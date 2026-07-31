අනතුරුදායක අහිමාල් කඳුකැලෑවෙන් සොයාගත් මෘතදේහ හතරක් — ප්රකට කඳු නගින්නා නිර්මල් පූර්ජා ඇතුළු අතුරුදන් වූ කඳු නගින්නන් සොයා මෙහෙයුම් අඛණ්ඩව
ජනප්රිය නේපාල-බ්රිතාන්ය කඳු නගින්නා නිර්මල් පූර්ජා ඇතුළු අතුරුදන් වූ කඳු නගින්නන් සමූහයක් සොයා ගැනීම සඳහා ගලවා ගැනීමේ කණ්ඩායම් කාලයට එරෙහිව ධාවනය වේ. භයානක කඳු මාර්ගයේ දරුණු හිම කුණාටුවකට ගොදුරු වූ ස්ථානයෙන් දැනටමත් මෘතදේහ හතරක් සොයාගෙන ඇත.
අධික උන්නතාංශ කඳු මුදුනේදී හිම කුණාටුවෙන් ජීවිත හිමිති
පූර්ජා සහ ඔහුගේ කණ්ඩායම කඳු නැගීමේ නිරතව සිටි ස්ථානයට ප්රබල හිම කුණාටුවක් ආකූල වීමත් සමඟ මෙම ව්යසනය ඇති විය. එය හදිසි හා පුළුල් සෙවීම් හා ගලවා ගැනීමේ මෙහෙයුමකට තුඩු දුන්නේය. දැනට මෙම ස්ථානයෙන් මෘතදේහ හතරක් ලබා ගෙන ඇති අතර, දුෂ්කර හා අනතුරුදායක තත්ත්වයන් යටතේ හිම හා සුතිෙන් ගලවා ගැනීමේ කටයුතු අඛණ්ඩව ක්රියාත්මක වේ.
"නිම්ස්ඩායි" යන අන්වර්ථ නාමයෙන් බහුලව හඳුනාගනු ලබන නිර්මල් පූර්ජා, නූතන කඳු නැගීමේ ඉතිහාසයේ වඩාත් කැපී පෙනෙන පෞද්ගලිකත්වයක් ලෙස සැලකේ. මීටර් අටදහසකට වැඩි උන්නතාංශ ඇති ලොව සෑම කඳු මුදුනකම — මේ සියල්ල — මාස හයකින් හා දින හයකින් නැඟීමෙන් ඔහු ලෝක කීර්තිය උසුලා ගත්තේ, ඊට පෙර පැවති, ආසන්න වශයෙන් වසර අටක් පුරා රැකී තිබූ වාර්තාව සුනු විසුනු කරමිනි.
සෙවීම් හා ගලවා ගැනීමේ මෙහෙයුම් දිගින් දිගටම
අස්ථාවර හිම තත්ත්වයන් හා තවදුරටත් හිම කුණාටු ඇතිවීමේ තර්ජනය මගින් ඇතිවන සැලකිය යුතු අවදානම් නො顾 , කණ්ඩායම් අධික උන්නතාංශ කලාපයේ යොදවා ගලවා ගැනීමේ කටයුතු ක්රියාශීලීව පවතින බව බලධාරීන් තහවුරු කර ඇත. මෙහෙයුම් අඛණ්ඩව ක්රියාත්මක වෙද්දී සොයාගත් අයගේ අනන්යතාව තවමත් නිල වශයෙන් අනාවරණය කර නොමැත.
ව්යසනය පිළිබඳ ප්රවෘත්තිය ලැබීමත් සමඟ ලොව පුරා කඳු නැගීමේ ප්රජාව කනස්සල්ලෙන් ග්රහණය ව ඇති අතර, පූර්ජා සහ ඛේදවාචකයේ巻き込まれた අනෙක් අය වෙනුවෙන් ප්රණාම හා ප්රාර්ථනා පණිවිඩ ගලා ඒමෙන් ලොව රළ දමයි.
නූතන කඳු නැගීමේ දිවිය ගෙවූ දැවැන්තයා
නේපාලයේ ඉපදී පසුව බ්රිතාන්ය විශේෂ බෝට්ටු සේවයේ (Special Boat Service) සාමාජිකයෙකු ලෙස කටයුතු කළ පූර්ජා, අධික උන්නතාංශ කඳු නැගීමේ ඔහුගේ ව්යතිරේකී ජයග්රහණ හරහා මිලියන ගණනකට ආශ්වාදය ලබා දී ඇත. 2019 දී "Project Possible" ලෙස හඳුන්වනු ලබන ඔහුගේ වාර්තා බිඳින ව්යාපාරය, ඔහු ඔහුගේ පරම්පරාවේ ශ්රේෂ්ඨතම කඳු නගින්නන්ගෙන් කෙනෙකු ලෙස තහවුරු කෙළේය.
- 2019 දී මාස හයකින් හා දින හයකින් මීටර් අටදහසකට වැඩි සෑම කඳු මුදුනකම නැඟීම පූර්ජා සම්පූර්ණ කළේය
- ඔහු බ්රිතාන්ය විශේෂ බෝට්ටු සේවයේ හිටපු සාමාජිකයෙකි
- ඔහුගේ ජයග්රහණ, Netflix හරහා බලාපොරොත්තු සහිතව නරඹනු ලැබූ ප්රලේඛනීය චිත්රපටයක ස්ථාවර කෙරිණි
අතිශය දිරිගන්වන තත්ත්වයන් යටතේ ගලවා ගැනීමේ කණ්ඩායම් ඉදිරියට ෙනන ගලවාගැනීමේ කටයුතු දිගිnu දිගටම කරගෙන යද්දී, සම්බන්ධ අයගේ පවුල් සහ ආධාරකරුවන් නවතම තොරතුරු ලැබේදැයි කනස්සල්ලෙන් බලා සිටිති. තත්ත්වය දිගෙ ෙෙ සංවර්ධනය වෙද්දී, අනන්යතා නිල තහවුරු කිරීම් හා වැඩිදුර විස්තර ලැබෙනතෙක් ජනතාව රැඳී සිටින ලෙස බලධාරීහු ඉල්ලා සිටිති.
ගලවා ගැනීමේ කණ්ඩායම් පොළොවේ ඉතාමත් කෝපාවිෂ්ට පරිසරයන්ගෙන් එකක 休みなく කාර්ය සාධනය කරන ගමන්, කඳු නැගීමේ ලොව හුස්ම හිර කරගෙන බලා සිටී.
සෙවීම් මෙහෙයුම් ඉදිරියට ෙෙ ගෙන යෑමත් සමඟ, කඳු ශිඛරයේ තත්ත්වයන් කණ්ඩායම්වලට බලපෑමට ලක් වූ ප්රදේශයට වැඩි ප්රවේශයක් ලබා ෙ දීමත් සමඟ, වැඩිදුර තොරතුරු ලැෙb
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.