මත්පැන් බෝතල් ආරක්ෂක ස්ටිකර් වංචාවෙන් රාජ්ය ආදායමට සිදුවන හානිය පිළිබඳව COPF සභාපති දැඩි ප්රහාරයක් එල්ල කරයි
පොදු මුදල් පිළිබඳ කාරක සභාවේ (COPF) සභාපතිවරයා, මත්පැන් බෝතල් ආරක්ෂක ස්ටිකර් වංචාව සම්බන්ධව වගකිව යුතු අය වෙත දැඩි ප්රහාරයක් එල්ල කරමින්, මෙමගින් රාජ්යයට සිදුවන ආදායම් අලාභය අතිශය විශාල මට්ටමක පවතින බවත්, ඒ සඳහා ආණ්ඩුවේ ක්ෂණික මැදිහත්වීම අත්යවශ්ය බවත් අනතුරු අඟවා ඇත.
COPF සභාපතිවරයාට අනුව, මත්පැන් බෝතල් වල ආරක්ෂක ස්ටිකර් වංචනික ලෙස භාවිත කිරීමෙන් සිදුවන මූල්යමය හානිය කෙතරම් දරුණු ද යත්, මෙම වංචාව නවතා දැමීමෙන් නැවත ලබා ගත හැකි ආදායම, ජාතික වශයෙන් පිළිගත් සුවසැරිය ගිලන්රථ සේවාවේ විශාලත්වයට සාමාන්ය ව්යාපෘති අටකට පමණ මූල්යාධාරය සැපයීමට ප්රමාණවත් වනු ඇත.
අතිවිශාල ප්රමාණයේ අක්රමිකතාවක්
ශ්රී ලංකාවේ වඩාත්ම ඵලදායී මහජන සෞඛ්ය වැඩසටහන් අතරින් එකක් ලෙස පුළුල් ලෙස පිළිගැනෙන සුවසැරිය නොමිලේ ගිලන්රථ සේවාව, මෙම වංචාවෙන් නාස්ති වන මුදලේ ප්රමාණය කෙතරම් දැවැන්ත ද යන්න නිදර්ශනය කිරීමේ තීව්ර මිනුම් දණ්ඩක් ලෙස ක්රියා කරයි. මෙම සංසන්දනය ඉදිරිපත් කිරීමෙන් COPF සභාපතිවරයා, නීති ස立法자们 හා මහජනතාව වෙත, මෙම වංචාව නිරවධිව ඉදිරියට ඉඩ දීමේ සැබෑ මානව වියදම ගැන දැනුවත් කිරීමට ය.
ආරක්ෂක ස්ටිකර් ක්රමය මුලින් හඳුන්වා දෙනු ලැබුවේ නීත්යානුකූලව නිෂ්පාදනය කර බදු ගෙවූ මත්පැන් බෝතල්වල සත්යතාව සත්යාපනය කිරීමේ ආරක්ෂිත යාන්ත්රණයක් ලෙස ය. කෙසේ වෙතත්, මෙම යාන්ත්රණය ක්රමානුකූල ලෙස සූරාකෑමට ලක්ව ඇති අතර, ඒ හේතුවෙන් තීරණාත්මක මහජන සේවාවන් සඳහා වෙන් කෙරෙන රාජ්ය භාණ්ඩාගාරයට සිදු වී ඇති අලාභය විශාල ය.
ක්ෂණික ක්රියාමාර්ග ගැනීමේ ඉල්ලීම්
වංචාකරුවන් විසින් සූරාකනු ලබන ඉඩකඩ වැසීම සඳහා ප්රමාදයකින් තොරව ප්රායෝගික, බලාත්මක කළ හැකි ක්රියාමාර්ග ක්රියාත්මක කළ යුතු බව COPF සභාපතිවරයා පැහැදිලිව ප්රකාශ කළේ ය. මෙම වංචාවේ සම්පූර්ණ විස්තාරය විමර්ශනය කිරීමටත්, වගකිව යුතු අය නීතිය ඉදිරිට ගෙන ඒමටත් සුදුසු බලධාරීන් කෙරෙහි කාරක සභාව බලපෑම් කරමින් සිටින බව වටහාගෙන ඇත.
ශ්රී ලංකාවේ මත්පැන් කර්මාන්තය අධික ලෙස බදු අය කෙරෙන අතර, සුරාබදු ගාස්තු වලින් එකතු කෙරෙන ආදායම ආණ්ඩුවේ ආදායමේ සැලකිය යුතු කොටසක් සේ ක්රියා කරයි. ඒ නිසා ආරක්ෂක ස්ටිකර් ක්රමයේ ඕනෑම විශාල පරිමාණ හසුරුවා ගැනීමක් නිරූපණය කරනුයේ, බදු ආදායමේ අලාභය පමණක් නොව, කෝටි ගණනක් ශ්රී ලාංකිකයන් රඳා සිටින රාජ්ය මූල්යාධාරිත සුභසාධන වැඩසටහන් වලට සෘජු පහරකි.
මෙම හෙළිදරව්ව, සුරාබදු දෙපාර්තමේන්තුව හා සම්බන්ධ නියාමන ආයතන කෙරෙහි දැඩි අවධානය යොමු කිරීමට හේතු වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, ඉදිරි සති කිහිපය තුළ විස්තරාත්මක වගවීම් වාර්තා ඉල්ලා සිටීමට පාර්ලිමේන්තු අධීක්ෂණ කාරක සභා ඉඩ ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.