සත්යාපන පරීක්ෂාව: අඬන ශ්රී ලාංකික විපක්ෂ දේශපාලනඥයෙකුගේ වෛරල් වීඩියෝව පුත්රයාගේ අත්අඩංගුවට ගැනීම සමඟ බොරු ලෙස බැඳ තිබේ
ශ්රී ලාංකික විපක්ෂ දේශපාලනඥයෙකු තම පුත්රයා අත්අඩංගුවට ගැනීම හේතුවෙන් කඳුළු සලන බව කියා සෙව් සමාජ මාධ්යවල පුළුල් ලෙස පැතිරුණු වීඩියෝවක් නොමඟ යවන සුළු බව හෙළිදරව් කෙරෙමින්, එම දර්ශනාවලිය සඳහන් සිදුවීම සමඟ කිසිදු සම්බන්ධයක් නොමැති, සැලකිය යුතු තරම් පැරණි දෙයක් බව සත්ය-පරීක්ෂකයින් විසින් තහවුරු කර ඇත.
චෝදනාවේ අන්තර්ගතය
සමාජ මාධ්ය භාවිතකරුවන් විසින් එම වීඩියෝව, දේශපාලනඥයාගේ චිත්තවේගී ප්රතිචාරය ඔහුගේ පුත්රයා අත්අඩංගුවට ගැනීම නිසා ඇති වූවක් යැයි කියමින් බෙදා ගන්නා ලදී. මෙම සටහන් මාර්ගගතව සැලකිය යුතු ජනප්රියතාවයක් ලබා ගත් අතර, බොහෝ භාවිතකරුවන් දර්ශනාවලියේ සත්යතාව හෝ සන්දර්භය ප්රශ්න නොකොට ඒ කතාව සත්ය ලෙස පිළිගත්හ.
සත්ය-පරීක්ෂකයින් සොයාගත් දේ
AFP සත්ය-පරීක්ෂණ ආයතනයට අනුව, එම වීඩියෝව අදාළ අත්අඩංගුවට ගැනීමට සැලකිය යුතු කාලයකට පෙර ගන්නා ලද්දකි. එනිසා, එම නිශ්චිත සිදුවීමට දේශපාලනඥයාගේ ප්රතිචාරය සටහන් කිරීමට ඊට කිසිසේත්ම හැකි නොවේ. පරීක්ෂකයින් මූලික දර්ශනාවලිය සොයා ගෙන, එය සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනත් අවස්ථාවක, වෙනත් හේතු නිසා පටිගත කළ බව තහවුරු කළහ.
පැරණි අන්තර්ගතය මෙලෙස රැවටිලිකාර ලෙස නැවත ඉදිරිපත් කිරීම — නව, අවධානය ආකර්ෂණය කරගන්නා කතාවක් පවතින දර්ශනාවලියකට සම්බන්ධ කිරීම — සත්යාපනය සිදු වීමට පෙර වීඩියෝ වේගයෙන් පැතිරෙන වේදිකාවල විශේෂයෙන් ව්යාප්ත වෙමින් ආ දොරට ළඟා වූ වැරදි තොරතුරු සංසරණයේ ස්වරූපයක් බවට පත්ව ඇත.
ශ්රී ලාංකික ඩිජිටල් අවකාශයේ වර්ධනය වන ගැටලුවක්
ශ්රී ලංකාව, විශේෂයෙන් දේශපාලනික 緊張 තතු සහිත කාලවලදී, හසුරුවන ලද හෝ නොමඟ යවන ලද සන්දර්භ සහිත මාධ්ය අන්තර්ගතය පැතිරීමේ ක්රමානුකූල ඉහළ යෑමකට සාක්ෂි දරමින් සිටී. විපක්ෂ නායකයින්, රජයේ නිලධාරීන් සහ මහජන පෞරුෂයන් සියල්ලෝම ඒ ආකාරයේ දුරදිශා ප්රචාරණ ව්යාපාරවල ඉලක්ක වී ඇති අතර, නිවැරදි කිරීම් නිකුත් කිරීමට පෙරාතුව ජනමතය ඉක්මනින් බලපෑමකට ලක් කළ හැකිය.
- අදාළ වීඩියෝව පටිගත කළ දිනය පුත්රයාගේ අත්අඩංගුවට ගැනීමට පෙර සිදු වූවකි.
- දර්ශනාවලිය හා අත්අඩංගුවට ගැනීමේ සිදුවීම අතර තහවුරු කළ සම්බන්ධයක් නොපවතී.
- AFP විසින් ස්වාධීනව සත්ය-පරීක්ෂාව සිදු කිරීමෙන් අනතුරුව මෙම කියමන අසත්ය බව හෙළිදරව් විය.
වෛරල් වැරදි තොරතුරුවල අන්තරායන්
මාධ්ය සාක්ෂරතා ප්රවර්ධකයින් දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ අනතුරු අඟවා ඇත්තේ, සත්යය හෙළිදරව් වීමට පෙර නොමඟ යවන සුළු වීඩියෝ හා ඡායාරූප ව්යක්තීන්ට සැලකිය යුතු කීර්ති හානියක් ඇති කළ හැකි බවයි. ශ්රී ලංකාව වැනි, ආයතන කෙරෙහි විශ්වාසය දැනටමත් දුර්වල වී ඇති දේශපාලනිකව සංවේදී පරිසරයක, බොරු කතා වේගයෙන් පැතිරීම දැනුවත් ජනමත ව්යවහාරයට සැබෑ තර්ජනයක් එල්ල කරයි.
සත්ය දර්ශනාවලිය සමඟ අසත්ය සන්දර්භයක් බැඳීම, වැරදි තොරතුරු සංසරණයේ වඩාත්ම රැවටිලිකාර ස්වරූපයකි. මන්ද යත්, එය හා බැඳි ආඛ්යානය සම්පූර්ණයෙන්ම ව්යාජ වූ ද, වීඩියෝව ස්වාභාවිකව සැබෑ ලෙස පෙනෙන නිසාය.
සමාජ මාධ්ය වේදිකාවල සංසරණය වන දේශපාලනිකව සංවේදී අන්තර්ගතයන්හි සත්යතාව තක්සේරු කිරීමේදී, වෛරල් වීඩියෝ බෙදා ගැනීමට පෙර ඒවායේ මූලය හා සන්දර්භය සත්යාපනය කරන ලෙස සහ විශ්වාසනීය සත්ය-පරීක්ෂණ ආයතනවල සහාය ලබා ගන්නා ලෙස මහජනයාගෙන් ඉල්ලා සිටී.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.