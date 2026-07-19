Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

මරණ සංඛ්‍යාව ඉහළ යත්ම ශ්‍රී ලංකාව දිවයින පුරා ඩෙංගු මර්දන වැඩසටහන තීව්‍ර කරයි

19 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
මරණ සංඛ්‍යාව ඉහළ යත්ම ශ්‍රී ලංකාව දිවයින පුරා ඩෙංගු මර්දන වැඩසටහන තීව්‍ර කරයි

ඩෙංගු රෝගයෙන් තවත් ජීවිත හානි වත්ම බලධාරීන් ප්‍රතිචාර තීව්‍ර කරති

මදුරුවන් මගින් පැතිරෙන ඩෙංගු උණ රෝගය හේතුවෙන් දිවයිනේ මරණ සංඛ්‍යාව ඉහළ යමින් පවතින බව සෞඛ්‍ය බලධාරීන් වාර්තා කරන අතර, ශ්‍රී ලංකාව වර්ධනය වන ඩෙංගු උණ අර්බුදය මැඩලීම සඳහා දිවයිනපුරා පුළුල් ජාතික ව්‍යාපාරයක් දියත් කර ඇත.

හදිසි ක්‍රියාමාර්ග ඉල්ලා සිටින පොදු සෞඛ්‍ය හදිසි තත්ත්වයක්

මෑත සති කිහිපය තුළ බහු මරණ සංඛ්‍යාවක් සමඟ රෝගීන් සංඛ්‍යාව භයානක ලෙස ඉහළ යාමට ප්‍රතිචාර වශයෙන් ඩෙංගු විරෝධී පියවර තීව්‍ර කිරීමට සෞඛ්‍ය නිලධාරීන් පියවර ගෙන ඇත. තත්ත්වය උග්‍ර වීමත් සමඟ බලධාරීන් ඔවුන්ගේ මැදිහත්වීමේ ප්‍රයත්නයන් ප්‍රථමයෙන් ඉලක්ක කරගත් ඉහළ අවදානම් සහිත ප්‍රදේශවලින් ඔබ්බට පුළුල් කිරීමට පෙළඹී ඇත.

පුළුල් කළ මෙම ව්‍යාපාරයට දුම් දැමීමේ මෙහෙයුම් වැඩිකිරීම, ප්‍රජා දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන් සහ නේවාසික, වාණිජ හා පොදු ස්ථානවල මදුරු බෝ වන තැන් හඳුනාගෙන ඉවත් කිරීම සඳහා පොදු සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකයන් යෙදවීම ඇතුළත් වේ.

ප්‍රජාවට ඔවුන්ගේ කාර්යභාරය ඉටු කරන ලෙස බලධාරීන් 촉구 කරති

ඩෙංගු රෝගය සම්ප්‍රේෂණය කිරීම සඳහා වගකිව යුතු Aedes aegypti මදුරුවාගේ ප්‍රධාන බෝ වන පරිසරය වන නිවාස හා අසල්වැසි ප්‍රදේශවල නිශ්චල ජලය ඉවත් කිරීම සහ පිරිසිදු පරිසරයක් පවත්වාගැනීම මගින් රෝගය පැතිරීම වැළැක්වීමට ක්‍රියාශීලී කාර්යභාරයක් ඉටු කරන ලෙස බලධාරීන් මහජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටිති.

  • ජල ගබඩා කිරීමේ භාජන නිතිපතා හිස් කර පිරිසිදු කරන්න
  • වැසි ජලය රැඳෙන ඉවත දැමූ ටයර්, ටින් සහ අනෙකුත් භාණ්ඩ බැහැර කරන්න
  • විශේෂයෙන් මදුරු ක්‍රියාකාරකම්절정 කාල වලදී මදුරු විකර්ෂකයන් සහ ආරක්ෂිත ඇඳුම් භාවිත කරන්න
  • දැඩි උණ, දරුණු හිසරදය හෝ ශරීර වේදනාව වැනි රෝග ලක්ෂණ ඇති වුවහොත් වහාම වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර ලබා ගන්න

මෙම හදිසි බව තීව්‍ර කරන සෘතුමය ගැටලු

ශ්‍රී ලංකාවේ ඩෙංගු වසංගත සාමාන්‍යයෙන් දරුණු වර්ෂාපතනය අතරතුරදී සහ ඉන් පසුව උග්‍ර වන අතර, ඒ කාලවලදී නිශ්චල ජලය බහුලව ගොදුරු වේ. රජයේ මැදිහත්වීම සමඟ ස්ථිර ප්‍රජා සහයෝගිතාවක් නොමැතිව ඉදිරි සති කිහිපය තුළ රෝගීන් සංඛ්‍යාව ඉහළ යා හැකි බව සෞඛ්‍ය විශේෂඥයෝ අනතුරු අඟවති.

