Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

හොලිවුඩ් නළුවෙකු වන ජැරඩ් ලෙටෝට එරෙහිව කාන්තාවන් සිව් දෙනෙකුගෙන් සපරාධී ලිංගික හැසිරීම් පිළිබඳ චෝදනා

29 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
හොලිවුඩ් නළුවෙකු වන ජැරඩ් ලෙටෝට එරෙහිව කාන්තාවන් සිව් දෙනෙකුගෙන් සපරාධී ලිංගික හැසිරීම් පිළිබඳ චෝදනා

හොලිවුඩ් නළුවෙකු හා සංගීතඥයෙකු වන ජැරඩ් ලෙටෝට එරෙහිව සපරාධී ලිංගික හැසිරීම් සම්බන්ධ බරපතල චෝදනා එල්ල වී ඇති අතර, ඔස්කාර් සම්මාන ලාභී මෙම නළුවාට එරෙහිව කාන්තාවන් සිව් දෙනෙකු ඉදිරිපත් ව ඇත.

හොලිවුඩ්හි වඩාත් කීර්තිමත් චරිතයන්ගෙන් කෙනෙකු ලෙස සැලකෙන ලෙටෝ, ප්‍රධාන චිත්‍රපටවල රංගනයෙන් මෙන්ම "තර්ටි සෙකන්ඩ්ස් ටු මාර්ස්" රොක් කණ්ඩායමේ ප්‍රධාන ගායකයා ලෙස සිය දායකත්වය ලබා දෙන ඔහු සම්බන්ධ ව මෙම චෝදනා ඉදිරිපත් වීම සැලකිය යුතු සිදුවීමකි.

චෝදනා එළිදරව් වීම

කාන්තාවන් සිව් දෙනෙකු ස්වාධීනව ලෙටෝට එරෙහිව සපරාධී ලිංගික හැසිරීම් සම්බන්ධ චෝදනා ඉදිරිපත් කර ඇති අතර, මෙමඟින් මෑත වසරවල තුළ මෙවැනි චෝදනාවලට මුහුණ දුන් විනෝදාස්වාද කර්මාන්තයේ ප්‍රකට පුද්ගලයන්ගේ ලැයිස්තුවට ඔහුගේ නමද එකතු වී ඇත.

ලෙටෝට එරෙහි මෙම චෝදනා, කර්මාන්තය තුළ බලගතු චරිතයන්ට එරෙහිව හඬ නැගීමට ගොදුරුවූවන් දිරිගන්වමින් ඇතිවූ ව්‍යාපාරවල ඉදිරිගමනය අඛණ්ඩව පවතින බවට සාක්‍ෂියකි.

ප්‍රකට පෞද්ගලිකත්වයක් විමර්ශනයට ලක් වෙයි

ඩලස් බයර්ස් ක්ලබ් චිත්‍රපටයේ රඟපෑමට හොඳම සහාය නළු සම්මාන ඇකඩමි සම්මානය දිනාගත් ලෙටෝ, සිය වෘත්තීය ජීවිතය පුරාවටම චිත්‍රපට හා සංගීත යන දෙඅංශයෙහිම කැපී පෙනෙන ස්ථානයක් දිනාගෙන ඇත. ප්‍රධාන චිත්‍රපට මාලා නිෂ්පාදනවල ද රංගනයෙන් දායකවූ ඔහු ජාත්‍යන්තර ප්‍රේක්ෂකයන් අතර හොඳින් හඳුනාගත් පෞද්ගලිකත්වයක් ලෙස සැලකේ.

මෙම චෝදනා මතුවීමත් සමඟ ජාත්‍යන්තරව සැලකිය යුතු අවධානයක් ඇතිවනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, ගෝලීය විනෝදාස්වාද සිදුවීම් සූക්ෂ්මව නිරීක්ෂණය කරන ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රේක්ෂකයන් ද ඊට ඇතුළත් වේ.

චෝදනාවල ස්වභාවය සහ ඕනෑම විය හැකි නීතිමය ක්‍රියාමාර්ග සම්බන්ධ වැඩිදුර තොරතුරු, කතාව දියුණු වන ඉදිරි දිනවල එළිපත්තට ළඟා වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

සේවා ආයුධයෙන් වෙඩි තබාගත් පොලිස් නිලධාරියෙක් මියයයි Sinhala

සේවා ආයුධයෙන් වෙඩි තබාගත් පොලිස් නිලධාරියෙක් මියයයි

පොලිස් නිලධාරියෙක් තමාගේම සේවා ගිනි අවියෙන් වෙඩි තබාගෙන මිය ගොස් ඇති බව බලධාරීන් තහවුරු කර ඇත. නිලධාරියාගේ මරණයට තුඩු දුන් මෙම ඛේදජනක සිදුවීම, ශ්‍රී ලංකා…

29 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකා භාණ්ඩාගාර බිල් පොලී අනුපාත පහළට — මහ බැංකුව රුපියල් බිලියන 140ක් නිකුත් කරයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකා භාණ්ඩාගාර බිල් පොලී අනුපාත පහළට — මහ බැංකුව රුපියල් බිලියන 140ක් නිකුත් කරයි

නවතම වෙන්දේසියේදී ශ්‍රී ලංකාවේ භාණ්ඩාගාර බිල් පොලී අනුපාතවල සුළු පහළ යාමක් වාර්තා වූ අතර, රජය රුපියල් බිලියන 140ක් වටිනා කෙටි කාලීන ණය මෙවලම් සාර්ථකව අලෙවි කළ…

29 Jul 2026 Discuss
විනිසුරුවන්ගේ විශ්‍රාම වයස් විවාදය සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකා නීතිඥ සංගමය විශේෂ මහා සභා රැස්වීමක් කැඳවයි Sinhala

විනිසුරුවන්ගේ විශ්‍රාම වයස් විවාදය සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකා නීතිඥ සංගමය විශේෂ මහා සභා රැස්වීමක් කැඳවයි

රටේ අධිකරණයේ විනිසුරුවන්ගේ අනිවාර්ය විශ්‍රාම වයස පිළිබඳ මතභේදාත්මක ප්‍රශ්නය සාකච්ඡා කිරීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා නීතිඥ සංගමය (BASL) කොළඹ පිහිටි එහි මූලස්ථානයේදී විශේෂ…

29 Jul 2026 Discuss