Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ ඉහළම සන්නාම 100 රුපියල් බිලියන 652ක් දක්වා ඉහළ යයි — සියයට 17ක වාර්තාගත වර්ධනයක්

31 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ශ්‍රී ලංකාවේ ඉහළම සන්නාම 100 රුපියල් බිලියන 652ක් දක්වා ඉහළ යයි — සියයට 17ක වාර්තාගත වර්ධනයක්

ශ්‍රී ලංකාවේ වඩාත්ම වටිනා සන්නාම සාමූහිකව වාර්තාගත අගයකට ළඟා වී ඇති අතර, දිවයිනේ ඉහළම සන්නාම 100 දැන් රුපියල් බිලියන 652ක් දක්වා ඉහළ ගොස් ඇත — මෙය පෙර වර්ෂයේ සංඛ්‍යා හා සසඳන විට සියයට 17ක කැපී පෙනෙන වර්ධනයකි.

ශ්‍රී ලාංකික සන්නාම අගය ක්ෂේත්‍රයේ ඓතිහාසික සන්ධිස්ථානයක්

මෙම සුවිශේෂ සංඛ්‍යාව දේශීය ව්‍යාපාරික පරිසරය සඳහා සැලකිය යුතු ජයග්‍රහණයක් නියෝජනය කරන අතර, දිවයිනේ ආර්ථික යථා තත්ත්වයට පත්වීම ඉදිරියට යත්ම පාරිභෝගික විශ්වාසය හා වාණිජ ස්ථිතිස්ථායිතාව වර්ධනය වෙමින් ඇති බව සංඥා කරයි. නවතම සන්නාම අගය සමීක්ෂණය, මෑත වර්ෂවලදී අත්විඳින ලද ආර්ථික කැළඹීම් මධ්‍යයේ ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රමුඛ සමාගම්වල ශක්තිය හා අනුවර්තනශීලිතාව ඉස්මතු කරයි.

වාර්ෂිකව සියයට 17ක වර්ධනය, ස්ථාපිත ශ්‍රී ලාංකික සන්නාමවල පුළුල් වන බලපෑම පමණක් නොව, 2022 ආර්ථික අර්බුදය හමුවේ දැඩි පීඩනයට ලක්ව සිටි රටේ ආර්ථිකයේ පුළුල් ස්ථායීකරණය ද පිළිබිඹු කරයි. එම嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐 嵐

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

එළවළු හිඟයක් ඇතිවිය හැකි බවට ශ්‍රී ලංකාව සැලකිලිමත් වෙයි — සැපයුම් ගැටලු උත්සන්න වේ Sinhala

එළවළු හිඟයක් ඇතිවිය හැකි බවට ශ්‍රී ලංකාව සැලකිලිමත් වෙයි — සැපයුම් ගැටලු උත්සන්න වේ

සැපයුම් බාධා එළවළු ලබාගැනීමේ හැකියාව පිළිබඳ සැලකිලිමත්භාවයක් ඇති කරයි ශ්‍රී ලංකාවේ දේශීය ඉල්ලුම සපුරාලීමට අවශ්‍ය නැතිතාල්ලෑ එළවළු ප්‍රමාණය නඩත්තු කිරීමේ…

31 Jul 2026 Discuss
විපක්ෂ නායක ප්‍රේමදාස මහතා ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථික ය立直ීමට සහාය දිනා ගැනීමට එක්සත් ජනපදයෙන් ඉල්ලීමක් කරයි Sinhala

විපක්ෂ නායක ප්‍රේමදාස මහතා ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථික ය立直ීමට සහාය දිනා ගැනීමට එක්සත් ජනපදයෙන් ඉල්ලීමක් කරයි

ප්‍රේමදාස මහතා අර්බුදයෙන් පසු ප්‍රකෘතිය සඳහා එක්සත් ජනපද නිලධාරීන් සමඟ සාකච්ඡා කරයි විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා, ස්වාධීනත්වයෙන් පසු ශ්‍රී ලංකාව මුහුණ දුන්…

31 Jul 2026 Discuss
හිටපු මැතිවරණ කොමසාරිස් මහින්ද දේශප්‍රිය තේරී පත් නොවූ පළාත් සභා පිළිබඳව අනතුරු අඟවයි Sinhala

හිටපු මැතිවරණ කොමසාරිස් මහින්ද දේශප්‍රිය තේරී පත් නොවූ පළාත් සභා පිළිබඳව අනතුරු අඟවයි

පළපුරුදු මැතිවරණ නිලධාරියා තේරී පත් නියෝජනය දිගු කලක් නොමැතිව පැවතීම පිළිබඳ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාමය උත්කණ්ඨා මතු කරයි හිටපු මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවේ සභාපති මහින්ද…

31 Jul 2026 Discuss