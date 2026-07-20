Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

මත්පැන් බෝතල් ආරක්ෂක ස්ටිකර් වංචාවෙන් රාජ්‍ය ආදායමට සිදුවන හානිය පිළිබඳව COPF සභාපති දැඩි ප්‍රහාරයක් එල්ල කරයි

20 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
මත්පැන් බෝතල් ආරක්ෂක ස්ටිකර් වංචාවෙන් රාජ්‍ය ආදායමට සිදුවන හානිය පිළිබඳව COPF සභාපති දැඩි ප්‍රහාරයක් එල්ල කරයි

පොදු මුදල් පිළිබඳ කාරක සභාවේ (COPF) සභාපතිවරයා, මත්පැන් බෝතල් ආරක්ෂක ස්ටිකර් වංචාව සම්බන්ධව වගකිව යුතු අය වෙත දැඩි ප්‍රහාරයක් එල්ල කරමින්, මෙමගින් රාජ්‍යයට සිදුවන ආදායම් අලාභය අතිශය විශාල මට්ටමක පවතින බවත්, ඒ සඳහා ආණ්ඩුවේ ක්ෂණික මැදිහත්වීම අත්‍යවශ්‍ය බවත් අනතුරු අඟවා ඇත.

COPF සභාපතිවරයාට අනුව, මත්පැන් බෝතල් වල ආරක්ෂක ස්ටිකර් වංචනික ලෙස භාවිත කිරීමෙන් සිදුවන මූල්‍යමය හානිය කෙතරම් දරුණු ද යත්, මෙම වංචාව නවතා දැමීමෙන් නැවත ලබා ගත හැකි ආදායම, ජාතික වශයෙන් පිළිගත් සුවසැරිය ගිලන්රථ සේවාවේ විශාලත්වයට සාමාන්‍ය ව්‍යාපෘති අටකට පමණ මූල්‍යාධාරය සැපයීමට ප්‍රමාණවත් වනු ඇත.

අතිවිශාල ප්‍රමාණයේ අක්‍රමිකතාවක්

ශ්‍රී ලංකාවේ වඩාත්ම ඵලදායී මහජන සෞඛ්‍ය වැඩසටහන් අතරින් එකක් ලෙස පුළුල් ලෙස පිළිගැනෙන සුවසැරිය නොමිලේ ගිලන්රථ සේවාව, මෙම වංචාවෙන් නාස්ති වන මුදලේ ප්‍රමාණය කෙතරම් දැවැන්ත ද යන්න නිදර්ශනය කිරීමේ තීව්‍ර මිනුම් දණ්ඩක් ලෙස ක්‍රියා කරයි. මෙම සංසන්දනය ඉදිරිපත් කිරීමෙන් COPF සභාපතිවරයා, නීති ස立法자们 හා මහජනතාව වෙත, මෙම වංචාව නිරවධිව ඉදිරියට ඉඩ දීමේ සැබෑ මානව වියදම ගැන දැනුවත් කිරීමට ය.

ආරක්ෂක ස්ටිකර් ක්‍රමය මුලින් හඳුන්වා දෙනු ලැබුවේ නීත්‍යානුකූලව නිෂ්පාදනය කර බදු ගෙවූ මත්පැන් බෝතල්වල සත්‍යතාව සත්‍යාපනය කිරීමේ ආරක්ෂිත යාන්ත්‍රණයක් ලෙස ය. කෙසේ වෙතත්, මෙම යාන්ත්‍රණය ක්‍රමානුකූල ලෙස සූරාකෑමට ලක්ව ඇති අතර, ඒ හේතුවෙන් තීරණාත්මක මහජන සේවාවන් සඳහා වෙන් කෙරෙන රාජ්‍ය භාණ්ඩාගාරයට සිදු වී ඇති අලාභය විශාල ය.

ක්ෂණික ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමේ ඉල්ලීම්

වංචාකරුවන් විසින් සූරාකනු ලබන ඉඩකඩ වැසීම සඳහා ප්‍රමාදයකින් තොරව ප්‍රායෝගික, බලාත්මක කළ හැකි ක්‍රියාමාර්ග ක්‍රියාත්මක කළ යුතු බව COPF සභාපතිවරයා පැහැදිලිව ප්‍රකාශ කළේ ය. මෙම වංචාවේ සම්පූර්ණ විස්තාරය විමර්ශනය කිරීමටත්, වගකිව යුතු අය නීතිය ඉදිරිට ගෙන ඒමටත් සුදුසු බලධාරීන් කෙරෙහි කාරක සභාව බලපෑම් කරමින් සිටින බව වටහාගෙන ඇත.

