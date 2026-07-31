යෞවනයන් සම්බන්ධ මාර්ග අනතුරු පිළිබඳව ශ්රී ලංකා පොලිසිය දෙමාපියන්ට දැඩි අනතුරු අඟවයි
යෞවනයන් සම්බන්ධ මාර්ග අනතුරු සංඛ්යාව බියකරු වේගයකින් ඉහළ යමින් පවතින පසුබිමක, අඩු වයස්කාර තරුණයන්ට වාහන පැදවීමට ඉඩ දීමට පෙර වඩාත් සූක්ෂ්මව කටයුතු කරන ලෙස ශ්රී ලංකා පොලිසිය රට පුරා දෙමාපියන්ට දැඩි අනතුරු ඇඟවීමක් නිකුත් කර ඇත.
ශ්රී ලංකා මාර්ගවල වර්ධනය වන අර්බුදයක්
වයස්කාර නොවන හා තරුණ රියදුරන් සම්බන්ධ මාර්ග අනතුරු ගණන ඉහළ යමින් පවතින බව පෙන්වා දෙමින්, අධිකාරීන් මෙම තත්ත්වය බරපතල මහජන ආරක්ෂා ගැටලුවක් ලෙස හඳුනාගෙන ඇත. නීතිමය අවසරය හෝ සෑහෙන අත්දැකීම් නොමැති යෞවනයන් අතට වාහන පැවරීම, රටේ මාර්ගවල වළක්වාගත හැකි ඛේදවාචකයන්ට සෘජුවම හේතු වන බව පොලිසිය අවධාරණය කරයි.
දෙමාපියන්ට කෙලින්ම කරන ඉල්ලීමක්
යටත් වයස්කාරයන්ට යතුරුපැදි හෝ යන්ත්ර රථ භාර දීම භයානක පමණක් නොව නීතිවිරෝධී වරදක් බව මතක් කරමින්, පොලිසිය තම පණිවිඩය ප්රධාන වශයෙන් යොමු කර ඇත්තේ දෙමාපියන් සහ භාරකරුවන් වෙතටය. දෙමාපිය වගකීම නිවස තුළට පමණක් සීමා නොවී, තම දරුවන්ගේ සහ අනෙකුත් මාර්ග භාවිතකරුවන්ගේ ආරක්ෂාවට බලපාන තීරණ දක්වාද විහිදෙන බව අධිකාරීන් අවධාරණය කළහ.
යෞවන රියදුරන්ට වාහන භාවිතයට ඉඩ දීමේදී දෙමාපියන් අවධානයෙන් සිට සම්පූර්ණ වගකීම භාර ගන්නා ලෙස ශ්රී ලංකා පොලිසිය ඉල්ලා සිටියේය.
දෙමාපියන් දැනගත යුතු කරුණු
- යටත් වයස්කාරයන්ට මහා මාර්ගවල වාහන පදවීමට ඉඩ දීම ශ්රී ලංකා නීතිය යටතේ දඬුවම් ලැබිය හැකි වරදකි.
- තරුණ, නවක රියදුරන් සීමිත මාර්ග දැනුම හා විනිශ්චය හේතුවෙන් අනතුරුවලට ලක් වීමේ සැලකිය යුතු ලෙස වැඩි අවදානමක් ඇත.
- තමන් විසින් සපයන ලද වාහනයක් භාවිතා කරමින් යටත් වයස්කාරයකු අනතුරක් සිදු කළහොත්, ඒ සඳහා දෙමාපියන් නීතිමය වශයෙන් වගකිව යුතු වේ.
අනවශ්ය ලෙස වාහන පදවන අඩු වයස්කාරයන් දක්නා ඕනෑම තැනක එය අධෛර්යමත් කරන ලෙස, අසල්වැසියන් සහ ඥාතීන් ඇතුළු පුළුල් සමාජය දෙසටද පොලිසිය ඉල්ලා සිටියේය. ඉහළ යන ප්රවණතාවයට ප්රතිචාර වශයෙන් බලාත්මක කිරීමේ ක්රියාමාර්ග තීව්ර කෙරෙන අතර, මහා මාර්ගවල අඩු වයස්කාර රියදුරන් හා යතුරුපැදි පදවන්නන් නිශ්චිතව අධීක්ෂණය කිරීම සඳහා සංචරණ කෙරෙන බව අධිකාරීන් පෙන්වා දුන්හ.
ශ්රී ලංකාවේ තරුණයන් අතර අනතුරු අනුපාතය හදිසි මැදිහත්වීමක් අවශ්ය කරන බව, දැඩි බලාත්මකකිරීම් සහ ව්යාප්ත මහජන දැනුවත්භාවය ඒකාබද්ධ කරමින් ක්රියා කළ යුතු බව මාර්ග ආරක්ෂා උද්ඝෝෂකයන් දිගු කලක් තිස්සේ අනතුරු ඇඟවූහ. නවතම පොලිස් ඉල්ලීම, ඉදිරි මාසවල දී තරුණ රියදුරන් සම්බන්ධ මාර්ග අනතුරු මැඩ පැවැත්වීම නීතිය ක්රියාත්මක කිරීමේ අලුත් ප්රමුඛතාවක් බවට පත් වී ඇති බව සංඥා කරයි.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.