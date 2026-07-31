Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලංකා කාන්තා කණ්ඩායම විකට් හයකින් පාකිස්තානය පරාජය කරමින් දිනුම් ලබයි

31 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ශ්‍රී ලංකා කාන්තා කණ්ඩායම විකට් හයකින් පාකිස්තානය පරාජය කරමින් දිනුම් ලබයි

ආධිපත්‍යය දැරූ දක්ෂ ක්‍රීඩා දර්ශනයක්

ශ්‍රී ලංකා කාන්තා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම අන්තර්ජාතික වේදිකාවේ තම පෙළඹවීමේ ප්‍රකාශය දියත් කරමින්, පාකිස්තාන කාන්තා කණ්ඩායමට එරෙහිව ඔවුන්ගේ මෑත ගැටුමේදී ඒත්තු ගන්වන සුළු විකට් හය දිනුමක් ලබා ගත්තේය. මෙම තීරණාත්මක ජයග්‍රහණය, ශ්‍රී ලාංකික කණ්ඩායම කාන්තා ක්‍රිකට් ක්‍ෂේත්‍රයේ සිය අතිනොතැවෙන සලකුණ තබමින් ඔවුන් තුළ වර්ධනය වෙමින් පවතින ශක්තිය හා විශ්වාසය ඉස්මතු කළේය.

පන්දු යවන්නන් පදනම සකසයි

ශ්‍රී ලංකාවේ පන්දු යවන්නන් ශික්ෂිත හා ඵලදායී දක්ෂතාවයකින් ජයග්‍රහණයේ පදනම ගොඩ නඟමින් පාකිස්තාන කණ්ඩායම කළමනාකරණය කළ හැකි එකතුවකට සීමා කළහ. පන්දු යැවීමේ ඒකකය ව්‍යතිරේකී පාලනයක් හා විවිධත්වයක් ප්‍රදර්ශනය කරමින්, ඉනිම පුරාවටම පාකිස්තාන පිත්තිකාර පෙළ නිරතුරු පීඩනයට ලක් කරමින් ඔවුන් නිදහසේ ලකුණු ගැනීමේ හැකියාව අවම කළහ.

පිත්තිකාරිනියෝ ජයග්‍රහණය තහවුරු කරති

ඉලක්කය හඹා යමින් ශ්‍රී ලංකා කාන්තා පිත්තිකාර පෙළ සන්සුන් හා අරමුණු සහිත ක්‍රීඩාවකින් ප්‍රතිචාර දැක්වූහ. ඉහළ පෙළේ ක්‍රීඩිකාවෝ ශක්තිමත් කදිම් භූමියක් සකස් කළ අතර, මැදි පෙළ ක්‍රීඩිකාවෝ කිසිදු අනවශ්‍ය ද‍හඩිය දැමීමකින් තොරව කණ්ඩායම ජය රේඛාව හරස් කිරීමට සහාය වූහ. ඔවුන් දිව්‍රෑ හඹා යෑමෙහිදී ගත් නිදහස් ප්‍රවේශය විකට් හය ඉතිරිව ජය ලබා ගැනීමෙන් ද ප්‍රකාශ විය.

වර්ධනය වෙමින් පවතින හොරා

මෙම ප්‍රතිඵලය ශ්‍රී ලංකා කාන්තා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම සඳහා සැලකිය යුතු ශක්තිමත් කිරීමක් වන අතර, කණ්ඩායම තුළ නව විශ්වාසයක් හා අභිලාෂයක් ඇති කාලයක් සංඥා කරයි. මෙවැනි ක්‍රීඩා දර්ශන හමුවේ, කණ්ඩායම මෙම ජවය ඉදිරි තරගාවලිවලට රැගෙන යාමට හා දිවයිනේ කාන්තා ක්‍රිකට් සඳහා ශුභදායී පරිච්ඡේදයක් ලෙස හැඩගැසෙමින් පවතින මෙම ගමන ඉදිරියට ගෙන යාමට ඉමහත් ආශාවෙන් සිටිනු ඇත.

ශ්‍රී ලංකාව පුරා සිටින රසිකයන් හා ක්‍රිකට් ප්‍රේමීන් නිසැකවම මෙම ප්‍රතිඵලය සැමරනු ඇත. ජාතික කාන්තා කණ්ඩායම අන්තර්ජාතික වේදිකාවට රැගෙන එන දක්ෂතාව හා කැපවීම නැවතත් මතක් කරවන කාලෝචිත සිහිවටනයක් ලෙස මෙය සාරාංශ වෙයි.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

එල් නිනියෝ තර්ජනය තීව්‍ර වීමත් සමඟ ශ්‍රී ලංකාව දේශගුණික අවදානම් පිළිබඳව අවදියෙන් Sinhala

එල් නිනියෝ තර්ජනය තීව්‍ර වීමත් සමඟ ශ්‍රී ලංකාව දේශගුණික අවදානම් පිළිබඳව අවදියෙන්

ශ්‍රී ලංකාව වැඩෙමින් පවතින එල් නිනියෝ තර්ජනයකට මුහුණ දීමට සූදානම් වෙමින් සිටින අතර, ඉදිරි මාසවලදී දිවයිනේ කාලගුණ රටාවන්ට සැලකිය යුතු බාධාවක් සිදු විය හැකි බව…

31 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවට ඉන්දියාවේ සම්පූර්ණ ආධාර ඩොලර් බිලියන 7.5 ඉක්මවයි — ඉන්දීය තානාපති Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවට ඉන්දියාවේ සම්පූර්ණ ආධාර ඩොලර් බිලියන 7.5 ඉක්මවයි — ඉන්දීය තානාපති

ශ්‍රී ලංකාවේ ඉන්දීය මහකොමසාරිස්වරයා විසින් නිකුත් කරන ලද ප්‍රකාශයකට අනුව, ශ්‍රී ලංකාවට ඉන්දියාව සපයා ඇති සමුච්චිත මූල්‍ය හා සංවර්ධන ආධාර ඩොලර් බිලියන 7.5 සීමාව…

31 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ වෙළඳ හා කාර්මික අංශ ශක්තිමත් කිරීමට ADB ඩොලර් මිලියන 200ක ණයක් ලබාදෙයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ වෙළඳ හා කාර්මික අංශ ශක්තිමත් කිරීමට ADB ඩොලර් මිලියන 200ක ණයක් ලබාදෙයි

ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව (ADB) ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථික පදනම් ශක්තිමත් කිරීම අරමුණු කරගත් ඩොලර් මිලියන 200ක සුවිශේෂී ප්‍රතිපත්ති පදනම් ණයක් ලබාදීමට එකඟ වී ඇති අතර,…

31 Jul 2026 Discuss