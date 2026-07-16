Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ජාතික අයවැයට පෙර ජනාධිපති දිසානායක විසින් ප්‍රධාන නියෝග හතක් නිකුත් කෙරේ

16 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ජාතික අයවැයට පෙර ජනාධිපති දිසානායක විසින් ප්‍රධාන නියෝග හතක් නිකුත් කෙරේ

ශ්‍රී ලංකාව ඉදිරි ජාතික අයවැය සකස් කිරීමට සූදානම් වන මෙම අවස්ථාවේ, ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායක විසින් ඉහළ මට්ටමේ අයවැය පූර්ව සමාලෝචන රැස්වීමක දී ජ්‍යෙෂ්ඨ රජයේ නිලධාරීන්ට දැඩි උපදෙස් හතක් ලබා දෙමින් තම පරිපාලනයේ ප්‍රමුඛතා පැහැදිලි කර ඇත.

විශ්‍රාම වැටුප් යෝජනා ක්‍රමය මුල් තැනට

ජනාධිපතිවරයා විසින් නිකුත් කරන ලද වඩාත් කැපී පෙනෙන උපදෙස් අතරින්, යෝජිත දායක විශ්‍රාම වැටුප් යෝජනා ක්‍රමය සම්බන්ධයෙන් රැඳී පවතින ගැටලු ඉක්මනින් විසඳා ගැනීමට නිලධාරීන්ට නියෝග කිරීම විශේෂ ස්ථානයක් ගනී. මෙම නියෝගය, සේවකයින්ගේ විශ්‍රාම ආරක්ෂාව සම්බන්ධ දිගුකාලීන ගැටලු විසඳීමට රජය කැපවී සිටින බව පිළිබිඹු කරන අතර, මෑත මාසවලදී එය ප්‍රවර්ධනීය මහජන අවධානයක් ලබා ඇත.

පුළුල් ප්‍රතිසංස්කරණ න්‍යාය පත්‍රයක්

ජනාධිපතිවරයාගේ සෘජු අධීක්ෂණය යටතේ කැඳවන ලද මෙම අයවැය පූර්ව සමාලෝචනය, මූල්‍ය සැලසුම් කිරීමේදී ප්‍රායෝගික ප්‍රවේශයක් අනුගමනය කිරීමට දිසානායක පරිපාලනය අදහස් කරන බව පිළිබිඹු කරයි. ජනාධිපතිවරයා අයවැය සකස් කිරීමට ප්‍රථම තම අපේක්ෂාවන් ඉදිරිපත් කරද්දී, ප්‍රධාන අමාත්‍යාංශවල සහ අදාළ රාජ්‍ය ආයතනවල නිලධාරීන් රැස්වීමට සහභාගී විය.

රැස්වීම, ප්‍රතිපත්ති කැපවීම් 구체적인 අයවැය ක්‍රියාමාර්ගවලට පරිවර්තනය කිරීමේ වැදගත්කම අවධාරණය කිරීමට ජනාධිපතිවරයාට වේදිකාවක් සේ ක්‍රියා කළ අතර, එක් එක් නියෝගය මහජන සේවා සැපයීමේ සහ ආර්ථික පාලනයේ නිශ්චිත හිඩැස් ඉලක්ක කර ගත්තේය.

නියෝගවලින් ආවරණය වන්නේ කුමක්ද

දායක විශ්‍රාම වැටුප් යෝජනා ක්‍රමය සාකච්ඡාවල ආධිපත්‍යය දැරූ නමුත්, ජනාධිපතිවරයාගේ නියෝග හත සමූහිකව ජාතික හදිසි ගැටලු රාශියක් ආමන්ත්‍රණය කළේය. ඒවා අතර:

  • යෝජිත දායක විශ්‍රාම වැටුප් රාමුව සම්බන්ධ නිරාකරණය නොවූ කරුණු විසඳීම ත්වරිතගත කිරීම
  • අයවැය වෙන් කිරීම්වලට පෙර රජයේ ආයතන තුළ වගවීමේ යාන්ත්‍රණ ශක්තිමත් කිරීම
  • රාජ්‍ය වියදම් පරිපාලනයේ පුළුල් ආර්ථික ප්‍රතිසංස්කරණ ඉලක්කවලට අනුකූල බව සහතික කිරීම
  • අයවැය අවසන් කිරීමට පෙර ප්‍රමාද වී ඇති ප්‍රතිපත්ති තීරණ ඉක්මනින් ගෙන යාමට අදාළ අමාත්‍යාංශවලට නියෝග කිරීම

ඉදිරි අයවැය සඳහා වැදගත්කම

අයවැය පූර්ව සමාලෝචනය රජයේ මූල්‍ය මාර්ග සිතියම හැඩගස්වා ගැනීමේ තීරණාත්මක පියවරක් ලෙස පුළුල් ලෙස සැලකේ. රැස්වීමට ස්වයංව සභාපතිත්වය දෙමින් සෘජු උපදෙස් ලබා දීමෙන්, ජනාධිපති දිසානායකට තම පරිපාලනය අයවැය කෙටුම්පත් ක්‍රියාවලිය සෘජුවම අධීක්ෂණය කිරීමට අදහස් කරන බව පැහැදිලිව ප්‍රකාශ කර ඇත.

