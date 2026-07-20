Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව පාසල්වල අඩු පෝෂ්‍යදායී ආහාර තහනම් කරයි

20 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ශ්‍රී ලංකාව පාසල්වල අඩු පෝෂ්‍යදායී ආහාර තහනම් කරයි

පාසල් ආහාර සීමා කිරීම් හරහා ළමුන්ගේ සෞඛ්‍යය ආරක්ෂා කිරීමට රජය ක්‍රියාත්මක වෙයි

ශ්‍රී ලංකාව පාසල් භූමි තුළ අඩු පෝෂ්‍යදායී ආහාර සම්පූර්ණයෙන් තහනම් කිරීමක් හඳුන්වා දී ඇති අතර, දිවයිනේ ළමා පෝෂණය හා සෞඛ්‍යය සම්බන්ධයෙන් ඉහළ යන උත්කණ්ඨාවන්ට එරෙහිව සටන් කිරීමේ රජයේ වැදගත් පියවරක් ලෙස මෙය සැලකේ.

පාසල් වයසේ ළමුන් අතර බහුලව පරිභෝජනය වන සෞඛ්‍යයට අහිතකර ආහාර හා පාන වර්ග ඉලක්ක කරගත් මෙම පියවර, කුඩා වයසේ සිටම සෞඛ්‍ය සම්පන්න ආහාර පුරුදු වර්ධනය කිරීමටත්, තරුණ පරම්පරාව අතර ආහාර සම්බන්ධ රෝග පැතිරීම අඩු කිරීමටත් අරමුණු කරයි.

තහනම යටතට ගැනෙන දේ

නව රෙගුලාසි යටතේ, ශ්‍රී ලංකාව පුරා ඇති පාසල්වලට ඔවුන්ගේ භූමි තුළ අඩු පෝෂ්‍යදායී ආහාර විකිණීම හෝ ඒවා පරිභෝජනය කිරීමට ඉඩ දීම තහනම් කර ඇත. දිගු කලක් සිසුන් අතර ජනප්‍රිය වී ඇති සැකසූ කෙටි ආහාර, සීනි බහුල පාන වර්ග සහ පෝෂ්‍ය ගුණය අඩු ආහාර ද්‍රව්‍ය රැසක් මෙයට ඇතුළත් වේ.

  • ලුණු, සීනි හා මේදය අධිකව අඩංගු සැකසූ හා ඇසුරුම් කළ කෙටි ආහාර
  • කාබනීකෘත සිසිල් බීම හා කෘතිම රසකාරක එකතු කළ පාන වර්ග
  • පෝෂ්‍ය ගුණය අඩු ක්ෂණික ආහාර වර්ග

සෞඛ්‍ය සම්පන්න미래යක් කරා

සෞඛ්‍ය හා අධ්‍යාපන අධිකාරීහු මෙම මුලපිරීමට දැඩි සහයෝගය පළ කරමින්, පාසල් සිසුන්ගේ ශාරීරික යහපැවැත්ම සක්‍රීයව ප්‍රවර්ධනය කරන පරිසරයන් ලෙස ක්‍රියා කළ යුතු බවත්, සෞඛ්‍යයට අහිතකර ජීවන රටාවන්ට දායක නොවිය යුතු බවත් අවධාරණය කළහ.

පාසල් වේලාවන්හිදී ළමුන්ට පෝෂ්‍යදායී ආහාර ලැබීම සහතික කිරීම, අධ්‍යාපන ක්‍රමයේ හා රාජ්‍යයේ මූලික වගකීමකි.

ශ්‍රී ලංකාව, පාසල් පරිසරවලින් සෞඛ්‍යයට අහිතකර ආහාර විකල්ප ඉවත් කිරීම සඳහා ව්‍යවස්ථාදායක හෝ නියාමන ක්‍රියාමාර්ග ගනිමින් සිටින ලෝකය පුරා රටවල් ගණනාවකට එකතු වෙමින්, කෙටි කලෙහිදීම පෝෂණ මැදිහත්වීමේ දිගුකාලීන මහජන සෞඛ්‍ය ප්‍රතිලාභ හඳුනා ගෙන ඇත.

