ලියොනල් මෙසී අර්ජෙන්ටිනාව 2026 ෆීෆා ලෝක කුසලාන අවසන් මහ තරගයට මෙහෙයවයි
අර්ජෙන්ටිනාව ප්රධාන තරගය වෙත ප්රවේශ වෙයි
ලියොනල් මෙසී තම පරම්පරාවේ මහත්තම පාපන්දු ක්රීඩකයා ලෙස සැලකෙන්නේ මන්දැයි නැවත වරක් ඔප්පු කරමින්, 2026 ෆීෆා ලෝක කුසලාන අවසන් මහ තරගයට අර්ජෙන්ටිනාව යොමු කර ගත්තේය. වර්තමාන ලෝක චාම්පියන්වරු මෙම තරගාවලියේ අවසාන ගැටුම සඳහා තම ස්ථානය සුරක්ෂිත කර ගෙන ඇති අතර, මෙය මෙසීගේ අවසාන ලෝක කුසලාන ව්යාපාරය වනු ඇතැයි බහුලව අපේක්ෂා කෙරෙන මෙම තරගාවලියේ ඔවුන්ගේ සුවිශේෂ ගමන ඉදිරියට ගෙන යයි.
අඛණ්ඩ ජයග්රහණය අරමුණු කරගත් චාම්පියන්වරු
2022 දී කටාර්හිදී ලෝක කුසලාන ශූරතාවය දිනා ගත් අර්ජෙන්ටිනාව, දැන් අඛණ්ඩ ශූරතා දෙකක් ළඟා කර ගැනීමට ඉතා සමීපව සිටී — එය 축구 ඉතිහාසයේ මහත්තම ජාත්යන්තර කණ්ඩායම් අතරට ඔවුන් අනිවාර්යයෙන් ඇතුළත් කරනු ඇති ජයග්රහණයකි. දකුණු ඇමෙරිකාවේ ශක්තිමත් කණ්ඩායම තරගාවලිය පුරා ශක්තිමත් ක්රීඩාවක් දක්වා ඇති අතර, ඔවුන්ගේ ප්රබල නායක මෙසී ඔවුන්ගේ නිර්මාණාත්මක ක්රීඩාවේ කේන්ද්රස්ථානයේ රැඳී සිටියි.
ලෝක කුසලාන ක්ෂේත්රයේ මෙසීගේ උරුමය දිගටම ගලා යයි
මෙසී සඳහා, තවත් ලෝක කුසලාන අවසන් මහ තරගයකට ළඟා වීම, ඓතිහාසික ජයග්රහණවලින් පිරි වෘත්තීය ජීවිතයක තවත් අසාමාන්ය පරිච්ඡේදයකි. වසර හතරකට පෙර ක්රීඩාවේ වඩාත්ම ප්රිය කළ ත්යාගය අවසානයේ දිනා ගත් අර්ජෙන්ටිනා සුපිරි තරුව, හැකි ඉහළම වේදිකාවේදී සිය වෘත්තීය ජීවිතය අවසන් කිරීමට ස්ථිරව අධිෂ්ඨාන කරගෙන ඇති බව පෙනේ.
- අර්ජෙන්ටිනාව 2026 ෆීෆා ලෝක කුසලාන අවසන් මහ තරගයට ප්රවේශ වී ඇත
- කණ්ඩායමට නායකත්වය දෙන්නේ ගෝලීය අයිකනය ලියොනල් මෙසීය
- කටාර් 2022 හිදී ජයග්රහණය කළ අර්ජෙන්ටිනාව වත්මන් ලෝක කුසලාන ශූරයන් වේ
ශ්රී ලංකාව පුරා හා ලොව පුරා පාපන්දු රසිකයන්, අර්ජෙන්ටිනාව නැවත වරක් අවසාන ත්යාගය සඳහා තරග කිරීමට සූදානම් වන විට, මහත් ආකාංෂාවෙන් නරඹනු ඇත. අවසන් මහ තරගය ඉහළම මට්ටමේ දර්ශනීය ක්රීඩා තරගයක් වනු ඇතැයි පොරොන්දු වෙයි.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.