Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

සන්ධිස්ථානීය ජයග්‍රහණයක්: ශ්‍රී ලංකාව තම පළමු AI-සහාය ශල්‍යකර්ම ක්‍රියාපටිපාටිය සිදු කරයි

16 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
සන්ධිස්ථානීය ජයග්‍රහණයක්: ශ්‍රී ලංකාව තම පළමු AI-සහාය ශල්‍යකර්ම ක්‍රියාපටිපාටිය සිදු කරයි

ශ්‍රී ලාංකික සෞඛ්‍යසේවයේ නව යුගයක්

ශ්‍රී ලංකාව නවීන වෛද්‍ය විද්‍යාවේ ඓතිහාසික පිය සටහනක් තැබීමට සමත් වූ අතර, රටේ ප්‍රථම කෘත්‍රිම බුද්ධි-සහාය ශල්‍යකර්ම ක්‍රියාපටිපාටිය සිදු කෙරිණි — වෛද්‍ය විශේෂඥයන් සහ සෞඛ්‍ය බලධාරීන් මෙය දිවයිනේ සෞඛ්‍යසේවා ක්ෂේත්‍රය සඳහා ඓතිහාසික මෙහෙවරක් ලෙස හඳුන්වා දෙන සංවර්ධනයකි.

තාක්ෂණය සහ ශල්‍යාගාරය හමුවෙයි

මෙම පුරෝගාමී ශල්‍යකර්ම ක්‍රියාවලිය ශ්‍රී ලංකාවේ ශල්‍යකර්ම ප්‍රවේශයේ තීරණාත්මක転換 ලක්ෂ්‍යයක් සනිටුහන් කරන අතර, AI-ධාවිත මෙවලම් සායනික පරිසරයන්ට ඒකාබද්ධ කිරීමට අරඹා ඇති රාශී රටවල් සමඟ ශ්‍රී ලංකාව ද සම් පංක්තියට ගෙන යයි. ශල්‍යකර්මයේ දී කෘත්‍රිම බුද්ධිය සාමාන්‍යයෙන් වෛද්‍ය කණ්ඩායම්වලට නිරවද්‍යතාව ඉහළ නැංවීමෙන්, තත්‍ය කාලීන තීරණ ගැනීම වැඩිදියුණු කිරීමෙන් සහ සංකීර්ණ ශල්‍යකර්ම අතරතුර මානව දෝෂ සීමා කිරීමෙන් සහාය වේ.

AI-සක්‍රීය ශල්‍යකර්මයේ අර්ථය

AI-සක්‍රීය ශල්‍යකර්ම පද්ධති ශල්‍ය වෛද්‍යවරුන් ප්‍රතිස්ථාපනය නොකරන නමුත්, ක්‍රියාපටිපාටිය පුරා දත්ත-ධාවිත මාර්ගෝපදේශ සහ විශ්ලේෂණාත්මක සහාය ලබා දෙමින් ඔවුන් හා සමගාමීව කටයුතු කරයි. එවැනි තාක්ෂණයක් ශල්‍යාගාරයට ගෙන එන ප්‍රධාන වාසි අතර:

  • සියුම් හා සංකීර්ණ ශල්‍යකර්ම පියවරයන් අතරතුර වැඩිදියුණු කළ නිරවද්‍යතාව
  • රෝගියාගේ ජෛව සංඥා සහ ශල්‍යකර්ම තත්ත්වයන් පිළිබඳ තත්‍ය කාලීන අධීක්ෂණය හා විශ්ලේෂණය
  • බුද්ධිමත් සහාය හරහා සංකූලතා ඇතිවීමේ අවදානම අඩු කිරීම
  • රෝගීන්ට වැඩිදියුණු කළ ශල්‍යකර්මෝත්තර ප්‍රතිඵල

ශ්‍රී ලංකාව සඳහා වැදගත්කම

සිය රාජ්‍ය සෞඛ්‍ය පද්ධතිය තුළ දිගු කලක සිට සම්පත් හිඟය සමඟ පොරබදමින් සිටින රටක් සඳහා, මෙම සංවර්ධනය ඉදිරි පෙළේ වෛද්‍ය නවෝත්පාදන වැළඳ ගැනීම සඳහා ධෛර්යවත් ප්‍රයත්නයක සංඥාවකි. AI-සහාය ක්‍රියාපටිපාටියක සාර්ථක සම්පූර්ණ කිරීම ශ්‍රී ලාංකික වෛද්‍ය ආයතන ලෝක මට්ටමේ තාක්ෂණයන් වැළඳ ගෙන ක්‍රියාත්මක කිරීමට ක්‍රමයෙන් සමත් වෙමින් සිටින බව සනිටුහන් කරයි.

