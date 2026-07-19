Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

LPL දූෂණ නඩුව: තරඟ අල්ලස් චෝදනාවලට අත්අඩංගුවට ගත් ඉන්දියාවේ මංජොත් කල්රා ජූලි 31 දක්වා රිමාන්ඩ්

19 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
LPL දූෂණ නඩුව: තරඟ අල්ලස් චෝදනාවලට අත්අඩංගුවට ගත් ඉන්දියාවේ මංජොත් කල්රා ජූලි 31 දක්වා රිමාන්ඩ්

හිටපු ඉන්දීය 19 වයස් යට කිකට් ක්‍රීඩක මංජොත් කල්රා, 2026 ලංකා ප්‍රිමියර් ලීග් සමරිත සම්බන්ධ දූෂණ චෝදනා මත අත්අඩංගුවට ගැනීමෙන් අනතුරුව, ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය තහවුරු කළ පරිදි, කොළඹ මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය විසින් ඔහු ජූලි 31 දක්වා රිමාන්ඩ් භාරයේ තබා ඇත.

අත්අඩංගුවට ගැනීම සහ රිමාන්ඩ්

කල්රා ජූලි 16 වන දින ශ්‍රී ලංකා බලධාරීන් විසින් ඉදිරියට 予定ව ඇති LPL සමරිත සම්බන්ධ දූෂණ චෝදනා මත අත්අඩංගුවට ගන්නා ලදී. කොළඹ මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය විසින් අනතුරුව, විමර්ශන කටයුතු කඩිනමින් ඉදිරියට ගෙන යන අතරතුර, ඔහු මාසය අවසාන වන තෙක් රිමාන්ඩ් භාරයේ තබා ගන්නා ලෙස නියෝග කරන ලදී.

කල්රා චෝදනා ප්‍රතික්ෂේප කරයි

ක්‍රීඩකයා ඔහුට එරෙහිව එල්ල වී ඇති තරඟ හසුරුවීමේ චෝදනා තරයේ ප්‍රතික්ෂේප කර ඇත. ICC 19 වයස් යට ලෝක කුසලානයේ ඉන්දීය කණ්ඩායම වෙනුවෙන් කැපී පෙනෙන දස්කමක් දක්වා කීර්තියට පත් වූ කල්රා, ඔහුට එරෙහිව ගොනු කර ඇති චෝදනාවල කිසිදු සත්‍යතාවයක් නොමැති බව ප්‍රකාශ කර ඇත.

පසුබිම

ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රධාන දේශීය T20 තරඟාවලියක් වන ලංකා ප්‍රිමියර් ලීග්, මෑත සමරිත වලදී සැලකිය යුතු ජාත්‍යන්තර අවධානයක් ආකර්ෂණය කර ගෙන ඇත. 2026 සංස්කරණය වටා ඇති දූෂණ චෝදනා, නියමිත දිනයන්ට ඉදිරිපත් වීමට පෙර තරඟාවලිය කෙරෙහි සෙවනැල්ලක් ඇද දමා ඇත.

ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය අත්අඩංගුවට ගැනීම සහ රිමාන්ඩ් කටයුතු ඇතුළු විමර්ශන ක්‍රියාවලිය ඉදිරියට ගෙන යන බව තහවුරු කර ඇති අතර, විමර්ශනය ඉදිරියට ගෙන යනු ලබන විට වැඩිදුර තොරතුරු ලැබෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. මෙම නඩුව දේශීය හා ජාත්‍යන්තර මට්ටමින් කිකට් බලධාරීන් ඉතා සූක්ෂ්මව නිරීක්ෂණය කරනු ලබයි.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ජූනි අවසාන දිනය ඉකුත්වීමත් සමඟ ශ්‍රී ලංකාවේ සූදු නියාමන රාමුව නැවතත් බාධාවකට මුහුණ දෙයි Sinhala

ජූනි අවසාන දිනය ඉකුත්වීමත් සමඟ ශ්‍රී ලංකාවේ සූදු නියාමන රාමුව නැවතත් බාධාවකට මුහුණ දෙයි

ශ්‍රී ලංකාවේ සූදු කර්මාන්තය සඳහා සවිස්තරාත්මක නියාමන රාමුවක් ස්ථාපිත කිරීමේ උත්සාහයන්ට නැවත පසු ගමනක් සිදුවී ඇති අතර, දිගු කලක් තිස්සේ අපේක්ෂිත නියාමන හඳුන්වා…

19 Jul 2026 Discuss
රොනාල්ඩෝ නසාරියෝ 2026 ලෝක කුසලානයේදී ස්පාඤ්ඤය අර්ජන්ටිනාව පරාජය කරනු ඇතැයි පනවයි Sinhala

රොනාල්ඩෝ නසාරියෝ 2026 ලෝක කුසලානයේදී ස්පාඤ්ඤය අර්ජන්ටිනාව පරාජය කරනු ඇතැයි පනවයි

බ්‍රසීල 축구 නිරූපිකා රොනාල්ඩෝ නසාරියෝ FIFA ලෝක කුසලාන 2026 ට පෙර විශිෂ්ට අනාවැකියක් දක්වමින්, ස්පාඤ්ඤය ප්‍රසිද්ධ ශූරයන් වන අර්ජන්ටිනාව තරගාවලියේ අවසන් මහා…

19 Jul 2026 Discuss
සොෆ්ට්ලොජික් ලයිෆ් ඩයමන්ඩ් ලයිෆ් රක්ෂණ සමාගමෙන් 60%ක් අත්පත් කරගනිමින් කලාපීය ව්‍යාප්තිය තීව්‍ර කරයි Sinhala

සොෆ්ට්ලොජික් ලයිෆ් ඩයමන්ඩ් ලයිෆ් රක්ෂණ සමාගමෙන් 60%ක් අත්පත් කරගනිමින් කලාපීය ව්‍යාප්තිය තීව්‍ර කරයි

ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රමුඛ රක්ෂණ සේවා සපයන්නා වන සොෆ්ට්ලොජික් ලයිෆ් සමාගම, ඩයමන්ඩ් ලයිෆ් සමාගමෙන් සියයට 60ක කොටසක් අත්පත් කරගනිමින් වැදගත් උපායමාර්ගික පියවරක් ගෙන…

19 Jul 2026 Discuss