Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

මැලේසියාවේ බලහත්කාර ශ්‍රම වංචා ජාලයක් සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලාංකික ජාතිකයෙකු අත්අඩංගුවට

23 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
මැලේසියාවේ බලහත්කාර ශ්‍රම වංචා ජාලයක් සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලාංකික ජාතිකයෙකු අත්අඩංගුවට

බලහත්කාර ශ්‍රම සූරාකෑමේ සැකකටයුතු මෙහෙයුමක් හෙළිදරව් වූ වැටලීමකින් අනතුරුව ශ්‍රී ලාංකික ව්‍යාපාරිකයෙකු මැලේසියාවේ දී අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති අතර, එම විමර්ශනයේ කොටසක් ලෙස තවත් පුද්ගලයන් හය දෙනෙකු ද රඳවාගෙන ඇත.

වැටලීමෙන් සූරාකෑමේ කුමන්ත්‍රණයක් හෙළිදරව් වෙයි

සැකකටයුතු ක්‍රමවේදය සම්බන්ධ ඇතුළත් තොරතුරු ලැබීමෙන් අනතුරුව මැලේසියානු බලධාරීන් මෙම මෙහෙයුම ආරම්භ කළ අතර, එය බලහත්කාර ශ්‍රමයට අනුකූල තත්ත්වයන් යටතේ කම්කරුවන් සූරාකෑමට සම්බන්ධ බව කියැවේ. මෙම වැටලීම හේතුවෙන් නීති විරෝධී මෙහෙයුම පවත්වාගෙන යාමේ කේන්ද්‍රීය භූමිකාවක් ඉටු කළ බව විශ්වාස කෙරෙන ශ්‍රී ලාංකික ජාතිකයා වහාම අත්අඩංගුවට ගනු ලැබීය.

කියන ලද ජාලයේ සම්පූර්ණ විෂය පථය තහවුරු කිරීමට විමර්ශකයන් කටයුතු කරද්දී, එම නඩුව සම්බන්ධයෙන් තවත් පුද්ගලයන් හය දෙනෙකු රඳවාගෙන ඇත. විමර්ශනය ගැඹුරු වන විට රඳවාගෙන සිටිනු ලබන අය ප්‍රශ්න කිරීම බලධාරීන් විසින් දිගටම සිදුකරනු ලැබේ.

ශ්‍රම ජාවාරම පිළිබඳ බරපතළ සැලකිල්ල

බලහත්කාර ශ්‍රමය සහ මිනිස් ජාවාරම ගිනිකොනදිග ආසියාව පුරා බරපතළ ගැටලුවක්ව පවතින අතර, ශ්‍රී ලංකාව ඇතුළු දකුණු ආසියාතික රටවලින් යන සංක්‍රමණික කම්කරුවන් සඳහා මැලේසියාව නිරන්තර ගමනාන්තයක් ලෙස සැලකේ. විදේශ රැකියා සොයන අවදානමට ලක් වූ පුද්ගලයන් බොහෝ විට සූරාකෑමෙන් සහ සමහර අවස්ථාවල භයානක තත්ත්වයන්ට ඔවුන් ගෙන යන නීති විරෝධී ක්‍රියාකරුවන්ගේ ඉලක්ක බවට පත් වෙති.

මැලේසියාවේ සැකකටයුතු බලහත්කාර ශ්‍රම ක්‍රමවේදයකට ශ්‍රී ලාංකික ජාතිකයෙකු සම්බන්ධ වීම, මැලේසියාවේ පදිංචි ශ්‍රී ලාංකික සංක්‍රමණික කම්කරුවන්ගේ සුභසාධනය දෙපාර්ශ්වයේ බලධාරීන් නිරීක්ෂණය කරද්දී, කොළඹ සිට අවධානය ඇදගනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

විමර්ශනය දිගටම පවතී

විමර්ශන දිගටම සිදු කෙරෙන බවත්, තවත් අත්අඩංගුවට ගැනීම් බැහැර නොකළ බවත් මැලේසියානු නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ ආයතන පෙන්වා දී ඇත. මෙම නඩුව, දෝෂසිද්ධිය මත දැඩි දඬුවම් නියම කෙරෙන, පුද්ගල ජාවාරම සහ බලහත්කාර ශ්‍රම වරදවල් සම්බන්ධ මැලේසියානු නීති රාමුව යටතේ නඩු විභාගයට ගනු ලබනු ඇතැයි අදහස් කෙරේ.

ශ්‍රී ලාංකික නිලධාරීන් තවම අත්අඩංගුවට ගැනීම සම්බන්ධයෙන් නිල ප්‍රකාශයක් නිකුත් කර නොමැත. විදේශ ගතව සේවය කරන ශ්‍රී ලාංකිකයන් සඳහා ශක්තිමත් ආරක්ෂාවක් ඉල්ලා දීර්ඝ කාලයක් සිට හඬ නගන සංක්‍රමණික කම්කරු උපකාරක කණ්ඩායම් විසින් මෙම නඩුව සමීපව නිරීක්ෂණය කෙරෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

BBC සිංහල මාධ්‍යවේදීන් පාර්ලිමේන්තුවට කැඳවීමත් සමඟ මාධ්‍ය නිදහස අවදානමට Sinhala

BBC සිංහල මාධ්‍යවේදීන් පාර්ලිමේන්තුවට කැඳවීමත් සමඟ මාධ්‍ය නිදහස අවදානමට

ප්‍රමුඛ මාධ්‍ය නිදහස් සංවිධානයක් විසින්, ජ්‍යේෂ්ඨ BBC සිංහල මාධ්‍යවේදීන් දෙදෙනෙකු ප්‍රශ්න කිරීම සඳහා පාර්ලිමේන්තුවට කැඳවීමේ තීරණය දැඩිව විවේචනය කරමින්, ශ්‍රී…

23 Jul 2026 Discuss
සුළිඟල් මරණ ගණන 16 දක්වා ඉහළ යාමත් සමග ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාව පුරා අතුරුදහන්වූවන් 100 කට අධිකයි Sinhala

සුළිඟල් මරණ ගණන 16 දක්වා ඉහළ යාමත් සමග ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාව පුරා අතුරුදහන්වූවන් 100 කට අධිකයි

බලවත් සුළිඟලක් ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාව යන රටවල් දෙකටම පහර දී ඇති අතර, අවම වශයෙන් පුද්ගලයන් 16 දෙනෙකු මිය ගොස් 100 කට අධික පිරිසක් අතුරුදහන් වී ඇත. රටවල්…

23 Jul 2026 Discuss
කෑන්ඩි රෝයල්ස් LPL 2026 හි දඹුල්ල සික්සර්ස්ට දරුණු විකට් හතක කඩාවැටීමකින් තදබල පරාජයක් ගෙන දෙයි Sinhala

කෑන්ඩි රෝයල්ස් LPL 2026 හි දඹුල්ල සික්සර්ස්ට දරුණු විකට් හතක කඩාවැටීමකින් තදබල පරාජයක් ගෙන දෙයි

කෑන්ඩි රෝයල්ස් කණ්ඩායම බදාදා ලංකා ප්‍රිමියර් ලීග් 2026 හි සිය පළමු ජයග්‍රහණය නාටකීය ලෙස වාර්තා කළ අතර, ස්වදේශීය කණ්ඩායමක් වූ දඹුල්ල සික්සර්ස් කේවල ධාවන 43ක්…

23 Jul 2026 Discuss