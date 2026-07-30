ශ්රී ලංකාව සහ එක්සත් ජනපදය අතර ගැඹුරු වන මිලිටරි සම්බන්ධතාව පිළිබඳව කොමියුනිස්ට් පක්ෂය අනතුරු අඟවයි
ආරක්ෂක සබඳතා පිළිබඳ පරීක්ෂණයක් සඳහා පක්ෂය ඉල්ලීමක් කරයි
ශ්රී ලංකා කොමියුනිස්ට් පක්ෂය (සී.පී.) ශ්රී ලංකාව සහ එක්සත් ජනපදය අතර ක්රමයෙන් තීව්ර වෙමින් පවතින මිලිටරි සම්බන්ධතාව පිළිබඳ දැඩි කනස්සල්ල ප්රකාශ කර ඇති අතර, එවැනි සබඳතා රටේ දීර්ඝකාලීන තුලිත විදේශ ප්රතිපත්තියට සහ නිදහස් විදේශ සම්බන්ධතාවලට හානිකර විය හැකි බවට අනතුරු අඟවා සිටී.
වාමාංශය තුළ වර්ධනය වන අසහනය
කොමියුනිස්ට් පක්ෂයේ ජ්යෙෂ්ඨ නායකයින් කොළඹ සහ වොෂින්ටනය අතර මෑතකාලීන ආරක්ෂක සබඳතාවලට විරෝධය ප්රකාශ කරමින් ශ්රවණීයව声明 දී ඇති අතර, මෙම අන්යෝන්ය ක්රියාකාරකම්වල පුළුල් වෙමින් ඇති ස්වභාවය හදිසි ජන සාකච්ඡාවකට සහ පාර්ලිමේන්තු පරීක්ෂණයකට ලක් විය යුතු බව ඔවුහු තර්ක කරති. ලෝකයේ ඕනෑම ප්රධාන බලවතෙකුගේ උපායමාර්ගික බලපෑම් කවයට ශ්රී ලංකාව ඇදවදා ගැනීමට හැකිවන ඕනෑම ගිවිසුමකට එරෙහිව රට සජාගීව සිටිය යුතු බව පක්ෂය අවධාරණය කරයි.
අවිනිශ්චිතතාවකට මුහුණ දෙන තුලිත ප්රතිපත්තිය
කොමියුනිස්ට් පක්ෂයේ කනස්සල්ල කේන්ද්රගත වන්නේ ස්වාධීනත්වයේ සිට පැවත එන රටේ විදේශ ප්රතිපත්තියේ礎ශිලාව වූ ශ්රී ලංකාවේ ගෞරවනීය තුලිත සම්ප්රදාය වෙතය. එක්සත් ජනපදය සමඟ ගැඹුරු වන මිලිටරි සහයෝගිතාව මෙම මූලධර්මය දුර්වල කිරීමේ අවදානමක් ගෙන දෙන බවත්, විශේෂයෙන් ඉන්දු-පැසිෆික් කලාපය හරහා දිග හැරෙන උග්ර උපායමාර්ගික තරගකාරිත්වය හමුවේ රටට දුරදිග ගෙල් දෙන භූ-දේශපාලනික ප්රතිවිපාක ඇති කළ හැකි බවත් පක්ෂ නායකයෝ තර්ක කරති.
විදේශ රාජ්යයන් සමඟ ඇතිකරගනු ලබන ඕනෑම මිලිටරි හෝ ආරක්ෂක එකඟතාවක් සම්පූර්ණයෙන් විනිවිද පෙනෙන ලෙස ශ්රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුවේ ප්රජාතන්ත්රවාදී අධීක්ෂණයට යටත් විය යුතු බව කොමියුනිස්ට් පක්ෂය අවධාරණය කර ඇත.
විනිවිදභාවය සහ ජන සාකච්ඡාව සඳහා ඉල්ලීම්
ඇමෙරිකානු ආරක්ෂක හා මිලිටරි අධිකාරීන් සමඟ ඇතිකරගෙන ඇති ගිවිසුම් හෝ අවබෝධතා පිළිබඳ සම්පූර්ණ විස්තර හෙළිදරව් කරන ලෙස පක්ෂය රජයෙන් ඉල්ලා සිටී. ජනතාව, විවිධ දේශපාලන පක්ෂ සහ සිවිල් සමාජය මෙම ප්රශ්නය සම්බන්ධයෙන් විවේචනාත්මකව සිතා බැලිය යුතු බවත්, ජාතික වශයෙන් මෙතරම් වැදගත් තීරණ වැසුණු දොරවල් ආසන්නයේ ගනු නොලැබිය යුතු බවත් ද පක්ෂය අවධාරණය කරමින් ඉල්ලා සිටී.
ශ්රී ලංකාව ඓතිහාසිකව එක්සත් ජනපදය, චීනය, ඉන්දියාව සහ රුසියාව ඇතුළු ගෝලීය බලවතුන් ගණනාවක් සමඟ රාජ්යතාන්ත්රික හා වාණිජ සම්බන්ධතා පවත්වාගෙන ආ අතර, තම ස්වෛරීභාවය රැකගැනීම සඳහා මෙම සබඳතා කල්පනාකාරීව සමතුලිත කර ගෙන ඇත. ඕනෑම ප්රබල ජාතියක් කෙරෙහි, විශේෂයෙන් මිලිටරි ක්ෂේත්රයේ, ඇතිවන නැඹුරුවක් එම සමතුලිතතාවයට මූලික තර්ජනයක් ගෙනදෙන බව වාමාංශික විචාරකයෝ දිගු කලක් තිස්සේ තර්ක කරමින් සිටිති.
කොමියුනිස්ට් පක්ෂයේ කනස්සල්ලට රජය තවමත් නිල ප්රතිචාරයක් ලබා දී නොමැත. ශ්රී ලංකාව සංකීර්ණ හා වේගයෙන් වෙනස් වෙමින් ඇති කලාපීය ආරක්ෂක තත්ත්වයක් හමුවේ ගමන් කරන්නට සිදු වෙත්ම මෙම විවාදය තීව්ර වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.