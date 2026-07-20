ශ්රී ලංකාව පාසල්වල අඩු පෝෂ්යදායී ආහාර තහනම් කරයි
පාසල් ආහාර සීමා කිරීම් හරහා ළමුන්ගේ සෞඛ්යය ආරක්ෂා කිරීමට රජය ක්රියාත්මක වෙයි
ශ්රී ලංකාව පාසල් භූමි තුළ අඩු පෝෂ්යදායී ආහාර සම්පූර්ණයෙන් තහනම් කිරීමක් හඳුන්වා දී ඇති අතර, දිවයිනේ ළමා පෝෂණය හා සෞඛ්යය සම්බන්ධයෙන් ඉහළ යන උත්කණ්ඨාවන්ට එරෙහිව සටන් කිරීමේ රජයේ වැදගත් පියවරක් ලෙස මෙය සැලකේ.
පාසල් වයසේ ළමුන් අතර බහුලව පරිභෝජනය වන සෞඛ්යයට අහිතකර ආහාර හා පාන වර්ග ඉලක්ක කරගත් මෙම පියවර, කුඩා වයසේ සිටම සෞඛ්ය සම්පන්න ආහාර පුරුදු වර්ධනය කිරීමටත්, තරුණ පරම්පරාව අතර ආහාර සම්බන්ධ රෝග පැතිරීම අඩු කිරීමටත් අරමුණු කරයි.
තහනම යටතට ගැනෙන දේ
නව රෙගුලාසි යටතේ, ශ්රී ලංකාව පුරා ඇති පාසල්වලට ඔවුන්ගේ භූමි තුළ අඩු පෝෂ්යදායී ආහාර විකිණීම හෝ ඒවා පරිභෝජනය කිරීමට ඉඩ දීම තහනම් කර ඇත. දිගු කලක් සිසුන් අතර ජනප්රිය වී ඇති සැකසූ කෙටි ආහාර, සීනි බහුල පාන වර්ග සහ පෝෂ්ය ගුණය අඩු ආහාර ද්රව්ය රැසක් මෙයට ඇතුළත් වේ.
- ලුණු, සීනි හා මේදය අධිකව අඩංගු සැකසූ හා ඇසුරුම් කළ කෙටි ආහාර
- කාබනීකෘත සිසිල් බීම හා කෘතිම රසකාරක එකතු කළ පාන වර්ග
- පෝෂ්ය ගුණය අඩු ක්ෂණික ආහාර වර්ග
සෞඛ්ය සම්පන්න미래යක් කරා
සෞඛ්ය හා අධ්යාපන අධිකාරීහු මෙම මුලපිරීමට දැඩි සහයෝගය පළ කරමින්, පාසල් සිසුන්ගේ ශාරීරික යහපැවැත්ම සක්රීයව ප්රවර්ධනය කරන පරිසරයන් ලෙස ක්රියා කළ යුතු බවත්, සෞඛ්යයට අහිතකර ජීවන රටාවන්ට දායක නොවිය යුතු බවත් අවධාරණය කළහ.
පාසල් වේලාවන්හිදී ළමුන්ට පෝෂ්යදායී ආහාර ලැබීම සහතික කිරීම, අධ්යාපන ක්රමයේ හා රාජ්යයේ මූලික වගකීමකි.
ශ්රී ලංකාව, පාසල් පරිසරවලින් සෞඛ්යයට අහිතකර ආහාර විකල්ප ඉවත් කිරීම සඳහා ව්යවස්ථාදායක හෝ නියාමන ක්රියාමාර්ග ගනිමින් සිටින ලෝකය පුරා රටවල් ගණනාවකට එකතු වෙමින්, කෙටි කලෙහිදීම පෝෂණ මැදිහත්වීමේ දිගුකාලීන මහජන සෞඛ්ය ප්රතිලාභ හඳුනා ගෙන ඇත.
ප්රතිචාර හා ක්රියාත්මක කිරීම
මෙම නිවේදනය සෞඛ්ය වෘත්තිකයන් හා දෙමාපියන් විසින් පුළුල් ලෙස සාදරයෙන් පිළිගෙන ඇතත්, නාගරික හා ග්රාමීය පාසල් දෙකෙහිම මෙම තහනම කෙතරම් දැඩිව ක්රියාත්මක කෙරේද යන්න සම්බන්ධයෙන් ප්රශ්න ශේෂව පවතී. අනුකූලතාව හා අධීක්ෂණ යාන්ත්රණ සම්බන්ධයෙන් පාසල් පරිපාලනයන් වෙත තවදුරටත් මාර්ගෝපදේශ නිකුත් කිරීමට බලධාරීන් අපේක්ෂා කෙරේ.
දියවැඩියාව හා තරබාරුව ඇතුළු බෝ නොවන රෝගවල ඉහළ යන සංඛ්යාව, තරුණ පරම්පරාව අතර පවා, ශ්රී ලංකාව ට ශේෂ ගැටලුවක් ව පවතින අවස්ථාවේ, ඊළඟ පරම්පරාවේ සෞඛ්යය ආරක්ෂා කිරීම සඳහා මෙම ප්රතිපත්තිය කාලෝචිත හා අත්යවශ්ය පියවරක් ලෙස සලකනු ලැබේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.