ප්‍රතිචාර හා ක්‍රියාත්මක කිරීම

මෙම නිවේදනය සෞඛ්‍ය වෘත්තිකයන් හා දෙමාපියන් විසින් පුළුල් ලෙස සාදරයෙන් පිළිගෙන ඇතත්, නාගරික හා ග්‍රාමීය පාසල් දෙකෙහිම මෙම තහනම කෙතරම් දැඩිව ක්‍රියාත්මක කෙරේද යන්න සම්බන්ධයෙන් ප්‍රශ්න ශේෂව පවතී. අනුකූලතාව හා අධීක්ෂණ යාන්ත්‍රණ සම්බන්ධයෙන් පාසල් පරිපාලනයන් වෙත තවදුරටත් මාර්ගෝපදේශ නිකුත් කිරීමට බලධාරීන් අපේක්ෂා කෙරේ.

දියවැඩියාව හා තරබාරුව ඇතුළු බෝ නොවන රෝගවල ඉහළ යන සංඛ්‍යාව, තරුණ පරම්පරාව අතර පවා, ශ්‍රී ලංකාව ට ශේෂ ගැටලුවක් ව පවතින අවස්ථාවේ, ඊළඟ පරම්පරාවේ සෞඛ්‍යය ආරක්ෂා කිරීම සඳහා මෙම ප්‍රතිපත්තිය කාලෝචිත හා අත්‍යවශ්‍ය පියවරක් ලෙස සලකනු ලැබේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

NPP අමාත්‍යවරයා නව දෙමළ-මුස්ලිම් දේශපාලන සන්ධානය කෙටිකාලීන තර්ජනයක් ලෙස බැහැර කරයි Sinhala

NPP අමාත්‍යවරයා නව දෙමළ-මුස්ලිම් දේශපාලන සන්ධානය කෙටිකාලීන තර්ජනයක් ලෙස බැහැර කරයි

මත්ස්‍ය, ජලජ හා සාගර සම්පත් අමාත්‍ය රාමලිංගම් චන්ද්‍රසේකර්, මෑතකදී පිහිටුවන ලද දෙමළ හා මුස්ලිම් දේශපාලන පක්ෂ හයේ සන්ධානය තදින් ප්‍රතික්ෂේප කරමින්, එය පාලක…

20 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ ත්‍රස්තවිරෝධී නීතිය යටතේ විභාගයකින් තොරව වසර 15ක් රඳවා තබා ගත් පුද්ගලයෙකුට අභියාචනාධිකරණය ඇප ලබා දේ Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ ත්‍රස්තවිරෝධී නීතිය යටතේ විභාගයකින් තොරව වසර 15ක් රඳවා තබා ගත් පුද්ගලයෙකුට අභියාචනාධිකරණය ඇප ලබා දේ

ශ්‍රී ලංකාවේ මතභේදාත්මක ත්‍රස්තවාදය වැළැක්වීමේ පනත (PTA) සම්බන්ධ විවාදය නැවත දල්වාලමින්, අභියාචනාධිකරණය විසින් විභාගයක් පැවැත්වීමට පෙර වසර 15කට ආසන්න කාලයක්…

20 Jul 2026 Discuss
ඉන්දියාවේ Under-19 හොඳ ක්‍රීඩකයා වූ මන්ජොත් කල්රා LPL අල්ලස් චෝදනා සම්බන්ධයෙන් අත්අඩංගුවට Sinhala

ඉන්දියාවේ Under-19 හොඳ ක්‍රීඩකයා වූ මන්ජොත් කල්රා LPL අල්ලස් චෝදනා සම්බන්ධයෙන් අත්අඩංගුවට

2018 ICC Under-19 ලෝක කුසලාන තරඟාවලියේ අති විශිෂ්ට දස්කම් දක්වා කීර්තියට පත් වූ හිටපු ඉන්දීය Under-19 ක්‍රිකට් ක්‍රීඩක මන්ජොත් කල්රා, ලංකා ප්‍රිමියර් ලීග්…

20 Jul 2026 Discuss