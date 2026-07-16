Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ ඛණ්ඩිත විපක්ෂය සන්ධාන තරඟකාරිත්වය මධ්‍යයේ තම පදනම සොයා ගැනීමට අරගල කරයි

16 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ශ්‍රී ලංකාවේ ඛණ්ඩිත විපක්ෂය සන්ධාන තරඟකාරිත්වය මධ්‍යයේ තම පදනම සොයා ගැනීමට අරගල කරයි

තරඟකාරී සන්ධාන ඉතා වේගයෙන් වෙනස් වන මැතිවරණෝත්තර පරිසරය තුළ තම ස්ථානය හා අදාළත්වය සඳහා තිළිණ ගනිමින් සිටින අතර, ශ්‍රී ලංකාවේ විපක්ෂ දේශපාලන භූ දර්ශනය ගැඹුරු ඛණ්ඩනයේ සලකුණු දක්වමින් පවතී.

ඛණ්ඩිත විපක්ෂයක්

එක් සමයෙක පුළුල් විපක්ෂ ජන සන්ධානයක් ලෙස පැවතුණු බලය, දැන් ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායක නායකත්වය දරන ජාතික ජන බලය රජයට විශ්වාසනීය විකල්පය ලෙස තමන් ස්ථාපිත කිරීමට එකිනෙකා හා තරඟ වදින දේශපාලන කණ්ඩායම් කිහිපයකට විසිරී ගොස් ඇත.

විපක්ෂය තුළ ඇති බිඳීම් ක්‍රමයෙන් වඩාත් ප්‍රකට වෙමින් පවතින අතර, සාම්ප්‍රදායික දේශපාලන බලධරයන් තම කදවුරු තුළ එකමුතුකම පවත්වා ගැනීමට තතැලෙන අතරතුර, නව සන්ධාන තමන්ගේම මැතිවරණ අනන්‍යතාවක් ගොඩනඟා ගැනීමට උත්සාහ ගනිති.

දේශපාලන අදාළත්වය සඳහා සටන

කිහිපයක් විපක්ෂ සන්ධාන දැන් රජයට එරෙහිව පමණක් නොව, ස්ථාපිත පක්ෂ දෙකෙන්ම සහ වර්තමාන රජයෙන්ද කලකිරී සිටින එකම ඡන්දදායක පදනම සඳහා එකිනෙකාට එරෙහිව ද තරඟ කරමින් ගැටුමකට හසු වී ඇත.

දේශපාලන විශ්ලේෂකයන් පෙන්වා දී ඇත්තේ, එකමුතු විපක්ෂ හඬක් නොමැතිකම රජයේ ප්‍රතිපත්තිවලට ඕනෑම අභියෝගයක බලපෑම තනුක කිරීමේ අවදානමක් ඇති කරන අතර, ශ්‍රී ලාංකික ඡන්දදායකයන්ට පැහැදිලි විකල්පයක් වෙනුවට ඛණ්ඩිත තේරීම් සමූහයක් ඉතිරි කරන බවයි.

ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයට මෙයින් අදහස් වන්නේ කුමක්ද

ශක්තිමත් හා සමගිකාරී විපක්ෂයක් නිරෝගී ප්‍රජාතාන්ත්‍රික පාලනයට අත්‍යවශ්‍ය යැයි පුළුල් ලෙස සලකනු ලබයි. වර්තමාන අවිධිමත් තත්ත්වය, ආර්ථික ප්‍රකෘතිය, ජීවන වියදම් පීඩනය සහ ආයතනික ප්‍රතිසංස්කරණ ඇතුළු හදිසි ජාතික ප්‍රශ්නවලදී රජය වගකිවයුතු කිරීමේ විපක්ෂ පක්ෂවල හැකියාව සම්බන්ධයෙන් ප්‍රශ්න මතු කරයි.

  • බහු විපක්ෂ සන්ධාන අතිච්ඡාදනය වන ඡන්දදායක පදනම් සඳහා තරඟ කරමින් සිටිති
  • අභ්‍යන්තර බෙදීම් විපක්ෂ කණ්ඩායම්වල සාමූහික කේලාම් බලය දුර්වල කරමින් ඇත
  • කුඩා පක්ෂ විශාල කඳවුරු සමඟ එක් වීමට නැතහොත් දේශපාලන අදාළත්වය නැති වී යාමේ අවදානමට මුහුණ දෙති

ශ්‍රී ලංකාව අවුරුදු ගණනාවක අර්බුදයෙන් පසු ආර්ථික ස්ථායීකරණය හා දේශපාලන සාමාන්‍යකරණය කරා ගමන් කරද්දී, ඉදිරි වසරවලදී රටේ ප්‍රජාතාන්ත්‍රික ආයතනවල සෞඛ්‍යය තීරණය කිරීමේදී එහි විපක්ෂයේ ස්වරූපය තීරණාත්මක කාර්යභාරයක් ඉටු කරනු ඇත.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ජාතික අයවැයට පෙර ජනාධිපති දිසානායක විසින් ප්‍රධාන නියෝග හතක් නිකුත් කෙරේ Sinhala

ජාතික අයවැයට පෙර ජනාධිපති දිසානායක විසින් ප්‍රධාන නියෝග හතක් නිකුත් කෙරේ

ශ්‍රී ලංකාව ඉදිරි ජාතික අයවැය සකස් කිරීමට සූදානම් වන මෙම අවස්ථාවේ, ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායක විසින් ඉහළ මට්ටමේ අයවැය පූර්ව සමාලෝචන රැස්වීමක දී ජ්‍යෙෂ්ඨ රජයේ…

16 Jul 2026 Discuss
අර්ජන්ටිනා ක්‍රීඩකයන් දිය කොළොඹ දූපත් බැනරය පිටියේ දිග හැරීමෙන් පසු එක්සත් රාජධානිය FIFA විමර්ශනයක් ඉල්ලයි Sinhala

අර්ජන්ටිනා ක්‍රීඩකයන් දිය කොළොඹ දූපත් බැනරය පිටියේ දිග හැරීමෙන් පසු එක්සත් රාජධානිය FIFA විමර්ශනයක් ඉල්ලයි

අර්ජන්ටිනාවේ ජාතික පාදකන්දු කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකයන් සැමරුම් අවස්ථාවකදී දිය කොළොඹ දූපත් සම්බන්ධ දේශපාලනිකව සංවේදී බැනරයක් ප්‍රදර්ශනය කිරීමෙන් අනතුරුව, FIFA ආයතනය…

16 Jul 2026 Discuss
මත්ද්‍රව්‍ය විරෝධී මෙහෙයුමේදී කිලෝග්‍රෑම් 15,900කට අධික මත්ද්‍රව්‍ය රාශියක් සහ සැකකරුවන් 230,000කට ආසන්න සංඛ්‍යාවක් අත්අඩංගුවට Sinhala

මත්ද්‍රව්‍ය විරෝධී මෙහෙයුමේදී කිලෝග්‍රෑම් 15,900කට අධික මත්ද්‍රව්‍ය රාශියක් සහ සැකකරුවන් 230,000කට ආසන්න සංඛ්‍යාවක් අත්අඩංගුවට

ශ්‍රී ලංකා නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ බලධාරීන් රට පුරා ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන මත්ද්‍රව්‍ය විරෝධී ජාතික මෙහෙයුම ආරම්භ වූ දා සිට කිලෝග්‍රෑම් 15,900කට අධික අනවසර…

16 Jul 2026 Discuss