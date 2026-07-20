ඉන්දියාවේ Under-19 හොඳ ක්රීඩකයා වූ මන්ජොත් කල්රා LPL අල්ලස් චෝදනා සම්බන්ධයෙන් අත්අඩංගුවට
2018 ICC Under-19 ලෝක කුසලාන තරඟාවලියේ අති විශිෂ්ට දස්කම් දක්වා කීර්තියට පත් වූ හිටපු ඉන්දීය Under-19 ක්රිකට් ක්රීඩක මන්ජොත් කල්රා, ලංකා ප්රිමියර් ලීග් (LPL) තරඟාවලිය හා සම්බන්ධ අල්ලස් චෝදනාවක් සම්බන්ධයෙන් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති අතර, එය ක්රිකට් ලෝකය තුළ දැඩි කම්පනයක් ඇති කර තිබේ.
දීප්තිමත් වෘත්තීය ජීවිතයක් කළු වළාකුළකින් වැසී
2018 ICC Under-19 ලෝක කුසලාන අවසන් මහා තරඟයේදී ජයග්රාහී සියවසක් රැස් කරමින් ඉන්දියාවට ශූරතාව ලබා දීමෙන් කල්රා පළමු වරට ජාත්යන්තර අවධානය දිනා ගත්තේය. ඔහුගේ ඉනිම එම තරඟාවලියේ සුවිශේෂී මොහොතක් ලෙස බහුලව ප්රශංසාවට ලක් විය. කෙසේ වෙතත්, ඉන් අනතුරුව ඔහුගේ වෘත්තීය ජීවිතය බොහෝ දෙනා අපේක්ෂා කළ උසකට ළඟා වීමට අපොහොසත් වූ අතර, ජ්යෙෂ්ඨ මට්ටමේදී ඔහු දක්වා තිබූ මුල් ඉසව්ව නැවත ලබා ගැනීමටද ඔහු අසමත් වී ඇත.
LPL අල්ලස් නඩුවේ අත්අඩංගුවට ගැනීම
ශ්රී ලංකාවේ ප්රමුඛ Twenty20 ෆ්රැන්චයිස් ක්රිකට් තරඟාවලිය වන ලංකා ප්රිමියර් ලීගය හා සම්බන්ධ අල්ලස් ලැබීමේ චෝදනා සම්බන්ධයෙන් මෙම ක්රීඩකයා දැන් බලධාරීන් විසින් රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත කර ඇත. ජාත්යන්තර T20 දින දර්ශනයේ ප්රධාන තරඟාවලියක් ලෙස කීර්තිය වර්ධනය කර ගත් LPL, මෙම අත්අඩංගුවට ගැනීමත් සමඟ විවාදයකට ඇදී ගොස් ඇත.
කල්රාගේ සම්බන්ධිත්වයේ ස්වභාවය සහ ප්රමාණය පිළිබඳ නිශ්චිත විස්තර සම්බන්ධ බලධාරීන් විසින් තවම සම්පූර්ණයෙන් හෙළිදරව් කර නොමැත. විමර්ශන ක්රියාවලිය දිගටම සිදු වෙමින් පවතින බව වාර්තා වේ.
LPL සඳහා ඇතිවන ප්රතිවිපාක
මෙම සිදුවීම ලංකා ප්රිමියර් ලීගයේ අඛණ්ඩතාව පිළිබඳ බරපතළ ප්රශ්න මතු කරන අතර, ශ්රී ලංකාවේ ක්රිකට් පරිපාලකයින්ට සංවේදී මොහොතක් ලෙස මෙය ඔලිඳ ලෙස ඇති වී තිබේ. ශ්රී ලංකා ක්රිකට් (SLC) සහ LPL පාලක මණ්ඩලය, මෙම අත්අඩංගුවට ගැනීම සහ තරඟාවලියට ඇතිවිය හැකි බලපෑම සම්බන්ධයෙන් තවම නිල මහජන ප්රකාශයක් නිකුත් කර නොමැත.
ක්රිකට් ක්රීඩාවේ තරඟ සවන් ගැසීම සහ දූෂණය ලොව පුරා කල් පවත්නා ගැටළු ලෙස පවතින අතර, ක්රිකට් මණ්ඩල හරහා ක්රියාත්මක වන දූෂණ විරෝධී ඒකක මෑත වසරවලදී ඔවුන්ගේ අධීක්ෂණ රාමු තවදුරටත් ශක්තිමත් කර ඇත.
ඉදිරියේදී සිදුවිය හැකි දේ
ඉන්දීය ක්රිකට් පාලක මණ්ඩලය (BCCI) සහ ශ්රී ලංකා ක්රිකට්හි දූෂණ විරෝධී ඒකකය යන දෙකම, විමර්ශනය ඉදිරියට යාත්රා කරන විට සිදුවීම් දෙස සමීපව අවධානය යොමු කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. කල්රාගේ නීතිඥ නියෝජිතයින් මෙතෙක් මෙම කාරණය සම්බන්ධයෙන් කිසිදු මහජන අදහස් ප්රකාශ කර නොමැත.
ලංකා ප්රිමියර් ලීගය වටා ඇතැයි කියනු ලබන දූෂණය පිළිබඳ බලධාරීන් ඔවුන්ගේ විමර්ශනය දිගටම කරගෙන යත්ම, තවත් විස්තර ඉදිරියේදී එළිදරව් වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.