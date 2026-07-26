පෝට් සිටියේ රුධිරය: කොළඹ ඝාතනය ශ්රී ලංකාවේ ක්රියාත්මක චීන සයිබර් වංචා ජාලයන් හෙළිදරව් කරයි
කොළඹ පෝට් සිටි සංවර්ධන ව්යාපෘතිය තුළ සිදු වූ නිර්දය ඝාතනයක් හේතුවෙන්, ශ්රී ලංකාවේ නිහඬව මුල් බැස ගනිමින් තිබූ බව බලධාරීන් පවසන සෙවනැලි අපරාධ පරිසර පද්ධතියකට — මෙරට ප්රාදේශීය මාර්ගගත වංචා කේන්ද්රස්ථානයක් බවට පත් කළ, සංකීර්ණ ලෙස සංවිධානගත චීන සයිබර් වංචා මෙහෙයුම්වලට — දැඩි අවධානයක් යොමු වී ඇත.
පෝට් සිටිය කළඹා දැමූ ඝාතනය
කොළඹ පෝට් සිටි පරිශ්රය තුළ සිදු වූ මෙම ඝාතනය නීතිය ක්රියාත්මක කිරීමේ ආයතන සහ ව්යාපාරික ප්රජාව යන දෙඅංශයෙහිම දැඩි කම්පනයක් ඇති කර ඇත. මුලදී හුදකලා ප්රචණ්ඩ සිද්ධියක් ලෙස පෙනී ගිය මෙය ක්රමයෙන් වඩාත් බියකරු යමක් බවට හෙළිදරව් වී ඇති අතර, ශ්රී ලංකාවේ ස්ථාවරයක් ගොඩනඟා ගෙන ඇති චීන-පාලිත සයිබර් වංචා සින්ඩිකේට්වල භූගත ලෝකය සමඟ ඝාතනය සෘජුව සම්බන්ධ බව විමර්ශකයන් විශ්වාස කරයි.
ශ්රී ලංකාවේ වඩාත්ම ප්රකට හා ප්රචාරය ලද සංවර්ධන කලාපයන්ගෙන් එකක් තුළ එවැනි අපරාධ ජාලයන් මෙතරම් ගැඹුරින් කෙසේ රූකඩ කරගෙන ඇත්ද යන්න පිළිබඳ හදිසි ප්රශ්න මෙම සිද්ධිය ඉස්මතු කර ඇත.
සයිබර් වංචා සින්ඩිකේට්වලට නව ගෙදරක්
විමර්ශකයන්ට අනුව, ශ්රී ලංකාවේ සාපේක්ෂ වශයෙන් විවෘත ආයෝජන පරිසරය සහ ක්රමයෙන් වර්ධනය වන ඩිජිටල් යටිතල පහසුකම් උපයෝගී කරගනිමින්, ආසියාව පුරා ගොදුරන් ඉලක්ක කරගත් විශාල පරිමාණ මාර්ගගත වංචා මෙහෙයුම් — රොමාන්ටික් වංචා, ගුප්ත මුදල් ආයෝජන වංචා සහ සංකීර්ණ පනාගෑමේ සිද්ධි ඇතුළුව — ක්රියාත්මක කිරීමට චීන අපරාධ සංවිධාන ශ්රී ලංකාව යොදා ගෙන ඇත.
මෙම තර්ජනය ශ්රී ලංකාවට පමණක් සීමා නොවේ. මෑත වර්ෂවලදී කාම්බෝජය, මියන්මාරය සහ පිලිපීනය යන රටවල ද මෙවැනි ජාලයන් බිඳ දමා ඇති අතර, එම රටවල පීඩනය වැඩි වෙද්දී විකල්ප මෙහෙයුම් කේන්ද්රස්ථාන ක්රියාශීලීව සොයන අපරාධ කණ්ඩායම් ශ්රී ලංකාව ක්රමයෙන් ආකර්ශනීය ගමනාන්තයක් ලෙස සළකන බව ආරක්ෂක විශ්ලේෂකයන් අනතුරු අඟවයි.
නොතකා හරිනු ලැබූ අනතුරු ලකුණු
පෝට් සිටි ඝාතනය ප්රශ්නය ප්රසිද්ධ ආලෝකයට ගෙන ඒමට පෙරාතුව ද, යම් කාලයක් තිස්සේ අනතුරු ලකුණු පැවති බව නීතිය ක්රියාත්මක කිරීමේ ආරංචිමාර්ග පෙන්වා දෙයි. විමර්ශකයන් ඉස්මතු කළ ගැටළු අතර:
- සංචාරක හෝ ව්යාපාරික වීසා මත ශ්රී ලංකාවට පැමිණ, පැහැදිළි නීත්යානුකූල රැකියාවක් නොමැතිව දිගු කාලයක් රැඳී සිටි සැලකිය යුතු සංඛ්යාවක් වූ චීන ජාතිකයන්
- පරිගණක ගොඩ සහ සන්නිවේදන උපකරණ සමඟ සසන්නද්ධ විශාල කාර්යාල අවකාශ සහ නේවාසික සංකීර්ණ කුලියට ගැනීම
- ප්රචණ්ඩත්ව තර්ජනය යටතේ මාර්ගගත වංචා ක්රියාකරුවන් ලෙස ශ්රමය සපයන ලෙස බලකෙරුණු — සමහරු මිනිස් ජාවාරමට හසු වූ — පුද්ගලයන් සම්බන්ධ වාර්තා
- අවිධිමත් මූල්ය නාලිකා හරහා විශාල මුදල් ප්රමාණ ගෙනයාම
මිනිස් ජාවාරමේ මානය
මෙම වංචා මෙහෙයුම්වලට ගෙතී ඇති බව විමර්ශකයන් පවසන මිනිස් ජාවාරමේ අංශය සමහරවිට වඩාත්ම කලකිරවන කරුණ විය හැකිය. එම අපරාධ රාමු තුළ ශ්රමය සපයමින් සිටි සමහර පුද්ගලයන් තමන්ද ගොදුරු — නීත්යානුකූල රැකියාවල පොරොන්දුවෙන් ශ්රී ලංකාවට ඇදී ආ, නමුත් ඔවුන්ගේ විදේශ ගමන් බලපත්ර අත්පත් කරගෙන නිදහස දරුණු ලෙස සීමා කළ — බව ඇඟවුම් සහිත නිර්දේශ ලැබී ඇත.
දකුණු හා ගිනිකොනදිග ආසියාව පුරා ක්රියාත්මක සයිබර් වංචා සංකීර්ණ සඳහා ශ්රමය සපයන සංවිධිත ජාවාරම් ජාලයන් සමඟ පෝට් සිටි ඝාතනයේ ගොදුරු හෝ සැකකරුවන්ට සම්බන්ධකම් තිබූ දැයි බලධාරීන් විමර්ශනය කරයි.
බලධාරීන් කෙරෙහි පීඩනය වැඩිවේ
ශ්රී ලංකා පොලිස් සහ සංක්
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.