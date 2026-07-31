ශ්රී ලංකාවේ ඉහළම සන්නාම 100 රුපියල් බිලියන 652ක් දක්වා ඉහළ යයි — සියයට 17ක වාර්තාගත වර්ධනයක්
ශ්රී ලංකාවේ වඩාත්ම වටිනා සන්නාම සාමූහිකව වාර්තාගත අගයකට ළඟා වී ඇති අතර, දිවයිනේ ඉහළම සන්නාම 100 දැන් රුපියල් බිලියන 652ක් දක්වා ඉහළ ගොස් ඇත — මෙය පෙර වර්ෂයේ සංඛ්යා හා සසඳන විට සියයට 17ක කැපී පෙනෙන වර්ධනයකි.
ශ්රී ලාංකික සන්නාම අගය ක්ෂේත්රයේ ඓතිහාසික සන්ධිස්ථානයක්
මෙම සුවිශේෂ සංඛ්යාව දේශීය ව්යාපාරික පරිසරය සඳහා සැලකිය යුතු ජයග්රහණයක් නියෝජනය කරන අතර, දිවයිනේ ආර්ථික යථා තත්ත්වයට පත්වීම ඉදිරියට යත්ම පාරිභෝගික විශ්වාසය හා වාණිජ ස්ථිතිස්ථායිතාව වර්ධනය වෙමින් ඇති බව සංඥා කරයි. නවතම සන්නාම අගය සමීක්ෂණය, මෑත වර්ෂවලදී අත්විඳින ලද ආර්ථික කැළඹීම් මධ්යයේ ශ්රී ලංකාවේ ප්රමුඛ සමාගම්වල ශක්තිය හා අනුවර්තනශීලිතාව ඉස්මතු කරයි.
වාර්ෂිකව සියයට 17ක වර්ධනය, ස්ථාපිත ශ්රී ලාංකික සන්නාමවල පුළුල් වන බලපෑම පමණක් නොව, 2022 ආර්ථික අර්බුදය හමුවේ දැඩි පීඩනයට ලක්ව සිටි රටේ ආර්ථිකයේ පුළුල් ස්ථායීකරණය ද පිළිබිඹු කරයි. එම嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.