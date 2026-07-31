හිටපු මැතිවරණ කොමසාරිස් මහින්ද දේශප්රිය තේරී පත් නොවූ පළාත් සභා පිළිබඳව අනතුරු අඟවයි
පළපුරුදු මැතිවරණ නිලධාරියා තේරී පත් නියෝජනය දිගු කලක් නොමැතිව පැවතීම පිළිබඳ ආණ්ඩුක්රම ව්යවස්ථාමය උත්කණ්ඨා මතු කරයි
හිටපු මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවේ සභාපති මහින්ද දේශප්රිය මහතා, නිසි ලෙස තේරී පත් වූ සාමාජිකයන් නොමැතිව පළාත් සභා ක්රියාත්මක කිරීමට ඉඩ දෙන ක්රමවේදයට එරෙහිව දැඩි අනතුරු ඇඟවීමක් සිදු කරමින්, මෙම තත්ත්වය ශ්රී ලංකාවේ ප්රජාතාන්ත්රික පාලනයට බරපතළ තර්ජනයක් බව පෙන්වා දී තිබේ.
ශ්රී ලංකාවේ වඩාත්ම ගෞරවනීය මැතිවරණ අධිකාරීන් අතර පිළිගැනෙන දේශප්රිය මහතා, රට පුරා දේශපාලන කවයන්ගේ විශේෂ අවධානයට ලක් වූ ප්රකාශ මගින් තම සැලකිල්ල පැහැදිලිව ඉදිරිපත් කළේය. තේරී පත් නියෝජිතයන් නොමැති අවස්ථාවල මෙම සභා ක්රියාත්මකව පැවැත්වීමට ඉඩ දීම, රාජ්යයේ ප්රජාතාන්ත්රික ආයතන සඳහා ඉතාමත් කලකිරීම් සහගත පූර්වාදර්ශයක් සකසන බව ඔහු තර්ක කළේය.
දීර්ඝකාලීන ප්රජාතාන්ත්රික හිඩැස
ශ්රී ලංකාවේ පළාත් සභා මැතිවරණ වසර ගණනාවක් තිස්සේ පැවැත්වී නොමැති අතර, ඒ හේතුවෙන් සභාවල නීත්යානුකූල ලෙස තේරී පත් වූ සාමාජිකත්වය නොමැතිව පවතී. දේශප්රිය මහතා ඇතුළු විවේචකයන් පෙන්වා දෙන්නේ, මෙම දිගු කාලීන ප්රමාදය, පළාත් සභා ක්රමය ස්ථාපිත කිරීමෙන් සැලසීමට අපේක්ෂා කළ විමධ්යගත පාලනයේ මූලික පදනම අනතුරට ලක් කරන බවයි.
හිටපු කොමසාරිස්වරයාගේ මැදිහත්වීම, ශ්රී ලාංකික දේශපාලන ඉදිරිපිටෙහි යම් කලක් ලිඟු ගාමින් පැවති මෙම විවාදයට නව හදිසිකමක් ගෙන එන අතර, සිවිල් සමාජ කණ්ඩායම් සහ විපක්ෂ පක්ෂ ද තවදුරටත් ප්රමාදයකින් තොරව මැතිවරණ පැවැත්වීමට ඉල්ලා සිටිති.
ප්රශ්නයට ලක් වූ ප්රජාතාන්ත්රික මූලධර්ම
තේරී පත් වූ සාමාජිකයන් නොමැතිව පළාත් සභා ක්රියාත්මක කිරීමට ඉඩ දීම, ශ්රී ලංකාවේ ආණ්ඩුක්රම ව්යවස්ථාව තුළ ස්ථාපිත ව්යවස්ථාදායක ප්රජාතන්ත්රවාදයේ මූලධර්මවලට මූලිකව පටහැනිය.
දේශප්රිය මහතා අවධාරණය කළේ, තේරී පත් වූ සභා නොමැතිකම මගින් ශ්රී ලාංකික ජනතාවෙන් මිලියන ගණනාවකට අර්ථවත් ප්රාදේශීය නියෝජනයෙන් වැඩිම ලැබිය හැකි බවත්, ප්රාන්ත මට්ටමේ වගවීම් රහිතකම ශක්තිමත් කරමින්, රටේ විමධ්යකරණ රාමුව සකස් කළ නිර්මාතෘවරු කිසිදා අදහස් නොකළ ආකාරයකින් බලය එකරාශි වන බවත්ය.
ක්ෂණික පියවර ගන්නා ලෙස ඉල්ලීම්
හිටපු මැතිවරණ ප්රධානියාගේ අනතුරු ඇඟවීම, පළාත් සභා මැතිවරණ සඳහා නිශ්චිත දිනයක් ඇතිකිරීමට රජය සහ මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව කෙරෙහි පීඩනය තීව්ර කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. ඔහු මතු කළ මූලික උත්කණ්ඨා අතරට ඇතුළත් වූයේ:
- මැතිවරණ පැවැත්වීම දිගු කලක් ප්රමාද කිරීම මගින් ප්රජාතාන්ත්රික සම්මතයන් ඛාදනය වීම
- සභා තේරී පත් වූ පොහොසතක් නොමැතිව ක්රියාත්මක වන විට ඇති වන වගවීමේ හිඟය
- පළාත් මට්ටමේ මැතිවරණ ක්රියාවලිය මග හැරීමේ ආණ්ඩුක්රම ව්යවස්ථාමය ඇඟවීම්
- ශ්රී ලංකාවේ දේශපාලන ක්රමය තුළ තේරී නොපත් වූ පාලන ව්යුහයන් සාමාන්ය කරගැනීමේ අවදානම
දේශප්රිය මහතාගේ ප්රකාශ, රටේ මෑත කාලීන ආර්ථික හා දේශපාලනික කළඹලාවන් අනුභවයෙන් අනතුරුව, විනිවිදභාවයෙන් හා නියමිත වේලාවට මැතිවරණ ක්රියාවලීන් සිදු වීමේ අවශ්යතාව පිළිබඳව ක්රමයෙන් හඬ නැගෙන ශ්රී ලාංකික ජනතාවෙහි හදවත ස්පර්ශ කරනු ඇත.
පළාත් සභා මැතිවරණවල අනාගතය පිළිබඳ විවාදය අඛණ්ඩව ඉදිරියට ගෙන යන අතරතුර, හිටපු කොමසාරිස්වරයාගේ මැදිහත්වීම, ප්රජාතාන්ත්රික ආයතනවල නීත්යානුකූලතාව ලැබෙන්නේ ජනතාවගේ කැමැත්ත නිදහස් හා සාධාරණ මැතිවරණ හරහා ප්රකාශ කිරීමෙන් පමණක් බවට නිසි කාලීන සිහිකැඳවීමක් ලෙස ක
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.