නිලධාරීන්ට රැඳී ඇති කරුණු ඉක්මනින් විසඳා ගැනීමට උපදෙස් දෙන ලද අතර, ජාතික අයවැයට ළඟා වන විට ප්‍රධාන ප්‍රතිපත්ති ගැටලු විසඳීමේ ප්‍රමාදයන් පිළිගත නොහැකි බව ජනාධිපතිවරයා අවධාරණය කළේය.

ශ්‍රී ලංකාවේ ඉදිරි අයවැය මෑත වසරවලදී වඩාත් සමීපව නිරීක්ෂණය කෙරෙන ඒවායින් එකක් වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. දිවයින ගිලගත් දරුණු මූල්‍ය අර්බුදයෙන් පසුව රටේ ආර්ථික සුවය ලැබීම අඛණ්ඩව ක්‍රියාත්මක වන මෙනයින්, ජාත්‍යන්තර මුද්‍රා අරමුදල් වැඩසටහන යටතේ මූල්‍ය විනය පවත්වාගෙන යෑමේ සහ ඒ සමඟම මහජනයාට කළ සමාජ හා ආර්ථික පොරොන්දු ඉටු කිරීමේ දෙවිධිම අභියෝගයට රජය මුහුණ දෙයි.

ඉදිරි සති කිහිපය තුළ අයවැය සකස් කිරීමේ ක්‍රියාවලිය ඉදිරියට යත්ම, ඉතිරි නියෝග පිළිබඳ වැඩිදුර විස්තර මහජනයාට ප්‍රකාශ කිරීමට අපේක්ෂා කෙරේ.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාවේ ඛණ්ඩිත විපක්ෂය සන්ධාන තරඟකාරිත්වය මධ්‍යයේ තම පදනම සොයා ගැනීමට අරගල කරයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ ඛණ්ඩිත විපක්ෂය සන්ධාන තරඟකාරිත්වය මධ්‍යයේ තම පදනම සොයා ගැනීමට අරගල කරයි

තරඟකාරී සන්ධාන ඉතා වේගයෙන් වෙනස් වන මැතිවරණෝත්තර පරිසරය තුළ තම ස්ථානය හා අදාළත්වය සඳහා තිළිණ ගනිමින් සිටින අතර, ශ්‍රී ලංකාවේ විපක්ෂ දේශපාලන භූ දර්ශනය ගැඹුරු…

16 Jul 2026 Discuss
අර්ජන්ටිනා ක්‍රීඩකයන් දිය කොළොඹ දූපත් බැනරය පිටියේ දිග හැරීමෙන් පසු එක්සත් රාජධානිය FIFA විමර්ශනයක් ඉල්ලයි Sinhala

අර්ජන්ටිනා ක්‍රීඩකයන් දිය කොළොඹ දූපත් බැනරය පිටියේ දිග හැරීමෙන් පසු එක්සත් රාජධානිය FIFA විමර්ශනයක් ඉල්ලයි

අර්ජන්ටිනාවේ ජාතික පාදකන්දු කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකයන් සැමරුම් අවස්ථාවකදී දිය කොළොඹ දූපත් සම්බන්ධ දේශපාලනිකව සංවේදී බැනරයක් ප්‍රදර්ශනය කිරීමෙන් අනතුරුව, FIFA ආයතනය…

16 Jul 2026 Discuss
මත්ද්‍රව්‍ය විරෝධී මෙහෙයුමේදී කිලෝග්‍රෑම් 15,900කට අධික මත්ද්‍රව්‍ය රාශියක් සහ සැකකරුවන් 230,000කට ආසන්න සංඛ්‍යාවක් අත්අඩංගුවට Sinhala

මත්ද්‍රව්‍ය විරෝධී මෙහෙයුමේදී කිලෝග්‍රෑම් 15,900කට අධික මත්ද්‍රව්‍ය රාශියක් සහ සැකකරුවන් 230,000කට ආසන්න සංඛ්‍යාවක් අත්අඩංගුවට

ශ්‍රී ලංකා නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ බලධාරීන් රට පුරා ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන මත්ද්‍රව්‍ය විරෝධී ජාතික මෙහෙයුම ආරම්භ වූ දා සිට කිලෝග්‍රෑම් 15,900කට අධික අනවසර…

16 Jul 2026 Discuss