ශ්රී ලංකාවේ ත්රස්තවිරෝධී නීතිය යටතේ විභාගයකින් තොරව වසර 15ක් රඳවා තබා ගත් පුද්ගලයෙකුට අභියාචනාධිකරණය ඇප ලබා දේ
ශ්රී ලංකාවේ මතභේදාත්මක ත්රස්තවාදය වැළැක්වීමේ පනත (PTA) සම්බන්ධ විවාදය නැවත දල්වාලමින්, අභියාචනාධිකරණය විසින් විභාගයක් පැවැත්වීමට පෙර වසර 15කට ආසන්න කාලයක් රිමාන්ඩ් භාරයේ ගත කළ පුද්ගලයෙකුට ඇප ලබා දී ඇත — එම කාලය දැන් බොහෝ නීති නිරීක්ෂකයින් විසින් දඬුවමක් ලෙසම සලකනු ලැබේ.
මහාධිකරණ තීරණය අභියාචනාධිකරණය විසින් ඉවත් කෙරේ
PTA යටතේ රඳවා ගෙන සිටි විත්තිකරුට ඇප ලබා දීම ප්රතික්ෂේප කළ කොළඹ මහාධිකරණයේ පෙර නියෝගය අභියාචනාධිකරණය මැදිහත් වී අහෝසි කළේය. අභියාචක අධිකරණයේ මෙම මැදිහත්වීම, කිසිදු වරදකට වරදකරු නොවූ පුද්ගලයන් PTA යටතේ රඳවා තබා ගැනීමෙන් ඔවුන්ගේ නිදහස දිගු කලක් අහිමි කිරීම පිළිබඳ අධිකරණය තුළ වර්ධනය වන අවධානයක සලකුණකි.
දීර්ඝ කලක් තිස්සේ අයුතු ලෙස යොදා ගත් නීතියක්
ත්රස්තවාදය වැළැක්වීමේ පනත, ශ්රී ලංකාව තුළ මෙන්ම ජාත්යන්තරව ද මානව හිමිකම් සංවිධාන, නීති විශේෂඥයින් සහ සිවිල් සමාජ සංවිධානවල දිගුකාලීන විවේචනයට ලක්ව ඇත. විවේචකයින් තර්ක කරන්නේ, නිසි අධිකරණ අධීක්ෂණයකින් තොරව සැකකරුවන් දීර්ඝ කාලයක් රඳවා ගෙන සිටීමට බලධාරීන්ට ඉඩ සලසන පුළුල් විධිවිධාන ඇති මෙම නීතිය, ඔවුන්ගේ නිර්දෝෂී බව පිළිගනු ලැබිය යුතු අයිතිය ප්රායෝගිකව නිශේධනය කරන බවය.
තම තීරණය ප්රකාශ කරමින් අභියාචනාධිකරණය අවධාරණය කළේ, විත්තිකරු විඳදරාගත් ස්වභාවයේ දිගුකාලීන විභාග-පූර්ව රිමාන්ඩ් රඳවා ගැනීම අධිකරණ ක්රමයේ සාමාන්ය ලක්ෂණයක් ලෙස සැලකිය නොහැකි බවය. විභාගය ආරම්භ වීමට පෙරම නිශ්චිතව දඬුවමක් ලෙස ක්රියාත්මක වන දෙය සහ නඩු විභාගය පෙරහේර නීත්යානුකූල රිමාන්ඩ් රඳවා ගැනීම අතර ප්රකට වෙනසක් ඇඳීමට අධිකරණය ඉදිරිපත් විය.
වසර 15ක් සිරකඳවුරේ, නමුත් වරදකරු නැත
මෙම නඩුව, දිගු කාලීන රිමාන්ඩ් සිරගැනීමේ මානවීය පිරිවැය ඉතා සුවිශේෂ ලෙස ඉස්මතු කරයි. නිමා නොවූ නඩු විභාගයක් සමඟ වසර 15කට ආසන්න කාලයක් රිමාන්ඩ් භාරයේ ගත කිරීම, නීතී ක්රියාවලියේ ක්රියාකාරිත්වය හා ඒ තුළ සිරවූ පුද්ගලයන්ගේ අයිතිවාසිකම් — විශේෂයෙන් PTA වැනි ඓතිහාසිකව දුර්වල ක්රියාපටිපාටි ආරක්ෂාවන් සහිත විශේෂ නීති යටතේ චෝදනා ලැබූ අය ගැන — ගැඹුරු ප්රශ්න මතු කරයි.
- විත්තිකරු PTA යටතේ වසර 15කට ආසන්න කාලයක් රිමාන්ඩ් භාරයේ රඳවා ගෙන සිටියේය
- කොළඹ මහාධිකරණය ඇප ලබා දීම ඊට පෙර ප්රතික්ෂේප කර තිබිණි
- අභියාචනාධිකරණය එම තීරණය අහෝසි කර ඇප ලබා දුන්නේය
- මෙම තීරණය, ප්රායෝගික දඬුවමක් ස්වරූපයෙන් දිගුකාලීන විභාග-පූර්ව රිමාන්ඩ් රඳවා ගැනීම පිළිබඳ අවධානය තව දුරටත් තහවුරු කරයි
ප්රතිසංස්කරණ සඳහා ඉල්ලීම්
මෙම තීරණය, දශක ගණනාවකට පෙර තාවකාලික ක්රමවේදයක් ලෙස සම්මත කරනු ලැබූ නමුත් අදටත් බලාත්මකව පවතින PTA ප්රතිසංස්කරණය කිරීම සඳහා දැනටමත් ඇති ඉල්ලීම් තව දුරටත් තීව්ර කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. ශ්රී ලංකාවේ ත්රස්තවිරෝධී නෛතික රාමුව ජාත්යන්තර මානව හිමිකම් ප්රමිතීන්ට අනුකූල කිරීම සඳහා මෙම පනත සංශෝධනය කළ යුතු හෝ අහෝසි කළ යුතු බව නීති ප්රතිසංස්කරණවාදීන් දිගු කලක් තිස්සේ තර්ක කර ඇත.
දිගුකාලීන විභාග-පූර්ව රිමාන්ඩ් රඳවා ගැනීම, රඳවා ගැනීම හා දඬුවම අතර ඇති මූලික නෛතික සීමාව අඳුරු කරන බව අභියාචනාධිකරණය අවධාරණය කළේය — යුක්තිය තම අර්ථය රක්ෂා කර ගත යුතු නම්, ඒ සීමාව ආරක්ෂා කළ යුතුමය.
නීතිඥයින්, ක්රියාකාරීන් සහ PTA යටතේ තවමත් රඳවා ගෙන සිටින අනෙකුත් පුද්ගලයන්ගේ පවුල් විසින් මෙම තීරණය දැඩි අවධානයෙන් නිරීක්ෂණය කරනු ලැබේ; ඔවුන් බොහෝ දෙනෙක් අදාළ නිදහස් නොවූ සිය නඩු සඳහා ද මෙය නිදසුනක් ලෙස ස්ථ
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.