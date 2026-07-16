අර්ජන්ටිනා ක්රීඩකයන් දිය කොළොඹ දූපත් බැනරය පිටියේ දිග හැරීමෙන් පසු එක්සත් රාජධානිය FIFA විමර්ශනයක් ඉල්ලයි
අර්ජන්ටිනාවේ ජාතික පාදකන්දු කණ්ඩායමේ ක්රීඩකයන් සැමරුම් අවස්ථාවකදී දිය කොළොඹ දූපත් සම්බන්ධ දේශපාලනිකව සංවේදී බැනරයක් ප්රදර්ශනය කිරීමෙන් අනතුරුව, FIFA ආයතනය විධිමත් විමර්ශනයක් ආරම්භ කළ යුතු බවට ඉල්ලා සිටින කොටස් සඳහා එක්සත් රාජධානි රජය සිය සහාය ලබා දී ඇත.
රාජතාන්ත්රික කෝලාහලයකට තුඩු දුන් බැනරය
දේශපාලනය හා ක්රීඩාව මිශ්ර කිරීම සම්බන්ධ FIFA හි දැඩි රීති රෙගුලාසි සඳහා මෙය පැහැදිලි උල්ලංඝනයක් බව තර්ක කරමින්, ජාතික කණ්ඩායමක් නියෝජනය කරන ක්රීඩකයන් විසින් එවැනි බැනරයක් ප්රදර්ශනය කිරීම බ්රිතාන්ය නිලධාරීන්ගේ දැඩි හෙළාදැකීමට ලක් වී ඇත. දිය කොළොඹ දූපත් — අර්ජන්ටිනාවේ Las Malvinas ලෙස හඳුන්වනු ලබන — 1982 දී ඇති වූ කෙටි නමුත් රුධිරපාත යුද්ධයකට මූලික වූ, ජාතීන් දෙක අතර ගැඹුරින් ආකෘති ගත් භෞමික ආරවුලක ශේෂ ඵලයකි.
දකුණු අත්ලාන්තික් සාගරයේ පිහිටි බ්රිතාන්ය විදේශ ගත ප්රදේශයක් වන ඒ දූපත් කෙරෙහි අර්ජන්ටිනාව දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ ඉල්ලුම් කරමින් සිටී. දින 74ක් පැවති ඒ යුද්ධයේදී බ්රිතාන්ය හමුදා සෙබළුන් 255 දෙනෙකු සහ අර්ජන්ටිනා හමුදා සෙබළුන් 649 දෙනෙකු මිය ගිය අතර, එය ජාතීන් දෙකෙහි සබඳතා මත කාලාන්තරීය තුවාලයක් සිදු කළේය.
ලන්ඩනය වගවීමක් ඉල්ලා සිටී
ජාත්යන්තර ක්රීඩා උත්සව ඕනෑම ආකාරයේ දේශපාලන පණිවිඩවලින් තොර විය යුතු බව අවධාරණය කරමින්, ලෝක පාදකන්දු නියාමන ආයතනය ඉක්මනින් හා නිශ්චිතව ක්රියා කළ යුතු බවට එක්සත් රාජධානි රජයේ නියෝජිතයන් ඉල්ලා සිටිති. එවැනි ප්රදර්ශනවලට දඬුවම් නොලැබෙන ලෙස ඉඩ දීම, අනාගත තරඟාවලිවලට භයානක ආදර්ශයක් ලෙස පිහිටනු ඇතැයි නිලධාරීන් අවධාරණය කළහ.
ජාත්යන්තර පාදකන්දු ක්රීඩාව සමඟ දේශපාලනිකව ආරෝපිත ප්රකාශ මිශ්ර කිරීම, ක්රීඩාවේ ආත්මය යටපත් කරන අතර, ලෝක රඟහලේ තරඟ කිරීමේදී සියලු ජාතීන් රැකගන්නා බවට එකඟ වන රීතිවලට ද අගෞරව කිරීමකි.
FIFA රෙගුලාසි වලට අනුව, තරඟ හා ඊට සම්බන්ධ අවස්ථාවලදී ක්රීඩකයන් හා නිලධාරීන් දේශපාලන ප්රකාශ කිරීම හෝ දේශපාලන සංකේත ප්රදර්ශනය කිරීම පැහැදිලිවම තහනම් කර ඇත. මෙම රීති උල්ලංඝනය කිරීම, සම්බන්ධ ව්යක්තික ක්රීඩකයන්ට මෙන්ම කණ්ඩායම භාරව සිටින ජාතික පාදකන්දු සංගමයට ද සම්බාධක පැනවීමකට හේතු විය හැකිය.
දිගු කාලීන භෞමික ආරවුල
දශක ගණනාවක් පුරා දිය කොළොඹ දූපත් ගැටලුව ක්රීඩා හා රාජතාන්ත්රික සන්දර්භයන් තුළ කාල කාලයට නැවත මතු වී ඇත. අර්ජන්ටිනා රජය ජාත්යන්තර වේදිකාවල දූපත් කෙරෙහිව සිය ඉල්ලීම නිරන්තරයෙන් ඉදිරිපත් කර ඇති අතර, ඒ මාතෘකාව බොහෝ අර්ජන්ටිනානුවන් සඳහා හැඟීම්බර හා එකමුතු කිරීමේ හේතුවක් ලෙස ඉතිරිව පවතී.
එහෙත් එක්සත් රාජධානිය සඳහා, දිය කොළොඹ දූපත්වල ස්වෛරීත්වය කිසිසේත් සාකච්ඡා කළ නොහැකි කරුණක් ලෙස සැලකෙන්නේ, විශේෂයෙන් දූපත්වාසීන් ම නිරන්තරව සහ අතිවිශාල බහුතරයකින් බ්රිතාන්ය ප්රදේශයක් ලෙස රැඳී සිටීමට ඡන්දය ප්රකාශ කර ඇති බැවිනි.
FIFA ආයතනය තවමත් විධිමත් ප්රතිචාරයක් දක්වා නැත
ලිවන අවස්ථාව වන විට, FIFA ආයතනය එක්සත් රාජධානි රජයේ ඉල්ලීම් සම්බන්ධයෙන් විධිමත් ප්රසිද්ධ ප්රතිචාරයක් ලබා දී නොතිබූ අතර, ඒ කරුණ සම්බන්ධයෙන් විමර්ශනයක් ආරම්භ කර ඇත්දැයි ද තහවුරු කර නොතිබුණි. රාජතාන්ත්රික මෙන්ම ක්රීඩාත්මක ආරවුලක් ද බවට ඉතා ඉක්මනින් පරිවර්තනය වී ඇති මෙම ගැටලුව, නියාමන ආයතනය කෙසේ හසුරුවනු ඇත්දැයි නිරීක්ෂකයන් ළ්ළිත්වෙන් බලා සිටිති.
මෙම සිදුවීම, දීර්ඝ කාලීනව ආතති සහිතව පැවති අර්ජන්ටිනාව හා එක්සත් රාජධානිය අතර සබඳතාව තවදුරටත් ශිථිල කිරීමට ඉඩ
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.