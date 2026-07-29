Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

මන්නාරම් වෙරළ තීරයේ දී සිදු කළ විශාල මුහුදු පිපිඤ්ඤා (sea cucumber)밀수 කඩාකප්පල් මෙහෙයුමකින් ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාවෙන් සැකකරුවන් 12 දෙනෙකු දැලේ

29 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
මන්නාරම් වෙරළ තීරයේ දී සිදු කළ විශාල මුහුදු පිපිඤ්ඤා (sea cucumber)밀수 කඩාකප්පල් මෙහෙයුමකින් ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාවෙන් සැකකරුවන් 12 දෙනෙකු දැලේ

ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව මන්නාරම් ඉදිරිපස මුහුදු ප්‍රදේශයේ දී සිදු කළ සැලකිය යුතු මිලිටරී මෙහෙයුමකින් සැකකරුවන් 12 දෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන මුහුදු පිපිඤ්ඤා 14,000 කට අධික ප්‍රමාණයක් අත්පත් කර ගත් බව බලධාරීන් තහවුරු කළේය.

නීති විරෝධී වෙළඳාම ඉලක්ක කළ විශාල පරිමාණ මෙහෙයුම

එම ප්‍රදේශයේ නීති විරෝධී ලෙස මුහුදු පිපිඤ්ඤා අස්වැනුම් කිරීම හා密수 ගෙනයාම සම්බන්ධයෙන් ලැබුණු බුද්ධි අංශ තොරතුරු මත පදනම් ව නාවික හමුදා නිලධාරීන් මෙම ඉලක්කගත මෙහෙයුම ආරම්භ කළහ. මුහුදු පිපිඤ්ඤා 14,000 කට අධික ප්‍රමාණයකින් යුත් මෙම ප්‍රමාණය, ශ්‍රී ලංකාවේ උතුරු වෙරළ තීරය දිගේ මෑත කාලය තුළ සටහන් වූ වඩාත් සැලකිය යුතු සිරකිරීම් අතර ගැනේ.

අත්අඩංගුවට ගත් පුද්ගලයන් 12 දෙනා, ආරක්ෂිත මුහුදු ජීවී විශේෂය එකතු කිරීම හා ජාවාරමේ නියැලීමට සෘජුව සම්බන්ධ වූ අය ලෙස විශ්වාස කෙරේ. සැකකරුවන් සියලු දෙනාම වැඩිදුර විමර්ශන හා නෛතික කටයුතු සඳහා අදාළ බලධාරීන් වෙත භාර දෙන ලදී.

තර්ජනයට ලක් වූ ආරක්ෂිත විශේෂයක්

මුහුදු පතුල් පරිසර පද්ධතිවල සෞඛ්‍යය රැකගැනීමේ පාරිසරික වශයෙන් ඇති වැදගත්කම හේතුවෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ මුහුදු පිපිඤ්ඤා ආරක්ෂිත සමුද්‍ර විශේෂයක් ලෙස වර්ගීකරණය කර ඇත. ඒවා අස්වනු නෙලීම හා අපනයනය කිරීම සම්බන්ධයෙන් නෛතික සීමාවන් පැනවී ඇතත්, ඒවා රසකැවිල්ලක් ලෙස සැලකෙන හා සාම්ප්‍රදායික වෛද්‍ය විද්‍යාවේ භාවිතා කෙරෙන ආසියාවේ ඇතැම් කොටස් ඇතුළු විදේශ වෙළඳපොළවල ඉල්ලුම, භූගත වෙළඳාම දිගින් දිගටම ප්‍රවර්ධනය කරයි.

ශ්‍රී ලංකාවේ වයඹ වෙරළ තීරය දිගේ පිහිටි මන්නාරම, ජාත්‍යන්තර මුහුදු මාර්ගවලට සමීප වීම හේතුවෙන් දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ නීති විරෝධී සමුද්‍ර ජාවාරම් ක්‍රියාකාරකම් සඳහා උණුසුම් ස්ථානයක් ලෙස හඳුනාගෙන ඇත.

