Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ලියොනල් මෙසී අර්ජෙන්ටිනාව 2026 ෆීෆා ලෝක කුසලාන අවසන් මහ තරගයට මෙහෙයවයි

16 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion

අර්ජෙන්ටිනාව ප්‍රධාන තරගය වෙත ප්‍රවේශ වෙයි

ලියොනල් මෙසී තම පරම්පරාවේ මහත්තම පාපන්දු ක්‍රීඩකයා ලෙස සැලකෙන්නේ මන්දැයි නැවත වරක් ඔප්පු කරමින්, 2026 ෆීෆා ලෝක කුසලාන අවසන් මහ තරගයට අර්ජෙන්ටිනාව යොමු කර ගත්තේය. වර්තමාන ලෝක චාම්පියන්වරු මෙම තරගාවලියේ අවසාන ගැටුම සඳහා තම ස්ථානය සුරක්ෂිත කර ගෙන ඇති අතර, මෙය මෙසීගේ අවසාන ලෝක කුසලාන ව්‍යාපාරය වනු ඇතැයි බහුලව අපේක්ෂා කෙරෙන මෙම තරගාවලියේ ඔවුන්ගේ සුවිශේෂ ගමන ඉදිරියට ගෙන යයි.

අඛණ්ඩ ජයග්‍රහණය අරමුණු කරගත් චාම්පියන්වරු

2022 දී කටාර්හිදී ලෝක කුසලාන ශූරතාවය දිනා ගත් අර්ජෙන්ටිනාව, දැන් අඛණ්ඩ ශූරතා දෙකක් ළඟා කර ගැනීමට ඉතා සමීපව සිටී — එය 축구 ඉතිහාසයේ මහත්තම ජාත්‍යන්තර කණ්ඩායම් අතරට ඔවුන් අනිවාර්යයෙන් ඇතුළත් කරනු ඇති ජයග්‍රහණයකි. දකුණු ඇමෙරිකාවේ ශක්තිමත් කණ්ඩායම තරගාවලිය පුරා ශක්තිමත් ක්‍රීඩාවක් දක්වා ඇති අතර, ඔවුන්ගේ ප්‍රබල නායක මෙසී ඔවුන්ගේ නිර්මාණාත්මක ක්‍රීඩාවේ කේන්ද්‍රස්ථානයේ රැඳී සිටියි.

ලෝක කුසලාන ක්ෂේත්‍රයේ මෙසීගේ උරුමය දිගටම ගලා යයි

මෙසී සඳහා, තවත් ලෝක කුසලාන අවසන් මහ තරගයකට ළඟා වීම, ඓතිහාසික ජයග්‍රහණවලින් පිරි වෘත්තීය ජීවිතයක තවත් අසාමාන්‍ය පරිච්ඡේදයකි. වසර හතරකට පෙර ක්‍රීඩාවේ වඩාත්ම ප්‍රිය කළ ත්‍යාගය අවසානයේ දිනා ගත් අර්ජෙන්ටිනා සුපිරි තරුව, හැකි ඉහළම වේදිකාවේදී සිය වෘත්තීය ජීවිතය අවසන් කිරීමට ස්ථිරව අධිෂ්ඨාන කරගෙන ඇති බව පෙනේ.

  • අර්ජෙන්ටිනාව 2026 ෆීෆා ලෝක කුසලාන අවසන් මහ තරගයට ප්‍රවේශ වී ඇත
  • කණ්ඩායමට නායකත්වය දෙන්නේ ගෝලීය අයිකනය ලියොනල් මෙසීය
  • කටාර් 2022 හිදී ජයග්‍රහණය කළ අර්ජෙන්ටිනාව වත්මන් ලෝක කුසලාන ශූරයන් වේ

ශ්‍රී ලංකාව පුරා හා ලොව පුරා පාපන්දු රසිකයන්, අර්ජෙන්ටිනාව නැවත වරක් අවසාන ත්‍යාගය සඳහා තරග කිරීමට සූදානම් වන විට, මහත් ආකාංෂාවෙන් නරඹනු ඇත. අවසන් මහ තරගය ඉහළම මට්ටමේ දර්ශනීය ක්‍රීඩා තරගයක් වනු ඇතැයි පොරොන්දු වෙයි.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

වන්යජීවී ජාවාරම් මර්දනය: කොළඹ සහ පානදුරේ දී අවිධිමත් සත්ව කොටස් හා ස්වර්ණාභරණ සම්බන්ධයෙන් තිදෙනෙකු අත්අඩංගුවට Sinhala

වන්යජීවී ජාවාරම් මර්දනය: කොළඹ සහ පානදුරේ දී අවිධිමත් සත්ව කොටස් හා ස්වර්ණාභරණ සම්බන්ධයෙන් තිදෙනෙකු අත්අඩංගුවට

බොරැල්ල සහ පානදුර යන ප්‍රදේශවල සිදු කළ වැටලීම් අතරතුර අවිධිමත් වන්යජීවී කොටස් හා ස්වර්ණාභරණ එකතුවක් හෙළිදරව් වීමත් සමඟ, ශ්‍රී ලංකා බලධාරීන් විසින් පුද්ගලයන්…

16 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ டெங்கு උණ අර්බුදය උත්සන්න වෙයි — තහවුරු වූ රෝගීන් සංඛ්‍යාව 72,000 ඉක්මවයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ டெங்கு උණ අර්බුදය උත්සන්න වෙයි — තහවුරු වූ රෝගීන් සංඛ්‍යාව 72,000 ඉක්මවයි

දිවයින පුරා டெங்கு උණ පැතිරීම බරපතල මහජන සෞඛ්‍ය උත්කණ්ඨාවක් මතු කරයි නවතම සෞඛ්‍ය සංඛ්‍යාලේඛන අනුව, දිවයින පුරා தொகுதி திணைக்களம் වූ dengue රෝගීන් සංඛ්‍යාව…

16 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාව 2027 අයවැය සැලැස්මේ ගුවන් තොටුපළ හා වරාය සංවර්ධනය සඳහා දිනෙස් ඉලක්ක නිර්ණය කරයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව 2027 අයවැය සැලැස්මේ ගුවන් තොටුපළ හා වරාය සංවර්ධනය සඳහා දිනෙස් ඉලක්ක නිර්ණය කරයි

රජයේ සැලසුම් මූලාශ්‍රවලට අනුව, බණ්ඩාරනායක ජාත්‍යන්තර ගුවන් තොටුපළ (BIA) සහ රටේ ප්‍රධාන වරාය පහසුකම් දීර්ඝකාලීනව සංවර්ධනය කිරීමේ සැලසුම් 2027 අයවැය රාමුව තුළ…

16 Jul 2026 Discuss