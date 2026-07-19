ප්රධාන මත්ද්රව්ය මර්දන මෙහෙයුමකින් කිලෝග්රෑම් 18කට අධික ක්රිස්ටල් මෙත් තොගයක් සොයාගනී, සැකකරු අත්අඩංගුවට
වයස අවුරුදු 26ක සැකකරුවෙකු කිලෝග්රෑම් 18කට අධික ක්රිස්ටල් මෙතැම්ෆෙටමින් ප්රමාණයක් සතුව තිබියදී සිදු කළ වැටලීමකින් පසු නීතිය ක්රියාත්මක කරන බලධාරීන් විසින් සැලකිය යුතු මත්ද්රව්ය තොගයක් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත. මෙම ද්රව්යය වීදිවල "අයිස්" යන නමින් බහුලව හඳුනාගනු ලබන ඉතා ඇබ්බැහිකාරී මත්ද්රව්යයකි.
විශාල තොගයක් සොයාගනී
මෙම මෙහෙයුමේ ප්රතිඵලයක් ලෙස කිලෝග්රෑම් 18කට අධික භයංකාර මත්ද්රව්ය ප්රමාණයක් සොයාගෙන ඇති අතර, මත්ද්රව්ය ජාවාරමට එරෙහි අඛණ්ඩ සටනේ ප්රධාන ජයග්රහණයක් ලෙස එය සැලකේ. ක්රිස්ටල් මෙතැම්ෆෙටමින් හෙවත් අයිස්, දකුණු සහ අග්නිදිග ආසියාව පුරා වර්තමානයේ ව්යාප්ත වෙමින් පවතින වඩාත් බලවත් හා විනාශකාරී නීති විරෝධී ද්රව්යයන් අතර ප්රමුඛ ස්ථානයක් හිමිකර ගෙන ඇති අතර, ශ්රී ලංකාව මෙම මත්ද්රව්යයේ සංක්රමණ ස්ථානයක් මෙන්ම පාරිභෝගික වෙළඳපොළක් ලෙසද ක්රමයෙන් හඳුනාගනු ලබයි.
සැකකරු අත්අඩංගුවට
අත්අඩංගුවට ගනු ලැබූ පුද්ගලයා, වයස අවුරුදු 26ක පිරිමි සැකකරුවෙකු වන අතර, ඉලක්ක කරගත් වැටලීමේදී ඔහු අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත. විමර්ශන කටයුතු ඉදිරියට ගෙන යන අතරතුර සැකකරු බලධාරීන්ගේ භාරයට ගෙන ඇත. සැකකරු තනිව ක්රියා කළේද නැතිනම් පුළුල් මත්ද්රව්ය ජාවාරම් ජාලයක කොටසක් ලෙස කටයුතු කළේද යන්න මෙම අවස්ථාවේ දී තවමත් පැහැදිලි නොවේ.
අයිස් වෙළඳාම පිළිබඳ වර්ධනයවන උත්කණ්ඨාව
මෙම සොයාගැනීම, රටෙහි අයිස් ව්යාප්තිය ඉහළ යෑම සම්බන්ධයෙන් ශ්රී ලංකා නීතිය ක්රියාත්මක කරන ආයතනවල වර්ධනය වන කනස්සල්ල ඉස්මතු කරයි. දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ දේශීය මත්ද්රව්ය වෙළඳාමේ ආධිපත්යය දැරූ කංසා හෝ හෙරොයින් මෙන් නොව, ක්රිස්ටල් මෙතැම්ෆෙටමින් මෑත වසරවලදී ද්වීපය පුරා ප්රජාවන්ට ක්රමයෙන් ලබාගත හැකි හා භයානක තර්ජනයක් ලෙස මතුව ආ ඇත.
මත්ද්රව්ය වෙළඳාම මර්දනය කිරීමේ ප්රයත්නයන් අඛණ්ඩව ගෙනයන බලධාරීහු, සැකසහිත මත්ද්රව්ය සම්බන්ධ ඕනෑම ක්රියාකාරකමක් සම්බන්ධ ආරංචි අදාළ නීතිය ක්රියාත්මක කරන ආයතනවලට වාර්තා කරන ලෙස මහජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටිති.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.