සමුද්‍ර ආරක්ෂාව සඳහා ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව නැවත සිය කැපවීම තහවුරු කරයි

ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව මෑත වසරවලදී ආරක්ෂිත සමුද්‍ර ජීවීන්ගේ නීති විරෝධී වෙළඳාම මර්දනය කිරීම සඳහා වෙරළාසන්න ජලයේ මුර සංචාරයන් තීව්‍ර කර ඇත. රටේ සමුද්‍ර ජෛව විවිධත්වය ආරක්ෂා කිරීම සහ පරිසර නීති ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා වන පුළුල් ජාතික උත්සාහයේ කොටසක් ලෙස මෙවැනි මෙහෙයුම් ඉදිරියටත් ක්‍රියාත්මක වනු ඇති බව නිලධාරීන් නැවත ප්‍රකාශ කළහ.

අත්පත් කර ගත් මුහුදු පිපිඤ්ඤා හා ආශ්‍රිත සාක්ෂි, ඉදිරි නෛතික ක්‍රියාවලිය අධීක්ෂණය කරනු ඇති අදාළධීවර හා වනජීවී බලධාරීන්ගේ භාරකාරත්වය යටතේ තබා ඇත.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ඇම්බර් අනතුරු ඇඟවීම: ශ්‍රී ලංකාවේ වෙරළ තීරය දිගේ දැඩි සුළං සහ රළු මුහුදු තත්ත්ව පිළිබඳ කාලගුණ දෙපාර්තමේන්තුව අවවාද කරයි Sinhala

ඇම්බර් අනතුරු ඇඟවීම: ශ්‍රී ලංකාවේ වෙරළ තීරය දිගේ දැඩි සුළං සහ රළු මුහුදු තත්ත්ව පිළිබඳ කාලගුණ දෙපාර්තමේන්තුව අවවාද කරයි

ශ්‍රී ලංකා කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව, දිවයිනේ වෙරළාසන්න ප්‍රදේශ කිහිපයකට බලපාන දැඩි සුළං සහ රළු මුහුදු තත්ත්වයන් පිළිබඳව වෙරළාසන්න ජනතාව සහ නාවිකයන්…

29 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ ජැවලින් තරුව 2026 කොමන්වෙල්ත් ක්‍රීඩා උළෙලේදී චොප්රා-නදීම් සංග්‍රාමයට බාධා කිරීමට සූදානම් Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ ජැවලින් තරුව 2026 කොමන්වෙල්ත් ක්‍රීඩා උළෙලේදී චොප්රා-නදීම් සංග්‍රාමයට බාධා කිරීමට සූදානම්

ග්ලාස්ගෝහිදී පැවැත්වෙන 2026 කොමන්වෙල්ත් ක්‍රීඩා උළෙලේ ජැවලින් විසිකිරීමේ තරඟාවලියේදී ඉන්දියාවේ ඔලිම්පික් ශූරයා නීරාජ් චොප්රා සහ පාකිස්තානයේ ලෝක වාර්තා හිමිකරු…

29 Jul 2026 Discuss
යුරෝපා සංගමයේ වෙළඳ යෝජනා ක්‍රමය යටතේ ශ්‍රී ලංකාවේ ඇඳුම් පැළඳුම් අංශයට බරපතළ තර්ජනයක් — කර්මාන්ත සංවිධානය අනතුරු අඟවයි Sinhala

යුරෝපා සංගමයේ වෙළඳ යෝජනා ක්‍රමය යටතේ ශ්‍රී ලංකාවේ ඇඳුම් පැළඳුම් අංශයට බරපතළ තර්ජනයක් — කර්මාන්ත සංවිධානය අනතුරු අඟවයි

ශ්‍රී ලංකාවේ ඉතාමත් වැදගත් ඇඳුම් පැළඳුම් කර්මාන්තය යුරෝපා සංගමයේ සාමාන්‍යකෘත මනාප ක්‍රමය ප්ලස් (GSP+) වෙළඳ සම්බන්ධතාව යටතේ සැලකිය යුතු අවදානම්වලට මුහුණ දෙමින්…

29 Jul 2026 Discuss