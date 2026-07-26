Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

බංග්ලාදේශ වෙරළ තීරයෙන් සාගරයේ දින 36ක් අතරමං වූ ශ්‍රී ලාංකික පියා සහ පුත්‍රයා බේරාගනී

26 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
බංග්ලාදේශ වෙරළ තීරයෙන් සාගරයේ දින 36ක් අතරමං වූ ශ්‍රී ලාංකික පියා සහ පුත්‍රයා බේරාගනී

මාසයකට වැඩි කාලයක් සාගරයේ ගසාගෙන ගිය පසු අද්භූත බේරීමක්

බංග්ලාදේශ වෙරළ තීරයෙන් අසාමාන්‍ය ලෙස දින 36ක් සාගරයේ අතරමං වී සිටි ශ්‍රී ලාංකික පියෙකු සහ ඔහුගේ පුත්‍රයෙකු ජීවතුන් අතර සිටිය දී සොයාගෙන බේරාගෙන ඇති අතර, බලධාරීන් මෙය විශිෂ්ට ජීවිතාරක්ෂා කථාවක් ලෙස හඳුන්වා දෙමින් සිටිති.

සාගරයේ දරාගත නොහැකි දුෂ්කරතාවක්

සම්පූර්ණ අනන්‍යතාව තවමත් හෙළිදරව් නොකළ මෙම දෙදෙනා, බංග්ලාදේශ ජලසීමාවල ක්‍රියාත්මක වූ බේරුම්කරුවන් විසින් සොයාගනු ලැබීමට පෙර මාසයකට වැඩි කාලයක් විවෘත සාගරයේ ගත කළේය. සතිපහකට වැඩි කාලයක් ස්ථාවර නෞකාවක් හෝ විශ්වාසදායක දිශානිර්ණය කිරීමේ මාධ්‍යයක් නොමැතිව, මානව ඉවසීමේ සීමාවන් පරීක්ෂාවට ලක් කළ තත්ත්ව යටතේ මෙම දෙදෙනා ජීවිතය රැකගත්හ.

ශ්‍රී ලංකාවේ පවුල්වලට සහනයක්

බේරාගැනීමේ ප්‍රවෘත්තිය, ශ්‍රී ලංකාවේ නිවසේ සිට අතරමං වූ දෙදෙනා පිළිබඳ ආතුරයෙන් බලා සිටි පවුලේ සාමාජිකයන්ට හා ආදරණීයයන්ට අතිවිශාල සහනයක් ගෙනවිත් ඇත. දිගු කලක් ගතවත්ම ඔවුන්ගේ සුරක්ෂිතතාව පිළිබඳ දැඩි භීතිය උද්ගත වී තිබිණ.

බලධාරීන්ගේ ප්‍රතිචාරය

බේරාගැනීමේ මෙහෙයුමට බංග්ලාදේශ නාවික බලධාරීන් සම්බන්ධ වූ අතර, ශ්‍රී ලංකා නිලධාරීන් ද තත්ත්වය පිළිබඳව දැනුම්දී ඇත. දිවි ගලවාගත් දෙදෙනාට වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර සහ කොන්සියුලර් සහায්‍ය ලබාදෙන අතර, ඔවුන් ස්වදේශය බලා ආපසු යාම සඳහා කටයුතු සූදානම් කෙරෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

මෙම සිදුවීම නැවත වරක් සාගරයේ ගමන් කරන පුද්ගලයන්ට එල්ල වන ඉතා සැබෑ අනතුරු කෙරෙහි අවධානය යොමු කරන අතර, බෙංගාල බොක්ක සහ ඒ ආශ්‍රිත ප්‍රදේශවල විවෘත ජලයේ ඇතිවිය හැකි භයානක තත්ත්වයන් පිළිබඳ බැරෑරුම් මතක් කිරීමක් ද වේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

සර්වෝච්ච අධිකරණ විනිසුරුවන්ගේ ධුර කාලය පිළිබඳ මහජන ජනමත විචාරණයක් පැවැත්විය යුතු බව නාමල් රාජපක්ෂ ප්‍රකාශ කරයි Sinhala

සර්වෝච්ච අධිකරණ විනිසුරුවන්ගේ ධුර කාලය පිළිබඳ මහජන ජනමත විචාරණයක් පැවැත්විය යුතු බව නාමල් රාජපක්ෂ ප්‍රකාශ කරයි

සර්වෝච්ච අධිකරණ විනිසුරුවන්ගේ ධුර කාලය සම්බන්ධයෙන් ගනු ලබන ඕනෑම තීරණයක් පාර්ලිමේන්තුව තනිව ගත යුතු නොව, ජනමත විචාරණයක් මඟින් මහජනතාව වෙත භාර දිය යුතු බව ශ්‍රී…

26 Jul 2026 Discuss
පෝට් සිටියේ රුධිරය: කොළඹ ඝාතනය ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රියාත්මක චීන සයිබර් වංචා ජාලයන් හෙළිදරව් කරයි Sinhala

පෝට් සිටියේ රුධිරය: කොළඹ ඝාතනය ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රියාත්මක චීන සයිබර් වංචා ජාලයන් හෙළිදරව් කරයි

කොළඹ පෝට් සිටි සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය තුළ සිදු වූ නිර්දය ඝාතනයක් හේතුවෙන්, ශ්‍රී ලංකාවේ නිහඬව මුල් බැස ගනිමින් තිබූ බව බලධාරීන් පවසන සෙවනැලි අපරාධ පරිසර පද්ධතියකට…

26 Jul 2026 Discuss
විදේශීය ගිරවුන් 64ක් සොරාගෙන යාමට තැත් කළ ශ්‍රී ලාංකිකයන් දෙදෙනෙකු බන්ධනාගත කිරීමේ ගාර්ගික ගුවන්තොටුපොළේදී Sinhala

විදේශීය ගිරවුන් 64ක් සොරාගෙන යාමට තැත් කළ ශ්‍රී ලාංකිකයන් දෙදෙනෙකු බන්ධනාගත කිරීමේ ගාර්ගික ගුවන්තොටුපොළේදී

විදේශීය පරවියන් 64 දෙනෙකු සතුව තිබූ ශ්‍රී ලාංකික පුරවැසියන් දෙදෙනෙකු බණ්ඩාරනායක ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපොළේදී (BIA) අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති බව බලධාරීන් තහවුරු කර ඇත.…

26 Jul 2026 Discuss