ශල්‍යකර්මයට කෘත්‍රිම බුද්ධිය ඒකාබද්ධ කිරීම යනු කේවලයෙන් තාක්ෂණික උත්ශ්‍රේණිගත කිරීමක් පමණක් නොව, ශ්‍රී ලංකාවේ රෝගීන්ට ලැබිය හැකි සේවා ප්‍රමිතිය තුළ ඇති වන මූලධාර්මික වෙනස්කමකි.

ඉදිරිය දෙස බලමින්

වෛද්‍ය විශේෂඥයන් මෙම සන්ධිස්ථානය ශ්‍රී ලංකාවේ සෞඛ්‍යසේවා භූ දර්ශනය තුළ පුළුල් පරිවර්තනයක ආරම්භය ලෙස දකී. AI-සහාය ක්‍රියාපටිපාටි ගෝලීය වශයෙන් වඩ වඩාත් ස්ථාපිත වෙමින් පවතින විට, ඉදිරි වසරවල දී රටේ රාජ්‍ය සහ පෞද්ගලික රෝහල් දෙකෙහි ම එවැනි නවෝත්පාදනයන් පුළුල් කොට වඩාත් ප්‍රවේශ්‍ය කළ හැකි බව පිළිබඳ ශුභවාදී හැඟීම වර්ධනය වෙමින් පවතී.

AI-සක්‍රීය ශල්‍යකර්මයේ මෙම ප්‍රථම සාර්ථකත්වය, ශ්‍රී ලංකාව සෞඛ්‍යසේවාවේ අනාගතය — එක් ශල්‍යකර්මයක් බැගින් — ලබා ගැනීමට සූදානම් සහ කැමැත්තෙන් සිටින බවට සාක්ෂියක් ලෙස දේශීය වෛද්‍ය ප්‍රජාව තුළ පුළුල් සැමරුමට ලක් වෙමින් පවතී.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

වන්යජීවී ජාවාරම් මර්දනය: කොළඹ සහ පානදුරේ දී අවිධිමත් සත්ව කොටස් හා ස්වර්ණාභරණ සම්බන්ධයෙන් තිදෙනෙකු අත්අඩංගුවට Sinhala

වන්යජීවී ජාවාරම් මර්දනය: කොළඹ සහ පානදුරේ දී අවිධිමත් සත්ව කොටස් හා ස්වර්ණාභරණ සම්බන්ධයෙන් තිදෙනෙකු අත්අඩංගුවට

බොරැල්ල සහ පානදුර යන ප්‍රදේශවල සිදු කළ වැටලීම් අතරතුර අවිධිමත් වන්යජීවී කොටස් හා ස්වර්ණාභරණ එකතුවක් හෙළිදරව් වීමත් සමඟ, ශ්‍රී ලංකා බලධාරීන් විසින් පුද්ගලයන්…

16 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ டெங்கு උණ අර්බුදය උත්සන්න වෙයි — තහවුරු වූ රෝගීන් සංඛ්‍යාව 72,000 ඉක්මවයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ டெங்கு උණ අර්බුදය උත්සන්න වෙයි — තහවුරු වූ රෝගීන් සංඛ්‍යාව 72,000 ඉක්මවයි

දිවයින පුරා டெங்கு උණ පැතිරීම බරපතල මහජන සෞඛ්‍ය උත්කණ්ඨාවක් මතු කරයි නවතම සෞඛ්‍ය සංඛ්‍යාලේඛන අනුව, දිවයින පුරා தொகுதி திணைக்களம் වූ dengue රෝගීන් සංඛ්‍යාව…

16 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාව 2027 අයවැය සැලැස්මේ ගුවන් තොටුපළ හා වරාය සංවර්ධනය සඳහා දිනෙස් ඉලක්ක නිර්ණය කරයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව 2027 අයවැය සැලැස්මේ ගුවන් තොටුපළ හා වරාය සංවර්ධනය සඳහා දිනෙස් ඉලක්ක නිර්ණය කරයි

රජයේ සැලසුම් මූලාශ්‍රවලට අනුව, බණ්ඩාරනායක ජාත්‍යන්තර ගුවන් තොටුපළ (BIA) සහ රටේ ප්‍රධාන වරාය පහසුකම් දීර්ඝකාලීනව සංවර්ධනය කිරීමේ සැලසුම් 2027 අයවැය රාමුව තුළ…

16 Jul 2026 Discuss