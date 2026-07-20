Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ඉන්දියාව, එක්සත් රාජධානිය, චීනය, ඕස්ට්‍රේලියාව සහ නෙදර්ලන්තය ප්‍රමුඛ වන අතර ජූලි මාසයේ ශ්‍රී ලංකා සංචාරක කර්මාන්තය ඉහළ යයි

20 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ඉන්දියාව, එක්සත් රාජධානිය, චීනය, ඕස්ට්‍රේලියාව සහ නෙදර්ලන්තය ප්‍රමුඛ වන අතර ජූලි මාසයේ ශ්‍රී ලංකා සංචාරක කර්මාන්තය ඉහළ යයි

2025 වර්ෂයේ දෙවන භාගයට ප්‍රවේශ වන විට ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරක කර්මාන්තය ශක්තිමත් වේගයකින් ඉදිරියට යමින් සිටින අතර, ජූලි මාසයේ පළමු භාගය සඳහා වාර්තා වූ ජාත්‍යන්තර පැමිණීම් සංඛ්‍යාවන් ආසියාව, යුරෝපය සහ පැසිෆික් කලාපය හරහා ප්‍රධාන මූලාශ්‍ර වෙළඳපොළවල් වෙතින් ශක්තිමත් හා වර්ධනය වන ඉල්ලුමක් පෙන්නුම් කරයි.

වර්ධනය හෙළිදරව් කරන ප්‍රමුඛ මූලාශ්‍ර වෙළඳපොළ

දෙරට අතර ගැඹුරු සංස්කෘතික බැඳීම් සහ භූගෝලීය සමීපතාවය පිළිබිඹු කරමින්, ශ්‍රී ලංකාවට සංචාරකයින් සැපයීමේ එකම විශාලතම දායකයා ලෙස ඉන්දියාව තම ස්ථානය ඉතා රඳවාගෙන සිටී. දිගු දුර වෙළඳපොළ අතර, බ්‍රිතාන්‍ය සංචාරකයින් දිවයිනේ උරුම අඩවි, වෙරළ තීර සහ වනජීවී අත්දැකීම් සඳහා දීර්ඝකාලීන ඇල්මක් පවත්වාගෙන යමින් එක්සත් රාජධානිය ස්ථිර ධාරිතාකරුවෙකු ලෙස හිමිකරගෙන ිසිට ි.

පැමිණීම් සංඛ්‍යාලේඛනවල චීනයේ පෙනුම, ලෝකයේ වඩාත්ම ජනාකීර්ණ රාජ්‍යයෙන් විදේශ සංචාරය ක්‍රමයෙන් යථා තත්ත්වයට පත් වෙමින් පවතිනා බව සංඥා කරන අතර, ශ්‍රී ලංකාවේ ආගන්තුක සේවා හා සිල්ලර වෙළඳ අංශ සඳහා මෙය ඉතා වැදගත් ඇඟවීමකි. විවිධ අත්දැකීම් සහිත නිවර්තන ගමනාන්ත සොයන දකුණු අර්ධගෝලයේ සංචාරකයින් ඇදගන්නා දිවයිනේ ආකර්ශනය ඉස්මතු කරමින් ඕස්ට්‍රේලියාවද සංඛ්‍යාවන්හි කැපීපෙනෙන ලෙස ස්ථානගත වී ඇත.

විශේෂ කාරණයක් ලෙස, නෙදර්ලන්තය මෙම ස්ථාපිත වෙළඳපොළ සමග සාර්ථක දායකයෙකු ලෙස මතු වී ඇති අතර, ශ්‍රී ලංකාවේ ආකර්ශනය එහි සාම්ප්‍රදායික ශක්ත ස්ථාන ඉක්මවා අභ්‍යන්තර යුරෝපය තුළ පුළුල් වෙමින් ඇති බව ඉඟි කරයි.

බලාපොරොත්තු සහගත මැද-වාර්ෂික ත්‍ර ාවරයක්

ජූලි මාසයේ පළමු භාගයේ වාර්තා වූ ශක්තිමත් ප්‍රතිඵල, පෙර මාසවල නිරීක්ෂණය වූ ධනාත්මක ප්‍රවාහය මත ගොඩනැගෙන අතර, සංචාරක ගමනාන්තයක් ලෙස ශ්‍රී ලංකාව ිසි ්ධ ජාත්‍යන්තර විශ්වාසය ශක්තිමත් වෙමින් ිව ා ෙව සනාථ කරයි. කර්මාන්ත ආශ්‍රිත පාර්ශ්වකරුවන් මෙම සංඛ්‍යාවන් ඉල්ලාගෙන ිත ෙ, අඛණ්ඩ 販促 ප්‍රවර්ධන ත්‍රීත්ව සහ සංචාරක යටිතල පහසුකම් වැඩිදියුණු කිරීම ස්පර්ශ කළ හැකි ප්‍රතිඵල ලබාදීමට පටන් ගෙන ඇති බවේ ශුභ ලකුණක් ලෙස සාදරයෙන් පිළිගෙන ඇත.

ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරක අධිකාරීන් මෑත මාසවල ජාත්‍යන්තර වෙළඳපොළ කිහිපයක් හරහා ව්‍යාප්ත ව ිව ා ෙව ව ිව ා ෙ ව ිව ා ෙව, සංස්කෘතික සංචාර, පාරිසරික සංචාරය, සෞඛ්‍ය නිවාඩු සහ වෙරළ නිවාඩු ඇතුළු විවිධ අත්දැකීම් ඉලක්ක කරගත් ව ිව ා ෙ ව ිව ා ෙව ව ිව ා ෙ ව ිව ිව ා ෙව ව ිව ා ෙ ව ිව ා ෙ ව ිව ා ෙව ව ිව ා ෙ ව ිව ා ෙව ව ිව ා ෙ ව ිව ා ෙ ව ිව ා ෙව ව ිව ා ෙ ව ිව ා ෙව ව ිව ා ෙ ව ිව ා ෙ ව ිව ා ෙව ව ිව ා ෙ ව ිව ා ෙව ව ිව ා ෙ ව ිව ා ෙ ව ිව ා ෙව ව ිව ා ෙ ව ිව ා ෙව ව ිව ා ෙ ව ිව ා ෙ ව ිව ා ෙව ව ිව ා ෙ ව ිව ා ෙව ව ිව ා ෙ ව ිව ා ෙ ව ිව ා ෙව ව ිව ා ෙ ව ිව ා ෙව ව ිව ා ෙ ව ිව ා ෙ ව ිව ා ෙව ව ිව ා ෙ ව ිව ා ෙව ව ිව ා ෙ ව ිව ා ෙ ව ිව ා ෙව ව ිව ා ෙ ව ිව ා ෙව ව ිව ා ෙ ව ිව ා ෙ ව ිව ා ෙව ව ිව ා ෙ ව ිව ා ෙව ව ිව ා ෙ ව ිව ා ෙ ව ිව ා ෙව ව ිව ා ෙ ව ිව ා ෙව ව ිව ා ෙ ව ිව ා ෙ ව ිව ා ෙව ව ිව ා ෙ ව ිව ා ෙව ව ිව ා ෙ ව ිව ා ෙ ව ිව ා ෙව ව ිව ා ෙ ව ිව ා ෙව ව ිව ා ෙ ව ිව ා ෙ ව ිව ා ෙව ව ිව ා ෙ ව ිව ා ෙ සංචාරකයින් ඉලක්ක කරගත් ව ිව ා ෙව ව ිව ා ෙ ව ිව ා ෙ ව ිව ා ෙව ව ිව ා ෙ ව ිව ා ෙව ව ිව ා

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

සොෆ්ට්ලොජික් ලයිෆ් ඩයමන්ඩ් ලයිෆ් ඉන්ෂුවරන්ස් හි 60% කොටසක් අත්පත් කරගනිමින් බංග්ලාදේශයට පිවිසේ Sinhala

සොෆ්ට්ලොජික් ලයිෆ් ඩයමන්ඩ් ලයිෆ් ඉන්ෂුවරන්ස් හි 60% කොටසක් අත්පත් කරගනිමින් බංග්ලාදේශයට පිවිසේ

ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රමුඛතම ජීවිත රක්ෂණ සපයන්නා වන සොෆ්ට්ලොජික් ලයිෆ් ඉන්ෂුවරන්ස් සමාගම, බංග්ලාදේශයේ ඩයමන්ඩ් ලයිෆ් ඉන්ෂුවරන්ස් කොම්පැනි හි 60%ක පාලන කොටසක් අත්පත්…

20 Jul 2026 Discuss
යුරෝපීය සංගමයේ දැඩි හරිත ප්‍රමිතීන් සපුරාලීමට ශ්‍රී ලාංකික අපනයනකරුවන් කාලය සමඟ තරඟ කරති Sinhala

යුරෝපීය සංගමයේ දැඩි හරිත ප්‍රමිතීන් සපුරාලීමට ශ්‍රී ලාංකික අපනයනකරුවන් කාලය සමඟ තරඟ කරති

නව යුරෝපීය සංගම් තිරසාරත්ව රෙගුලාසි ශ්‍රී ලංකාවේ අපනයන පරිසරය නැවත හැඩගස්වයි යුරෝපීය සංගමය විසින් හඳුන්වා දුන් පුළුල් නව තිරසාරත්ව රෙගුලාසි කට්ටලයකට අනුකූල වීම…

20 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ පළමු කොරොනා වෛරස් රෝගියා තහවුරු වෙයි — සෞඛ්‍ය ආරක්ෂාව තීව්‍ර කිරීමට බලධාරීන් කටයුතු කරයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ පළමු කොරොනා වෛරස් රෝගියා තහවුරු වෙයි — සෞඛ්‍ය ආරක්ෂාව තීව්‍ර කිරීමට බලධාරීන් කටයුතු කරයි

ශ්‍රී ලංකාවේ කොරොනා වෛරසය ආසාදනය වූ පළමු රෝගියා නිල වශයෙන් තහවුරු වී ඇති අතර, රෝගය දිවයින පුරා පැතිරීම වැළැක්වීම සඳහා බලධාරීන් ක්ෂණිකව පූර්වාරක්ෂක හා ආරක්ෂක…

20 Jul 2026 Discuss