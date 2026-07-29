Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

පාකිස්තාන් පාලිත කාශ්මීරයේ මැතිවරණ ගැටුම්වලදී මරණ සංඛ්‍යාව 20 දක්වා ඉහළට

29 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
පාකිස්තාන් පාලිත කාශ්මීරයේ මැතිවරණ ගැටුම්වලදී මරණ සංඛ්‍යාව 20 දක්වා ඉහළට

පාකිස්තාන් පාලිත කාශ්මීරයේ මැතිවරණයට සම්බන්ධ කලබලකාරී තත්ත්වයන් මධ්‍යයේ රැස්වූ ජනකායන් ඉලක්ක කරමින් ආරක්ෂක හමුදා වෙඩි තැබීමට සහ කඳුළු ගෑස් යෙදවීමට පෙළඹුණු අතර, ඉන් ඇති වූ දරුණු ගැටුම් හේතුවෙන් දිවි අහිමි වූවන් ගණන අවම වශයෙන් 20 දක්වා ළඟා වී ඇත.

මැතිවරණ සමයේ ප්‍රචණ්ඩත්වය දැල්වෙයි

මතභේදාත්මක ප්‍රදේශය තුළ ආරක්ෂක නිලධාරීන් විරෝධතාකරුවන්ට එරෙහිව සජීව උණ්ඩ සහ ජනකාය පාලන ක්‍රමෝපායන් භාවිත කිරීමත් සමඟ, මෙම මාරාන්තික සිදුවීම් ආතතීන්ගේ බරපතළ උත්සන්නයක් සනිටුහන් කරයි. මෙම ප්‍රචණ්ඩත්වය සමස්ත කලාපය පුරා කම්පනයක් ඇති කරමින්, පාකිස්තාන් පාලිත කාශ්මීරයේ ඇති වෙමින් පවතින ආන්දෝලනාත්මක තත්ත්වය කෙරෙහි හදිසි අවධානය යොමු කර ඇත.

අවම වශයෙන් මරණ 20ක් සිදු වී ඇති බව තහවුරු වී ඇති අතර, බලපෑමට ලක් වූ ප්‍රදේශවලින් වාර්තා දිගින් දිගටම පැමිණෙමින් පවතින බැවින් සංඛ්‍යාව තව දුරටත් ඉහළ යා හැකි බවට භීතිය ඇති වී ඇත. මෙය සිදුවීම්වල බරපතළකම ඉස්මතු කරයි.

ආරක්ෂක හමුදා මාරාන්තික හා අමාරාන්තික ක්‍රමෝපායන් යොදවයි

ජනකායන් පාලනය කිරීමේ උත්සාහයක් ලෙස බලධාරීන් ගිනි අවි සහ කඳුළු ගෑස් යන දෙකම යොදවා ගත් නමුත්, වාර්තා වූ හානිවල විශාලත්වය සැලකිල්ලට ගත් කල ඒ ප්‍රතිචාරය ව්‍යාපකව හෙළා දකිනු ලබයි. මැතිවරණ සමයක සිවිල් වැසියන්ට එරෙහිව සජීව ගිනි අවි භාවිත කිරීම මානව හිමිකම් නිරීක්ෂකයන් අතර බරපතළ කනස්සල්ල ඇති කර ඇත.

කලාපීය වැදගත්කම

පාකිස්තාන් පාලිත කාශ්මීරය, පාකිස්තානය සහ ඉන්දියාව අතර පවතින පුළුල් භෞමික ආරවුලේ හදවතේ පිහිටා, දිගුකලක් තිස්සේ ගැඹුරු දේශපාලන සංවේදීතාවක් සහිත ප්‍රදේශයක් ලෙස සැලකී ඇත. ඓතිහාසිකව, මෙම ප්‍රදේශයේ මැතිවරණ සමයන් කලබලකාරී ගිනිගොඩ ලෙස ක්‍රියා කර ඇති අතර, නිකුත් වූ නවතම ප්‍රචණ්ඩත්වය මෑත ඉතිහාසයේ වඩාත් මාරාන්තික සිදුවීම් අතරට ගැනෙයි.

ජාත්‍යන්තර නිරීක්ෂකයන් සහ මානව හිමිකම් සංවිධාන මෙම ඝාතනයන් සම්බන්ධ ස්වාධීන විමර්ශනයක් ඉල්ලා සිටිය හැකි බව අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, මරණවලට වගකිව යුතු අය හඳුනාගෙන කලාපයේ සිවිල් වැසියන්ගේ ආරක්ෂාව තහවුරු කරන ලෙස බලධාරීන් කෙරෙහි පීඩනය ඉහළ යමින් පවතී.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

සේවා ආයුධයෙන් වෙඩි තබාගත් පොලිස් නිලධාරියෙක් මියයයි Sinhala

සේවා ආයුධයෙන් වෙඩි තබාගත් පොලිස් නිලධාරියෙක් මියයයි

පොලිස් නිලධාරියෙක් තමාගේම සේවා ගිනි අවියෙන් වෙඩි තබාගෙන මිය ගොස් ඇති බව බලධාරීන් තහවුරු කර ඇත. නිලධාරියාගේ මරණයට තුඩු දුන් මෙම ඛේදජනක සිදුවීම, ශ්‍රී ලංකා…

29 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකා භාණ්ඩාගාර බිල් පොලී අනුපාත පහළට — මහ බැංකුව රුපියල් බිලියන 140ක් නිකුත් කරයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකා භාණ්ඩාගාර බිල් පොලී අනුපාත පහළට — මහ බැංකුව රුපියල් බිලියන 140ක් නිකුත් කරයි

නවතම වෙන්දේසියේදී ශ්‍රී ලංකාවේ භාණ්ඩාගාර බිල් පොලී අනුපාතවල සුළු පහළ යාමක් වාර්තා වූ අතර, රජය රුපියල් බිලියන 140ක් වටිනා කෙටි කාලීන ණය මෙවලම් සාර්ථකව අලෙවි කළ…

29 Jul 2026 Discuss
විනිසුරුවන්ගේ විශ්‍රාම වයස් විවාදය සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකා නීතිඥ සංගමය විශේෂ මහා සභා රැස්වීමක් කැඳවයි Sinhala

විනිසුරුවන්ගේ විශ්‍රාම වයස් විවාදය සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකා නීතිඥ සංගමය විශේෂ මහා සභා රැස්වීමක් කැඳවයි

රටේ අධිකරණයේ විනිසුරුවන්ගේ අනිවාර්ය විශ්‍රාම වයස පිළිබඳ මතභේදාත්මක ප්‍රශ්නය සාකච්ඡා කිරීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා නීතිඥ සංගමය (BASL) කොළඹ පිහිටි එහි මූලස්ථානයේදී විශේෂ…

29 Jul 2026 Discuss