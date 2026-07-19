LPL දූෂණ නඩුව: තරඟ අල්ලස් චෝදනාවලට අත්අඩංගුවට ගත් ඉන්දියාවේ මංජොත් කල්රා ජූලි 31 දක්වා රිමාන්ඩ්
හිටපු ඉන්දීය 19 වයස් යට කිකට් ක්රීඩක මංජොත් කල්රා, 2026 ලංකා ප්රිමියර් ලීග් සමරිත සම්බන්ධ දූෂණ චෝදනා මත අත්අඩංගුවට ගැනීමෙන් අනතුරුව, ශ්රී ලංකා පොලිසිය තහවුරු කළ පරිදි, කොළඹ මහේස්ත්රාත් අධිකරණය විසින් ඔහු ජූලි 31 දක්වා රිමාන්ඩ් භාරයේ තබා ඇත.
අත්අඩංගුවට ගැනීම සහ රිමාන්ඩ්
කල්රා ජූලි 16 වන දින ශ්රී ලංකා බලධාරීන් විසින් ඉදිරියට 予定ව ඇති LPL සමරිත සම්බන්ධ දූෂණ චෝදනා මත අත්අඩංගුවට ගන්නා ලදී. කොළඹ මහේස්ත්රාත් අධිකරණය විසින් අනතුරුව, විමර්ශන කටයුතු කඩිනමින් ඉදිරියට ගෙන යන අතරතුර, ඔහු මාසය අවසාන වන තෙක් රිමාන්ඩ් භාරයේ තබා ගන්නා ලෙස නියෝග කරන ලදී.
කල්රා චෝදනා ප්රතික්ෂේප කරයි
ක්රීඩකයා ඔහුට එරෙහිව එල්ල වී ඇති තරඟ හසුරුවීමේ චෝදනා තරයේ ප්රතික්ෂේප කර ඇත. ICC 19 වයස් යට ලෝක කුසලානයේ ඉන්දීය කණ්ඩායම වෙනුවෙන් කැපී පෙනෙන දස්කමක් දක්වා කීර්තියට පත් වූ කල්රා, ඔහුට එරෙහිව ගොනු කර ඇති චෝදනාවල කිසිදු සත්යතාවයක් නොමැති බව ප්රකාශ කර ඇත.
පසුබිම
ශ්රී ලංකාවේ ප්රධාන දේශීය T20 තරඟාවලියක් වන ලංකා ප්රිමියර් ලීග්, මෑත සමරිත වලදී සැලකිය යුතු ජාත්යන්තර අවධානයක් ආකර්ෂණය කර ගෙන ඇත. 2026 සංස්කරණය වටා ඇති දූෂණ චෝදනා, නියමිත දිනයන්ට ඉදිරිපත් වීමට පෙර තරඟාවලිය කෙරෙහි සෙවනැල්ලක් ඇද දමා ඇත.
ශ්රී ලංකා පොලිසිය අත්අඩංගුවට ගැනීම සහ රිමාන්ඩ් කටයුතු ඇතුළු විමර්ශන ක්රියාවලිය ඉදිරියට ගෙන යන බව තහවුරු කර ඇති අතර, විමර්ශනය ඉදිරියට ගෙන යනු ලබන විට වැඩිදුර තොරතුරු ලැබෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. මෙම නඩුව දේශීය හා ජාත්යන්තර මට්ටමින් කිකට් බලධාරීන් ඉතා සූක්ෂ්මව නිරීක්ෂණය කරනු ලබයි.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.