ශ්‍රී ලංකාවේ මත්පැන් කර්මාන්තය අධික ලෙස බදු අය කෙරෙන අතර, සුරාබදු ගාස්තු වලින් එකතු කෙරෙන ආදායම ආණ්ඩුවේ ආදායමේ සැලකිය යුතු කොටසක් සේ ක්‍රියා කරයි. ඒ නිසා ආරක්ෂක ස්ටිකර් ක්‍රමයේ ඕනෑම විශාල පරිමාණ හසුරුවා ගැනීමක් නිරූපණය කරනුයේ, බදු ආදායමේ අලාභය පමණක් නොව, කෝටි ගණනක් ශ්‍රී ලාංකිකයන් රඳා සිටින රාජ්‍ය මූල්‍යාධාරිත සුභසාධන වැඩසටහන් වලට සෘජු පහරකි.

මෙම හෙළිදරව්ව, සුරාබදු දෙපාර්තමේන්තුව හා සම්බන්ධ නියාමන ආයතන කෙරෙහි දැඩි අවධානය යොමු කිරීමට හේතු වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, ඉදිරි සති කිහිපය තුළ විස්තරාත්මක වගවීම් වාර්තා ඉල්ලා සිටීමට පාර්ලිමේන්තු අධීක්ෂණ කාරක සභා ඉඩ ඇත.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

සොෆ්ට්ලොජික් ලයිෆ් ඩයමන්ඩ් ලයිෆ් ඉන්ෂුවරන්ස් හි 60% කොටසක් අත්පත් කරගනිමින් බංග්ලාදේශයට පිවිසේ Sinhala

සොෆ්ට්ලොජික් ලයිෆ් ඩයමන්ඩ් ලයිෆ් ඉන්ෂුවරන්ස් හි 60% කොටසක් අත්පත් කරගනිමින් බංග්ලාදේශයට පිවිසේ

ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රමුඛතම ජීවිත රක්ෂණ සපයන්නා වන සොෆ්ට්ලොජික් ලයිෆ් ඉන්ෂුවරන්ස් සමාගම, බංග්ලාදේශයේ ඩයමන්ඩ් ලයිෆ් ඉන්ෂුවරන්ස් කොම්පැනි හි 60%ක පාලන කොටසක් අත්පත්…

20 Jul 2026 Discuss
යුරෝපීය සංගමයේ දැඩි හරිත ප්‍රමිතීන් සපුරාලීමට ශ්‍රී ලාංකික අපනයනකරුවන් කාලය සමඟ තරඟ කරති Sinhala

යුරෝපීය සංගමයේ දැඩි හරිත ප්‍රමිතීන් සපුරාලීමට ශ්‍රී ලාංකික අපනයනකරුවන් කාලය සමඟ තරඟ කරති

නව යුරෝපීය සංගම් තිරසාරත්ව රෙගුලාසි ශ්‍රී ලංකාවේ අපනයන පරිසරය නැවත හැඩගස්වයි යුරෝපීය සංගමය විසින් හඳුන්වා දුන් පුළුල් නව තිරසාරත්ව රෙගුලාසි කට්ටලයකට අනුකූල වීම…

20 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ පළමු කොරොනා වෛරස් රෝගියා තහවුරු වෙයි — සෞඛ්‍ය ආරක්ෂාව තීව්‍ර කිරීමට බලධාරීන් කටයුතු කරයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ පළමු කොරොනා වෛරස් රෝගියා තහවුරු වෙයි — සෞඛ්‍ය ආරක්ෂාව තීව්‍ර කිරීමට බලධාරීන් කටයුතු කරයි

ශ්‍රී ලංකාවේ කොරොනා වෛරසය ආසාදනය වූ පළමු රෝගියා නිල වශයෙන් තහවුරු වී ඇති අතර, රෝගය දිවයින පුරා පැතිරීම වැළැක්වීම සඳහා බලධාරීන් ක්ෂණිකව පූර්වාරක්ෂක හා ආරක්ෂක…

20 Jul 2026 Discuss