගේ කැපවීම, කොළඹේ ප්රතිසංස්කරණ න්යාය පත්රය කෙරෙහි හා ජාත්යන්තර මූල්ය අරමුදලේ සුවය ලැබීමේ වැඩසටහන සමඟ සිදුවන අඛණ්ඩ සහයෝගය කෙරෙහි බහුපාර්ශ්වික විශ්වාසය පවතින බවට සංඥාවක් වේ.
- ඩොලර් මිලියන 200ක ණය මුදල, වෙළඳ හා කාර්මික අංශවල ප්රතිපත්ති ප්රතිසංස්කරණ සඳහා සහාය කිරීමට අපේක්ෂිත වේ.
- මෙම අරමුදල ජාත්යන්තර මඟ පෙන්වීම යටතේ ශ්රී ලංකාවේ පුළුල් ආර්ථික ප්රතිව්යුහගත කිරීමේ ප්රයත්නයන්ට අනුකූල වේ.
- අර්බුදයෙන් පසු සුවය ලැබීමේ කාලපරිච්ඡේදය තුළ ADB ශ්රී ලංකාවේ ප්රධාන සංවර්ධන හවුල්කරුවන්ගෙන් එකක් ලෙස පවතී.
ශ්රී ලංකාව සමඟ ADB ගේ අඛණ්ඩ සම්බන්ධතාව
ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව වසර ගණනාවක් තිස්සේ ශ්රී ලංකාවේ සංවර්ධන න්යාය පත්රය තුළ ක්රියාකාරී ලෙස නිරත වෙමින්, බලශක්ති, යටිතල පහසුකම්, අධ්යාපන හා මූල්ය ව්යාපෘති ත්වරනය කර ඇත. මෙම නවතම ණය මුදල, නවීන ඉතිහාසයේ රටේ වඩාත්ම අභියෝගාත්මක ආර්ථික කාලපරිච්ඡේදයක් හරහා රටට සහාය දැක්වීමට බැංකුවේ කැපවීම යටි ඉරි ගනී.
බාහිර කම්පනවලට ඔරොත්තු දෙමින් දේශීය කාර්මික වර්ධනය පෝෂණය කළ හැකි, වඩාත් තරඟකාරී, විවෘත හා ස්ථිතිස්ථාපක ආර්ථිකයක් ශ්රී ලංකාවට ගොඩනැගීමට සහාය වීමට ණය ව්යාපෘතිය සකස් කර ඇත.
විශ්ලේෂකයන් හා ව්යාපාරික පාර්ශ්වකරුවන් ණය මුදලට අමුණා ඇති නිශ්චිත ප්රතිසංස්කරණ කොන්දේසි සමීපව නිරීක්ෂණය කරනු ඇත, මන්ද ඒවා ඉදිරි මාස කිහිපය තුළ වෙළඳ හා කාර්මික ක්ෂේත්රයේ නියාමන පරිසරය හැඩ ගැන්වීමට ඉඩ ඇති බැවිනි. සාමාන්ය ශ්රී ලාංකිකයන් බලාපොරොත්තු වන්නේ, දිගු කාලීන සුවය ලැබීම කරා රට ගමන් කරන විට, එවැනි ප්රතිසංස්කරණ වඩා විශාල ආර්ථික ස්ථාවරත්වයක්, වැඩි රැකියා අවස්ථා සහ ජීවන මට්ටම් ඉහළ නැංවීමක් ලෙස ප්රතිඵල ගෙන දෙනු ඇති බවයි.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.