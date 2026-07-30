Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලංකා කාන්තා කණ්ඩායම T20 ලෝක කුසලාන 2026 හි ස්කොට්ලන්තය හමුවේ දැවැන්ත අභියෝගයකට

30 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion

ජාත්‍යන්තර රඟදැක්වීමේ වේදිකාවේ දී ශක්තිමත් හැඟීමක් ඇති කරගැනීමේ අරමුණින් ශ්‍රී ලංකා කාන්තා කි‍්‍රකට් කණ්ඩායම ICC කාන්තා T20 ලෝක කුසලාන 2026 හි ස්කොට්ලන්ත කාන්තා කණ්ඩායමට එරෙහිව ඉදිරිපත් ව, දැඩි ලෙස අපේක්ෂා කරනු ලැබූ මෙම තරගයේ ක්‍රීඩා කරයි.

ලෝකයේ කාන්තා කෙටි ආකෘති ක්‍රිකට් ශූරතාවය සඳහා ලෝකය පුරා සිට තරඟකාරී කණ්ඩායම් සහභාගී වන කාන්තා T20 ලෝක කුසලාන 2026 තරගාවලියේ කොටසක් ලෙස මෙම ගැටුම සිදු වේ.

ශ්‍රී ලංකා කාන්තා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩිකාවන් මෑත වසරවලදී ගතිකභාවයක් ගොඩනගා ගනිමින් කණ්ඩායමේ ගැඹුර වර්ධනය කර ගෙන වටිනා ජාත්‍යන්තර අත්දැකීම් ලබා ගෙන ඇත. ස්කොට්ලන්තයට එරෙහිව ධනාත්මක ප්‍රතිඵලයක් ඔවුන්ගේ ව්‍යාපාරයට සහ තරගාවලියේ ඉදිරි තරගවලට ඔවුන්ගේ ආත්ම විශ්වාසයට සැලකිය යුතු උත්තේජනයක් ලබා දෙනු ඇත.

ස්කොට්ලන්ත කාන්තා කණ්ඩායම, ජාත්‍යන්තර සරඹයේ දී අඩු ශක්තිමත් කණ්ඩායමක් ලෙස සලකනු ලැබුවද, වඩාත් ස්ථාපිත කණ්ඩායම්වලට එරෙහිව පුදුම ජය ලබා ගැනීමේ හැකියාව ප්‍රදර්ශනය කර ඇති අතර, මෙම කීර්තිමත් උත්සවයේ දී ඔවුන්ගේ පැවැත්ම ප්‍රකාශ කිරීමට ඔවුහු දැඩි ලෙස උනන්දු වෙති.

ශ්‍රී ලංකාවේ T20 ලෝක කුසලාන අභිලාෂයන්

ශ්‍රී ලාංකික ක්‍රිකට් රසිකයින් සඳහා, කාන්තා T20 ලෝක කුසලානය ජාතික කාන්තා කණ්ඩායමට ඔවුන්ගේ දක්ෂතා ප්‍රදර්ශනය කිරීමටත්, රට තුළ කාන්තා ක්‍රිකට්වල ජනප්‍රියතාව ඉහළ නැංවීමටත් වැදගත් වේදිකාවක් නියෝජනය කරයි. දිවයිනේ සෑම තැනකම සිටින සහායකයින් තරගාවලිය පුරා කණ්ඩායමේ ප්‍රගතිය සමීපව අනුගමනය කරමින් සිටිති.

ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා රසිකයින් කණ්ඩායමට තරගාවලියේ ගැඹුරට ඉදිරියට ගොස් ලෝක වේදිකාවේ සිත් ගන්නා රඟදැක්වීමක් ලබා දිය හැකි බවට බලාපොරොත්තු ඇතිව, මෙම තරගය ඉමහත් උනන්දුවෙන් නරඹනු ලැබේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

හිටපු ජනාධිපති ගෝඨාභයගේ හිටපු පෞද්ගලික ලේකම් අගෝස්තු 12 දක්වා රිමාන්ඩ් භාරයේ Sinhala

හිටපු ජනාධිපති ගෝඨාභයගේ හිටපු පෞද්ගලික ලේකම් අගෝස්තු 12 දක්වා රිමාන්ඩ් භාරයේ

හිටපු ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂගේ පෞද්ගලික ලේකම්වරයා ලෙස කටයුතු කළ සුගීශ්වර බංඩාර, කොළඹ කොටුව මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයේ විභාගයකට අනුව අගෝස්තු 12 දක්වා රිමාන්ඩ් භාරයේ…

30 Jul 2026 Discuss
බියර් අමුද්‍රව්‍ය නීතිමය ආරවුලේ විරෝධතා ඉදිරිපත් කිරීමට අභියාචනාධිකරණය කාල සීමාව දීර්ඝ කරයි Sinhala

බියර් අමුද්‍රව්‍ය නීතිමය ආරවුලේ විරෝධතා ඉදිරිපත් කිරීමට අභියාචනාධිකරණය කාල සීමාව දීර්ඝ කරයි

බියර් නිෂ්පාදනයේ දී භාවිත කරන අමුද්‍රව්‍ය සම්බන්ධ නීතිමය නඩුවක දී, සීමාශුල්ක කොමසාරිස් ජනරාල් ඇතුළු විත්තිකරුවන්ට තම නිල විරෝධතා ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා ඔක්තෝබර් 2…

30 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලාංකික සිසුවා වන ලසිත ජයසිංහ 67වන ජාත්‍යන්තර ගණිත ඔලිම්පියාඩ් තරඟාවලියේදී රිදී පදක්කම දිනා ගනී Sinhala

ශ්‍රී ලාංකික සිසුවා වන ලසිත ජයසිංහ 67වන ජාත්‍යන්තර ගණිත ඔලිම්පියාඩ් තරඟාවලියේදී රිදී පදක්කම දිනා ගනී

තරුණ ගණිතඥ ලසිත ජයසිංහ 67වන ජාත්‍යන්තර ගණිත ඔලිම්පියාඩ් (IMO) තරඟාවලියෙන් රිදී පදක්කමක් දිනා ගැනීමත් සමඟ ශ්‍රී ලංකාවට සතුටු විය හැකි අවස්ථාවක් උදා වී ඇති අතර,…

30 Jul 2026 Discuss