BBC සිංහල මාධ්යවේදීන් පාර්ලිමේන්තුවට කැඳවීමත් සමඟ මාධ්ය නිදහස අවදානමට
ප්රමුඛ මාධ්ය නිදහස් සංවිධානයක් විසින්, ජ්යේෂ්ඨ BBC සිංහල මාධ්යවේදීන් දෙදෙනෙකු ප්රශ්න කිරීම සඳහා පාර්ලිමේන්තුවට කැඳවීමේ තීරණය දැඩිව විවේචනය කරමින්, ශ්රී ලංකාවේ මාධ්ය නිදහස පිළිබඳ නැවුම් කනස්සල්ලක් මතු කර ඇත.
IMA සංවිධානය කැඳවීමට එරෙහිව හඬ නඟයි
ඉන්ටර්නෙට් මීඩියා ඇක්ෂන් (IMA) සංවිධානය මෙම මාසයේ 22 වැනිදා තදබල නිවේදනයක් නිකුත් කරමින්, BBC සිංහල වෙබ් අඩවියේ ප්රධාන කර්තෘ ඉෂාරා ධනසේකර සහ මාධ්යවේදී සම්පත් දිසානායක යන දෙදෙනා පාර්ලිමේන්තු කමිටුවක් ඉදිරියට කැඳවීමේ කථානායක ආචාර්ය ජගත් වික්රමරත්නගේ තීරණය හෙළා දුටුවේය.
රාජකාරී කරන මාධ්යවේදීන් පාර්ලිමේන්තු ආයතනයක් ඉදිරියට කැඳවීම රටේ මාධ්ය නිදහස සඳහා භයානක ජනාදර්ශයක් ඇති කරන බවත්, එය ස්වාධීන මාධ්ය කලාවට අනවශ්ය ලෙස මැදිහත් වීමක් බවත් සංවිධානය ස්ථිරව ප්රකාශ කළේය.
මාධ්ය නිදහසට අශුභ සංඥාවක්
නීති රෙගුලාසි, නීතිමය පියවර හෝ ආයතනික ක්රියාවලීන් හරහා වේවා, මාධ්යවේදීන්ට එල්ල වන දේශපාලන පීඩනය මාධ්ය ක්ෂේත්රය මත සීතල බලපෑමක් ඇති කළ හැකි බව මාධ්ය අයිතිවාසිකම් පෙනී සිටින්නෝ දිගු කලක සිට අනතුරු අඟවා ඇත. IMA සංවිධානයේ හෙළා දැකීම, සංස්කාරකීය කාර්යයන් සඳහා මාධ්යවේදීන් දේශපාලන යාන්ත්රණ හරහා වගකිව යුතු කිරීමේ උත්සාහයක් ලෙස බොහෝ දෙනා දකින දෙය ගැන ශ්රී ලංකාවේ මාධ්ය ප්රජාව තුළ වර්ධනය වන නොසන්සුන්භාවය පිළිබිඹු කරයි.
වෘත්තීය වාර්තාකරණ කටයුතු නිසා මාධ්යවේදීන් පාර්ලිමේන්තු කමිටු ඉදිරියට කැඳවීම, සංස්කාරකීය ස්වාධීනත්වයට කරන අතික්රමණයක් ලෙස මාධ්ය නිදහස් ආයතන විසින් පුළුල් ලෙස සලකනු ලැබේ.
බ්රිතාන්ය ගුවන් විදුලි සංස්ථාවේ සිංහල භාෂා ඩිජිටල් සේවාව වන BBC සිංහල, ශ්රී ලංකාව තුළ මෙන්ම විදේශගත ප්රජාව අතරද සිංහල භාෂා ප්රේක්ෂකයන් වැඩිපුරම කියවන අන්තර්ජාල පුවත් වේදිකාවන්ගෙන් එකකි. එහි සංස්කාරකීය තීරණ දේශපාලන පුද්ගලයන් සහ රාජ්ය ආයතනවල අවධානයට නිතර ලක්වේ.
ශ්රී ලංකාවේ මාධ්ය ක්ෂේත්රයට පුළුල් ඇඟවුම්
ශ්රී ලංකාවේ මාධ්ය පරිසරය ජාත්යන්තර මාධ්ය නිදහස් නිරීක්ෂණ ආයතනවල දිගින් දිගටම සූක්ෂ්ම අවධානයට ලක්වෙමින් පවතින අවස්ථාවක මෙම සිදුවීම සිදු වී ඇත. තම වාර්තාකරණය හේතුවෙන් මාධ්යවේදීන් සහ කර්තෘවරුන් පාර්ලිමේන්තු කමිටු ඉදිරියට ඇදගෙන යාම, ව්යවස්ථාදායක අධීක්ෂණය සහ මාධ්ය නිදහස අතර සීමා පිළිබඳ මූලික ප්රශ්න මතු කරයි.
ශ්රී ලංකාවේ ස්වාධීන වාර්තාකරණය බිය ගන්වන හෝ යටපත් කළ හැකි ක්රියා කිරීමෙන් වැළකී, මාධ්යවේදීන්ගේ ව්යවස්ථාදායක අයිතිවාසිකම් ගරු කරන ලෙස IMA සංවිධානය සියලු අදාළ බලධාරීන්ගෙන් ඉල්ලා සිටී.
මාධ්ය සංවිධාන සහ සිවිල් සමාජ කණ්ඩායම් තත්ත්වය කෙසේ වර්ධනය වේදැයි දැඩි ලෙස නිරීක්ෂණය කරන අතර, සිදුවීම පාර්ලිමේන්තු ක්රියාදාමයන් හරහා ඉදිරියට ගමන් කරන විට තවදුරටත් වර්ධනයන් අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.