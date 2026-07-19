මරණ සංඛ්යාව ඉහළ යත්ම ශ්රී ලංකාව දිවයින පුරා ඩෙංගු මර්දන වැඩසටහන තීව්ර කරයි
ඩෙංගු රෝගයෙන් තවත් ජීවිත හානි වත්ම බලධාරීන් ප්රතිචාර තීව්ර කරති
මදුරුවන් මගින් පැතිරෙන ඩෙංගු උණ රෝගය හේතුවෙන් දිවයිනේ මරණ සංඛ්යාව ඉහළ යමින් පවතින බව සෞඛ්ය බලධාරීන් වාර්තා කරන අතර, ශ්රී ලංකාව වර්ධනය වන ඩෙංගු උණ අර්බුදය මැඩලීම සඳහා දිවයිනපුරා පුළුල් ජාතික ව්යාපාරයක් දියත් කර ඇත.
හදිසි ක්රියාමාර්ග ඉල්ලා සිටින පොදු සෞඛ්ය හදිසි තත්ත්වයක්
මෑත සති කිහිපය තුළ බහු මරණ සංඛ්යාවක් සමඟ රෝගීන් සංඛ්යාව භයානක ලෙස ඉහළ යාමට ප්රතිචාර වශයෙන් ඩෙංගු විරෝධී පියවර තීව්ර කිරීමට සෞඛ්ය නිලධාරීන් පියවර ගෙන ඇත. තත්ත්වය උග්ර වීමත් සමඟ බලධාරීන් ඔවුන්ගේ මැදිහත්වීමේ ප්රයත්නයන් ප්රථමයෙන් ඉලක්ක කරගත් ඉහළ අවදානම් සහිත ප්රදේශවලින් ඔබ්බට පුළුල් කිරීමට පෙළඹී ඇත.
පුළුල් කළ මෙම ව්යාපාරයට දුම් දැමීමේ මෙහෙයුම් වැඩිකිරීම, ප්රජා දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන් සහ නේවාසික, වාණිජ හා පොදු ස්ථානවල මදුරු බෝ වන තැන් හඳුනාගෙන ඉවත් කිරීම සඳහා පොදු සෞඛ්ය පරීක්ෂකයන් යෙදවීම ඇතුළත් වේ.
ප්රජාවට ඔවුන්ගේ කාර්යභාරය ඉටු කරන ලෙස බලධාරීන් 촉구 කරති
ඩෙංගු රෝගය සම්ප්රේෂණය කිරීම සඳහා වගකිව යුතු Aedes aegypti මදුරුවාගේ ප්රධාන බෝ වන පරිසරය වන නිවාස හා අසල්වැසි ප්රදේශවල නිශ්චල ජලය ඉවත් කිරීම සහ පිරිසිදු පරිසරයක් පවත්වාගැනීම මගින් රෝගය පැතිරීම වැළැක්වීමට ක්රියාශීලී කාර්යභාරයක් ඉටු කරන ලෙස බලධාරීන් මහජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටිති.
- ජල ගබඩා කිරීමේ භාජන නිතිපතා හිස් කර පිරිසිදු කරන්න
- වැසි ජලය රැඳෙන ඉවත දැමූ ටයර්, ටින් සහ අනෙකුත් භාණ්ඩ බැහැර කරන්න
- විශේෂයෙන් මදුරු ක්රියාකාරකම්절정 කාල වලදී මදුරු විකර්ෂකයන් සහ ආරක්ෂිත ඇඳුම් භාවිත කරන්න
- දැඩි උණ, දරුණු හිසරදය හෝ ශරීර වේදනාව වැනි රෝග ලක්ෂණ ඇති වුවහොත් වහාම වෛද්ය ප්රතිකාර ලබා ගන්න
මෙම හදිසි බව තීව්ර කරන සෘතුමය ගැටලු
ශ්රී ලංකාවේ ඩෙංගු වසංගත සාමාන්යයෙන් දරුණු වර්ෂාපතනය අතරතුරදී සහ ඉන් පසුව උග්ර වන අතර, ඒ කාලවලදී නිශ්චල ජලය බහුලව ගොදුරු වේ. රජයේ මැදිහත්වීම සමඟ ස්ථිර ප්රජා සහයෝගිතාවක් නොමැතිව ඉදිරි සති කිහිපය තුළ රෝගීන් සංඛ්යාව ඉහළ යා හැකි බව සෞඛ්ය විශේෂඥයෝ අනතුරු අඟවති.
ඩෙංගු රෝගය වළකාගත හැකිය; ඒ සඳහා යතුර ඇත්තේ සාමූහික වගකීම තුළය — සෑම නිවාසයකම ඔවුන්ගේ භූමියේ බෝ වන ස්ථාන නොමැති බව සහතික කළ යුතුය.
ශ්රී ලංකාව ඓතිහාසිකව නැවත නැවතත් ඩෙංගු වසංගතවලට මුහුණ දී ඇති අතර, ඇතැම් වසරවල දස දහස් ගණනක් රෝගීන් සහ සැලකිය යුතු ජීවිත හානි සිදු වී ඇත. ජනාකීර්ණ නාගරික ප්රදේශවල සිටින ජනතාව ඇතුළු සියලු පුරවැසියන් අවධානයෙන් සිටින ලෙස සහ සැක සහිත බෝ වන ස්ථාන ප්රමාදයකින් තොරව ස්ථානීය පොදු සෞඛ්ය කාර්යාලවලට දැනුම් දෙන ලෙස සෞඛ්ය බලධාරීන් ඉල්ලා සිටිති.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.