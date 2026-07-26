බංග්ලාදේශ වෙරළ තීරයෙන් සාගරයේ දින 36ක් අතරමං වූ ශ්රී ලාංකික පියා සහ පුත්රයා බේරාගනී
මාසයකට වැඩි කාලයක් සාගරයේ ගසාගෙන ගිය පසු අද්භූත බේරීමක්
බංග්ලාදේශ වෙරළ තීරයෙන් අසාමාන්ය ලෙස දින 36ක් සාගරයේ අතරමං වී සිටි ශ්රී ලාංකික පියෙකු සහ ඔහුගේ පුත්රයෙකු ජීවතුන් අතර සිටිය දී සොයාගෙන බේරාගෙන ඇති අතර, බලධාරීන් මෙය විශිෂ්ට ජීවිතාරක්ෂා කථාවක් ලෙස හඳුන්වා දෙමින් සිටිති.
සාගරයේ දරාගත නොහැකි දුෂ්කරතාවක්
සම්පූර්ණ අනන්යතාව තවමත් හෙළිදරව් නොකළ මෙම දෙදෙනා, බංග්ලාදේශ ජලසීමාවල ක්රියාත්මක වූ බේරුම්කරුවන් විසින් සොයාගනු ලැබීමට පෙර මාසයකට වැඩි කාලයක් විවෘත සාගරයේ ගත කළේය. සතිපහකට වැඩි කාලයක් ස්ථාවර නෞකාවක් හෝ විශ්වාසදායක දිශානිර්ණය කිරීමේ මාධ්යයක් නොමැතිව, මානව ඉවසීමේ සීමාවන් පරීක්ෂාවට ලක් කළ තත්ත්ව යටතේ මෙම දෙදෙනා ජීවිතය රැකගත්හ.
ශ්රී ලංකාවේ පවුල්වලට සහනයක්
බේරාගැනීමේ ප්රවෘත්තිය, ශ්රී ලංකාවේ නිවසේ සිට අතරමං වූ දෙදෙනා පිළිබඳ ආතුරයෙන් බලා සිටි පවුලේ සාමාජිකයන්ට හා ආදරණීයයන්ට අතිවිශාල සහනයක් ගෙනවිත් ඇත. දිගු කලක් ගතවත්ම ඔවුන්ගේ සුරක්ෂිතතාව පිළිබඳ දැඩි භීතිය උද්ගත වී තිබිණ.
බලධාරීන්ගේ ප්රතිචාරය
බේරාගැනීමේ මෙහෙයුමට බංග්ලාදේශ නාවික බලධාරීන් සම්බන්ධ වූ අතර, ශ්රී ලංකා නිලධාරීන් ද තත්ත්වය පිළිබඳව දැනුම්දී ඇත. දිවි ගලවාගත් දෙදෙනාට වෛද්ය ප්රතිකාර සහ කොන්සියුලර් සහায්ය ලබාදෙන අතර, ඔවුන් ස්වදේශය බලා ආපසු යාම සඳහා කටයුතු සූදානම් කෙරෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
මෙම සිදුවීම නැවත වරක් සාගරයේ ගමන් කරන පුද්ගලයන්ට එල්ල වන ඉතා සැබෑ අනතුරු කෙරෙහි අවධානය යොමු කරන අතර, බෙංගාල බොක්ක සහ ඒ ආශ්රිත ප්රදේශවල විවෘත ජලයේ ඇතිවිය හැකි භයානක තත්ත්වයන් පිළිබඳ බැරෑරුම් මතක් කිරීමක් ද වේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.