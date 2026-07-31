විපක්ෂ නායක ප්රේමදාස මහතා ශ්රී ලංකාවේ ආර්ථික ය立直ීමට සහාය දිනා ගැනීමට එක්සත් ජනපදයෙන් ඉල්ලීමක් කරයි
ප්රේමදාස මහතා අර්බුදයෙන් පසු ප්රකෘතිය සඳහා එක්සත් ජනපද නිලධාරීන් සමඟ සාකච්ඡා කරයි
විපක්ෂ නායක සජිත් ප්රේමදාස මහතා, ස්වාධීනත්වයෙන් පසු ශ්රී ලංකාව මුහුණ දුන් දරුණුතම ආර්ථික අර්බුදවලින් එකකින් ක්රමයෙන් සෙල්වෙමින් සිටින රටට සිය සහාය දිගින් දිගටම ලබා දෙන ලෙස එක්සත් ජනපදයෙන් ඉල්ලීමක් කර ඇත.
එක්සත් ජනපද නිලධාරීන් සමඟ පැවැති සාකච්ඡාවලදී ප්රේමදාස මහතා මෙම ඉල්ලීම් කළ අතර, රටව දණ ගස් ගැවූ වසර ගණනාවක ආර්ථික කැළඹීම් හමුවේ ශ්රී ලංකාවේ ආර්ථිකය ස්ථාවර කිරීමටත්, ජනවිශ්වාසය යළිස්ථාපිත කිරීමටත් ජාත්යන්තර හවුල්කාරිත්වය ඉටු කරන තීරණාත්මක භූමිකාව පිළිබඳව ඔහු අවධාරණය කළේය.
ආර්ථික යළිස්ථාපනයේ දිගු ගමන
2022 අර්බුදයෙන් පසු ශ්රී ලංකාව වේදනාකාරී ආර්ථික ප්රකෘති මාර්ගයක ගමන් කරමින් සිටී. එම අර්බුදය හේතුවෙන් ඉන්ධන, ඖෂධ සහ අත්යවශ්ය භාණ්ඩ හිඟකම් දරුණු ලෙස ඇති වූ අතර, රටේ විදේශ විනිමය සංචිත සම්පූර්ණයෙන් පාහේ ක්ෂය විය. ඉන් අනතුරුව රට, ජාත්යන්තර මූල්ය අරමුදලේ ණය සහය වැඩසටහනකට එකතු වූ අතර, සිය විශාල විදේශ ණය ප්රතිව්යුහගත කිරීමේ කාර්යයේ නිරතව සිටී.
මෙම පසුබිම හමුවේ, ප්රේමදාස මහතා අවධාරණය කළේ, වොෂින්ටනයේ අඛණ්ඩ සහාය, ප්රකෘති ගමනේ වේගය රඳවා ගැනීමටත්, ආර්ථික ස්ථාවරීකරණයේ ඵල සාමාන්ය ශ්රී ලාංකිකයන්ට දැනෙන්නට සළස්වාගැනීමටත් ඉතාමත් ඉදිරිපත්ව ඇති බවයි.
ද්විපාර්ශ්වික සබඳතා කෙරෙහි අවධානය
විපක්ෂ නායකවරයා එක්සත් ජනපදය සමඟ ගොඩනංවා ගත් මෙම සබඳතාව, මෙම සංවේදී කාලපරිච්ඡේදයේදී ප්රධාන ගෝලීය බලවතුන් සමඟ ශක්තිමත් ද්විපාර්ශ්වික සබඳතා පවත්වා ගැනීමේ වැදගත්කම, සියලු පාර්ශ්ව ඔස්සේ ශ්රී ලාංකික දේශපාලන නායකයෝ කෙතරම් ඉහළින් සලකන්නේද යන්න මනාව ඉස්මතු කරයි.
- ශ්රී ලංකාව සිය ආර්ථික ප්රතිසංස්කරණ න්යාය පත්රයේ කොටසක් ලෙස ජාත්යන්තර හවුල්කරුවන් රාශියකගේ සහාය ලබා ගැනීමට ප්රයත්නශීලීව සිටී.
- ශ්රී ලංකාවට සංවර්ධන ආධාර සහ වෙළෙඳ හවුල්කාරිත්වය ලබා දෙන රටවල් අතර, ඓතිහාසිකව, එක්සත් ජනපදය ද ඇතුළත් වේ.
- ශ්රී ලංකාව ඉන්දියාව සහ චීනය ඇතුළු කලාපීය බලවතුන් සමඟ සිය සබඳතා සමතුලිත ලෙස පවත්වා ගැනීමට කටයුතු කරන සමයක මෙම ඉල්ලීම් ඉදිරිපත් වී ඇත.
ප්රේමදාස මහතාගේ මෙම පියවරෙන් ඇඟවෙන්නේ, රටේ ආණ්ඩුව හෙළදොව කොතැනක තිබුණද, ජාත්යන්තර රාජ්යතාන්ත්රිකතාවයේ ක්රියාශීලීව නිරතව, විදේශ ආන්ඩු ඉදිරියේ විශ්වාසදායී හවුල්කරුවෙකු ලෙස ස්ථානගත කර ගැනීමට විපක්ෂය සූදානම් බවයි.
ජාත්යන්තර සහයෝගිතාවය කෙරෙහි බලාපොරොත්තු
ශ්රී ලංකාව ජාත්යන්තර මූල්ය අරමුදලේ වැඩසටහනට සම්බන්ධ කොන්දේසි ඉටු කරමින් ආයෝජක විශ්වාසය යළිගොඩනගා ගැනීමට වෙර දරන මෙම අවස්ථාවේ, එක්සත් ජනපදයට ඉදිරිපත් කළ ඉල්ලීම, ශ්රී ලාංකික නායකයන් අතර පුළුල් ලෙස ප්රකාශ වන ඒකාකාර හැඟීමක් ප්රතිබිම්බ කරයි — ස්ථාවර ජාත්යන්තර සුහදතාවය සහ මූල්ය සහයෝගිතාව, දිගුකාලීන ප්රකෘතියේ අත්යවශ්ය අංගයන් ලෙස පවතින බවට ඔවුන් දරන විශ්වාසයයි.
මෑත වසරවල දරුණු ආර්ථික දුෂ්කරතා විඳි ජනතාවට අර්ථවත් සහනයක් ලබා දිය හැකි, වෙළෙඳ අවස්ථා සහ සංවර්ධන මූල්ය සංස්ථාපිත කර ගැනීමට, වොෂින්ටනය සමඟ ගොඩනැඟෙන මෙවැනි ඉහළ මට්ටමේ සම්බන්ධතා දොරකඩ විවර කළ හැකි බව නිරීක්ෂකයෝ පෙන්වා දෙති.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.