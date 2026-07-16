Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

කිලිනොච්චි උත්සවයේදී යාපනය මන්ත්‍රී අර්ච්චුනා සහ ධීවර ඇමති චන්ද්‍රසේකර් අතර උණුසුම් ගැටුමක්

16 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
කිලිනොච්චි උත්සවයේදී යාපනය මන්ත්‍රී අර්ච්චුනා සහ ධීවර ඇමති චන්ද්‍රසේකර් අතර උණුසුම් ගැටුමක්

උතුරු පළාතේ දේශපාලන කවයන් තුළ එකමුතුකම පිළිබඳ බරපතල ගැටළු මතු කරමින්, යාපනය දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී අර්ච්චුනා රාමනාදන් සහ ධීවර ඇමති රාමලිංගම් චන්ද්‍රසේකර් අතර උග්‍ර ගැටුමක් කිලිනොච්චි දිස්ත්‍රික් මට්ටමේ උත්සවයකදී ඇති වී සමාජයේ පුළුල් අවධානයට ලක් විය.

කිලිනොච්චි දිස්ත්‍රික් උත්සවයේදී ගැටුම

උතුරේ ප්‍රముඛ දේශපාලන පුද්ගලයන් දෙදෙනා අතර ඇති වූ මෙම රත් වූ ආරවුල, කිලිනොච්චි දිස්ත්‍රික් උත්සව කටයුතු මධ්‍යයේ ප්‍රසිද්ධ වේදිකාවක් මත උත්සන්න වූ අතර, සාක්ෂිකරුවන් ඉතා ආතතිකාරී වාතාවරණයක් ගැන විස්තර කළහ. මෙම සිදුවීම වීඩියෝ ගත වූ අතර, එය පුළුල් ලෙස සංසරණය වී දේශපාලන විශ්ලේෂකයන් සහ සාමාන්‍ය ජනතාව අතර සැළකිය යුතු සාකච්ඡාවකට තුඩු දුන්නේය.

උතුරු දේශපාලන කවයන් තුළ ආතතිය

මන්ත්‍රී අර්ච්චුනා රාමනාදන් සහ ඇමති චන්ද්‍රසේකර් අතර ඇති වූ මෙම ප්‍රසිද්ධ ගැටුම, උතුරු පළාතේ දෙමළ ප්‍රජාවන් නියෝජනය කරන නියෝජිතයන් අතර පවතින දේශපාලන සම්බන්ධතාවයේ තත්ත්වය පිළිබඳ කනස්සල්ල ඇති කර ඇත. දෙදෙනාම කලාපය තුළ සැළකිය යුතු බලපෑමක් ඇති තනතුරු දරන බැවින්, මෙම ගැටුම වඩාත් ප්‍රකට සිදුවීමක් බවට පත් වී ඇත.

මැතිවරණයෙන් තේරී පත් නිලධාරීන් සහ කැබිනට් ඇමතිවරුන් අතර ප්‍රසිද්ධ රාජකාරී අවස්ථාවල මෙවැනි විවෘත ආරවුල් සාපේක්ෂව දුර්ලභ බැවින්, මෙම සිදුවීම උතුරු දේශපාලන භූ දර්ශනය තුළ යටි පෙළේ ආතතීන්ගේ ප්‍රතිබිම්බයක් ලෙස දේශපාලන විශ්ලේෂකයන්ගේ අවධානයට ලක් වී ඇත.

ජනතා හා දේශපාලන ප්‍රතිචාර

මෙම සිදුවීමේ දර්ශන සමාජ මාධ්‍ය වේදිකා හරහා ඉතා වේගයෙන් පැතිර ගිය අතර, ජනතාව සහ සෙසු දේශපාලනඥයන් අතර පුළුල් අදහස් පළ කිරීමට හේතු විය. බොහෝ නිරීක්ෂකයන් දෙපාර්ශ්වයටම සංවාදය හරහා ඔවුන්ගේ මතභේද විසඳා ගන්නා ලෙස ඉල්ලා සිටින අතර, ඡන්දදායකයන් එකමුතු දේශපාලන පෙනී සිටීම මත රඳා පවතින මෙවැනි අවස්ථාවල උතුරු පළාත් නියෝජිතයන් අතර සහජීවනයේ වැදගත්කම අවධාරණය කරති.

වාර්තා කරන මොහොත වන විට දෙපාර්ශ්වය සමගි කරන නිල ප්‍රකාශ කිසිවක් නිකුත් කර නොතිබුණි. ආරවුලේ ස්වභාවය සහ එහි දේශපාලන ඇඟවුම් පිළිබඳ තවදුරටත් වර්ධනයන් ඉදිරි දිනවල අපේක්ෂා කෙරේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

වන්යජීවී ජාවාරම් මර්දනය: කොළඹ සහ පානදුරේ දී අවිධිමත් සත්ව කොටස් හා ස්වර්ණාභරණ සම්බන්ධයෙන් තිදෙනෙකු අත්අඩංගුවට Sinhala

වන්යජීවී ජාවාරම් මර්දනය: කොළඹ සහ පානදුරේ දී අවිධිමත් සත්ව කොටස් හා ස්වර්ණාභරණ සම්බන්ධයෙන් තිදෙනෙකු අත්අඩංගුවට

බොරැල්ල සහ පානදුර යන ප්‍රදේශවල සිදු කළ වැටලීම් අතරතුර අවිධිමත් වන්යජීවී කොටස් හා ස්වර්ණාභරණ එකතුවක් හෙළිදරව් වීමත් සමඟ, ශ්‍රී ලංකා බලධාරීන් විසින් පුද්ගලයන්…

16 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ டெங்கு උණ අර්බුදය උත්සන්න වෙයි — තහවුරු වූ රෝගීන් සංඛ්‍යාව 72,000 ඉක්මවයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ டெங்கு උණ අර්බුදය උත්සන්න වෙයි — තහවුරු වූ රෝගීන් සංඛ්‍යාව 72,000 ඉක්මවයි

දිවයින පුරා டெங்கு උණ පැතිරීම බරපතල මහජන සෞඛ්‍ය උත්කණ්ඨාවක් මතු කරයි නවතම සෞඛ්‍ය සංඛ්‍යාලේඛන අනුව, දිවයින පුරා தொகுதி திணைக்களம் වූ dengue රෝගීන් සංඛ්‍යාව…

16 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාව 2027 අයවැය සැලැස්මේ ගුවන් තොටුපළ හා වරාය සංවර්ධනය සඳහා දිනෙස් ඉලක්ක නිර්ණය කරයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව 2027 අයවැය සැලැස්මේ ගුවන් තොටුපළ හා වරාය සංවර්ධනය සඳහා දිනෙස් ඉලක්ක නිර්ණය කරයි

රජයේ සැලසුම් මූලාශ්‍රවලට අනුව, බණ්ඩාරනායක ජාත්‍යන්තර ගුවන් තොටුපළ (BIA) සහ රටේ ප්‍රධාන වරාය පහසුකම් දීර්ඝකාලීනව සංවර්ධනය කිරීමේ සැලසුම් 2027 අයවැය රාමුව තුළ…

16 Jul 2026 Discuss