ඩෙංගු රෝගය වළකාගත හැකිය; ඒ සඳහා යතුර ඇත්තේ සාමූහික වගකීම තුළය — සෑම නිවාසයකම ඔවුන්ගේ භූමියේ බෝ වන ස්ථාන නොමැති බව සහතික කළ යුතුය.

ශ්‍රී ලංකාව ඓතිහාසිකව නැවත නැවතත් ඩෙංගු වසංගතවලට මුහුණ දී ඇති අතර, ඇතැම් වසරවල දස දහස් ගණනක් රෝගීන් සහ සැලකිය යුතු ජීවිත හානි සිදු වී ඇත. ජනාකීර්ණ නාගරික ප්‍රදේශවල සිටින ජනතාව ඇතුළු සියලු පුරවැසියන් අවධානයෙන් සිටින ලෙස සහ සැක සහිත බෝ වන ස්ථාන ප්‍රමාදයකින් තොරව ස්ථානීය පොදු සෞඛ්‍ය කාර්යාලවලට දැනුම් දෙන ලෙස සෞඛ්‍ය බලධාරීන් ඉල්ලා සිටිති.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ජූනි අවසාන දිනය ඉකුත්වීමත් සමඟ ශ්‍රී ලංකාවේ සූදු නියාමන රාමුව නැවතත් බාධාවකට මුහුණ දෙයි Sinhala

ජූනි අවසාන දිනය ඉකුත්වීමත් සමඟ ශ්‍රී ලංකාවේ සූදු නියාමන රාමුව නැවතත් බාධාවකට මුහුණ දෙයි

ශ්‍රී ලංකාවේ සූදු කර්මාන්තය සඳහා සවිස්තරාත්මක නියාමන රාමුවක් ස්ථාපිත කිරීමේ උත්සාහයන්ට නැවත පසු ගමනක් සිදුවී ඇති අතර, දිගු කලක් තිස්සේ අපේක්ෂිත නියාමන හඳුන්වා…

19 Jul 2026 Discuss
රොනාල්ඩෝ නසාරියෝ 2026 ලෝක කුසලානයේදී ස්පාඤ්ඤය අර්ජන්ටිනාව පරාජය කරනු ඇතැයි පනවයි Sinhala

රොනාල්ඩෝ නසාරියෝ 2026 ලෝක කුසලානයේදී ස්පාඤ්ඤය අර්ජන්ටිනාව පරාජය කරනු ඇතැයි පනවයි

බ්‍රසීල 축구 නිරූපිකා රොනාල්ඩෝ නසාරියෝ FIFA ලෝක කුසලාන 2026 ට පෙර විශිෂ්ට අනාවැකියක් දක්වමින්, ස්පාඤ්ඤය ප්‍රසිද්ධ ශූරයන් වන අර්ජන්ටිනාව තරගාවලියේ අවසන් මහා…

19 Jul 2026 Discuss
සොෆ්ට්ලොජික් ලයිෆ් ඩයමන්ඩ් ලයිෆ් රක්ෂණ සමාගමෙන් 60%ක් අත්පත් කරගනිමින් කලාපීය ව්‍යාප්තිය තීව්‍ර කරයි Sinhala

සොෆ්ට්ලොජික් ලයිෆ් ඩයමන්ඩ් ලයිෆ් රක්ෂණ සමාගමෙන් 60%ක් අත්පත් කරගනිමින් කලාපීය ව්‍යාප්තිය තීව්‍ර කරයි

ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රමුඛ රක්ෂණ සේවා සපයන්නා වන සොෆ්ට්ලොජික් ලයිෆ් සමාගම, ඩයමන්ඩ් ලයිෆ් සමාගමෙන් සියයට 60ක කොටසක් අත්පත් කරගනිමින් වැදගත් උපායමාර්ගික පියවරක් ගෙන…

19 Jul 2026 Discuss