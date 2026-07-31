Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

එළවළු හිඟයක් ඇතිවිය හැකි බවට ශ්‍රී ලංකාව සැලකිලිමත් වෙයි — සැපයුම් ගැටලු උත්සන්න වේ

31 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
එළවළු හිඟයක් ඇතිවිය හැකි බවට ශ්‍රී ලංකාව සැලකිලිමත් වෙයි — සැපයුම් ගැටලු උත්සන්න වේ

සැපයුම් බාධා එළවළු ලබාගැනීමේ හැකියාව පිළිබඳ සැලකිලිමත්භාවයක් ඇති කරයි

ශ්‍රී ලංකාවේ දේශීය ඉල්ලුම සපුරාලීමට අවශ්‍ය නැතිතාල්ලෑ එළවළු ප්‍රමාණය නඩත්තු කිරීමේ හැකියාව පිළිබඳ ශ්‍රී ලංකාව දැඩි සැලකිල්ලකට ලක්ව, සැලකිය යුතු එළවළු හිඟයක් දෙසට ගමන් කරමින් සිටිය හැකිය.

කෘෂිකාර්මික සැපයුම් දාමයේ ඇති බාධා රටපුරා අත්‍යවශ්‍ය එළවළු ලබාගැනීම අඩාල කිරීමට තර්ජනය කරමින් තිබීම හේතුවෙන්, මෙම ඉඩ ඇති ඌනතාවය පාරිභෝගිකයන්ගේ මෙන්ම කර්මාන්ත පාර්ශ්වකාරයන්ගේ ද අවධානය ආකර්ෂණය කර ගෙන ඇත.

ගැටලුවට හේතු වන සාධක

දේශීය ගොවීන්ට අඛණ්ඩ බෝග අස්වැන්නක් නඩත්තු කිරීමේදී මුහුණ දෙන අභියෝග ඇතුළු, හිඟයේ අවදානම ඇති කිරීමට ඇතැම් මූලික ගැටලු හේතු වන බව විශ්වාස කෙරේ. මෙම තත්ත්වය හේතුවෙන් වෙළෙඳ සල් සහ සිල්ලර අලෙවිසල් ළඟදීම තොග හිඟයකට මුහුණ දෙමින්, සාමාන්‍ය පාරිභෝගිකයන් සඳහා මිල ඉහළ යා හැකි බවට භීතිය ඇති වී ඇත.

  • දේශීය කෘෂිකාර්මික නිෂ්පාදනයේ බාධාකාරීතා
  • බෙදාහැරීමට බලපාන සැපයුම් දාමයේ අසමගිය
  • ගොවිතැන් කටයුතුවලට බලපාන නිෂ්පාදන ආදාන පිරිවැය ඉහළ යාම
  • ඍතු සහ කාළගුණ සම්බන්ධ අභියෝග

සාමාන්‍ය ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට ඇති බලපෑම

එළවළු ශ්‍රී ලාංකික ආහාර රටාවේ ප්‍රධාන අංගයක් ව පවතින අතර, සැලකිය යුතු ඕනෑම හිඟයක් රටපුරා පවුල්වලට, විශේෂයෙන් ම අඛණ්ඩ ආර්ථික පීඩාවන් මධ්‍යයේ දැඩි අයවැයකට හිරවී සිටින පවුල්වලට, දැඩිව දැනෙනු ඇත.

මෙම අවස්ථාවේ දී එළවළු සැපයුමේ ඌනතාවයක් ඇතිවීම, මෑත වසරවලදී රට මුහුණ දුන් පුළුල් ආර්ථික දුෂ්කරතාවලින් තවමත් සුවය ලබමින් සිටින පවුල්වලට අමතර බරක් ගෙන ඒමට ඉඩ ඇත.

ක්ෂණික ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමේ ඉල්ලීම්

ඉදිරි දින කිහිපය තුළ බලධාරීන් සහ කෘෂිකාර්මික විශේෂඥයන් තත්ත්වය සමීපව ඇගයීමට අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, සැපයුම් දාම ස්ථාවර කිරීමට සහ දේශීය ගොවීන්ට නිෂ්පාදන මට්ටම් නඩත්තු කිරීම සඳහා සහාය දැක්වීමට ක්‍රියාශීලී ක්‍රමවේද ගැනීමේ ඉල්ලීම් ප්‍රබල ව ඉදිරිපත් වෙමින් ඇත.

තත්ත්වය දිග හැරෙන විට පාරිභෝගිකයන් දැනුවත්ව සිටින ලෙස දිරිගන්වමින් සිටින අතර, සම්පූර්ණ පරිමාණයේ හිඟයක් ඇති වීම වළකාලීමට ඉක්මනින් මැදිහත් වන ලෙස රජය කෙරෙහි දැඩි පීඩනයක් ද ඇති වෙමින් පවතී.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාවේ ඉහළම සන්නාම 100 රුපියල් බිලියන 652ක් දක්වා ඉහළ යයි — සියයට 17ක වාර්තාගත වර්ධනයක් Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ ඉහළම සන්නාම 100 රුපියල් බිලියන 652ක් දක්වා ඉහළ යයි — සියයට 17ක වාර්තාගත වර්ධනයක්

ශ්‍රී ලංකාවේ වඩාත්ම වටිනා සන්නාම සාමූහිකව වාර්තාගත අගයකට ළඟා වී ඇති අතර, දිවයිනේ ඉහළම සන්නාම 100 දැන් රුපියල් බිලියන 652ක් දක්වා ඉහළ ගොස් ඇත — මෙය පෙර වර්ෂයේ…

31 Jul 2026 Discuss
විපක්ෂ නායක ප්‍රේමදාස මහතා ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථික ය立直ීමට සහාය දිනා ගැනීමට එක්සත් ජනපදයෙන් ඉල්ලීමක් කරයි Sinhala

විපක්ෂ නායක ප්‍රේමදාස මහතා ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථික ය立直ීමට සහාය දිනා ගැනීමට එක්සත් ජනපදයෙන් ඉල්ලීමක් කරයි

ප්‍රේමදාස මහතා අර්බුදයෙන් පසු ප්‍රකෘතිය සඳහා එක්සත් ජනපද නිලධාරීන් සමඟ සාකච්ඡා කරයි විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා, ස්වාධීනත්වයෙන් පසු ශ්‍රී ලංකාව මුහුණ දුන්…

31 Jul 2026 Discuss
හිටපු මැතිවරණ කොමසාරිස් මහින්ද දේශප්‍රිය තේරී පත් නොවූ පළාත් සභා පිළිබඳව අනතුරු අඟවයි Sinhala

හිටපු මැතිවරණ කොමසාරිස් මහින්ද දේශප්‍රිය තේරී පත් නොවූ පළාත් සභා පිළිබඳව අනතුරු අඟවයි

පළපුරුදු මැතිවරණ නිලධාරියා තේරී පත් නියෝජනය දිගු කලක් නොමැතිව පැවතීම පිළිබඳ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාමය උත්කණ්ඨා මතු කරයි හිටපු මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවේ සභාපති මහින්ද…

31 Jul 2026 Discuss